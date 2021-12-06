Талибы учредили в Афгане лесную стражу. Гонять ежиков?

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16:31 07.12.2021

В Афганистане создали военное подразделение для защиты лесов от вырубки

Временное правительство Афганистана одобрило формирование военного подразделения для защиты лесов от вырубки.



Временное правительство Афганистана создало специальное военное подразделение для защиты лесов в Афганистане от вырубки, сообщило РИА Новости.



Создание специального "зеленого подразделения" было одобрено Кабинетом министров. Над его формированием работает МВД Афганистана.



"Это подразделение будет защищать леса Афганистана и предотвращать их вырубку, а также контрабанду древесины за пределы страны", - заявил представитель МВД Афганистана Саид Хости.



Замминистра сельского хозяйства по природным ресурсам и орошению Шамсуддин Шариати, отметил, что власти намерены "остановить вырубку не только фисташковых деревьев, но и всех лесов, которые есть в стране".



Согласно данным Минсельхоза, орошения и животноводства страны, урожай фисташек в Афганистане в этом году вырос по сравнению с прошлым. В министерстве добавили, что тысячи тонн фисташек были экспортированы в 2021 году.



Фисташковые деревья растут во многих провинциях Афганистана, в частности в Герате, Кундузе, Бадгисе и Фарьябе.