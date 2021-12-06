Узбекские депутаты поспорили о легализации насвая

17:20 07.12.2021

В парламенте Узбекистана рассмотрели вопрос о легализации насвая



В парламенте Узбекистана рассмотрели вопрос о легализации насвая. Трансляция заседания парламента велась каналом Uzreport.TV.



Узбекские депутаты поспорили, нужно ли регулировать производство и продажу вещества.



"Насвай широко употребляется сейчас. Его нужно либо запретить, либо регулировать его производство. Иначе это не прекратится. От того, что мы закрываем на это глаза, жизнь не изменится", - считает парламентарий Максуда Ворисова.



С ней не согласен Уктам Исламов. По его мнению, внесение насвая в список табачных изделий приведет к массовому конвеерному производству "вредного вещества". Кизилгул Косимова из комитета по вопросам охраны здоровья, напротив, считает, что легализация сдержит производителей, так как им придется сертифицировать свой товар и платить налоги.



Насвай - это смесь золы, табака и извести. Среди стран Средней Азии в Узбекистане самый высокий показатель его потребления - 12 процентов населения (более 20 процентов взрослых мужчин). В Казахстане, Туркменистане и России насвай запрещен.



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Алевтина Запольская