Большая разводка Байдена: Путина хотят уложить на лопатки, - М.Ростовский

18:07 07.12.2021

Задача России - не суетиться



В преддверии видеосаммита Путина и Байдена коллективный Запад включил на полную катушку механизмы устрашения. Неизвестные анонимные источники агентства Bloomberg, за которыми легко угадываются контуры ведущих фигур администрации США, даже огласили конкретный список "адских санкций", которые вот-вот обрушатся на Россию: здесь и отключение нас от международной банковской системы SWIFT, и прекращение обмена рубля на западную валюту.



Задача России - не суетиться



Русского медведя старательно загоняют в угол с прицелом на показательное надевание на него намордника? Именно такого пропагандистского выхлопа и добивается Джозеф Байден. Задача России в этой ситуации - ни в коем случае не суетиться. В случае суеты мы с гарантией "окажемся под клиентом" - тем же самым Байденом. В случае сохранения трезвой и холодной головы нынешняя эскалация напряженности скоро забудется - или останется в памяти как пример того, как американцы мастерски пытались развести Россию и использовать политический вес Путина в своих интересах.



Как именно "трезвая и холодная голова" может помочь России в нынешней ситуации? Для начала дав четкий ответ на вопрос: что конкретно сейчас происходит?



Если, как утверждают "осведомленные источники в Вашингтоне", подготовка к "вторжению России на Украину", то все действия США и Европы вполне логичны: Кремль предупреждают и принуждают к отказу от его "агрессивных планов". Но как быть с тем, что эти приписываемые России намерения категорически не соответствуют нашим национальным интересам? Имеют ли все эти "адские" предупреждения смысл, если у Москвы нет никаких наполеоновских и опасных для нее самой планов в отношении официального Киева? С точки зрения России - однозначно нет. Но вот в чем соль: Байден точно смотрит на происходящее не с нашей точки зрения. У него своя точка обзора и своя - совершенно отличная от нашей - политическая оптика.



Для нашей страны вопрос вхождения или невхождения Украины в НАТО - один из главных вызовов в сфере обеспечения национальной безопасности. Для Байдена статус Украины - глубоко периферийная тема, рычаг давления, который они могут включать и выключать, добиваясь того, что для него по-настоящему важно. Что по-настоящему важно для Джо Байдена? Его собственные политические перспективы, его репутация.



В 2022 году президента США ждут промежуточные выборы в Конгресс, по результатам которых Демократическая партия может утратить контроль и над сенатом, и над палатой представителей. Если это произойдет, то самый пожилой лидер в современной американской истории превратится в хромую утку, человека при должности, но не у власти.



Можно ли ради предотвращения такой перспективы пойти на использование Украины в качестве фишки в большой игре? Если стоит, то вот вам готовая схема такой большой игры. Избиратели любят голосовать за победителей и категорически не любят отдавать свои голоса очевидным политическим лузерам. А если подводить внешнеполитические итоги 2021 года для Америки, то Байден, без всякого сомнения, является очевидным политическим лузером. Нынешний президент "председательствовал" над таким чудовищным национальным унижением, как стремительный крах проамериканского режима в Афганистане и возвращение к власти в Кабуле талибов. Не важно, что все несущие конструкции этой внешнеполитической катастрофы были заложены еще при предшественниках Байдена. Сама катастрофа произошла во время его вахты. Заклейменным как человек, который "потерял Афганистан", оказался действующий сейчас глава государства.



Как избавиться от этого клейма? Снова известно как. Поражение в одном регионе мира вытесняется из массового сознания (а также сознания политической элиты) "победой" в другом районе планеты. Я не думаю, что официальный Вашингтон пошел на прямую фальсификацию данных о передвижении российских войск на российской же территории. Сообщество американских спецслужб так не работает. Но вот интерпретация разведывательных данных и политических намерений Москвы - это дело совершенно другое. Здесь можно действовать очень "творчески", не опасаясь, что тебя схватят за руку и обвинят в совершении федерального преступления.



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У Москвы свои резоны держать войска у украинской границы. Например, официальному Киеву надо демонстрировать, что любая попытка силой захватить мятежные республики Донбасса обречена на поражение. Но такая трактовка происходящего Байдену невыгодна. Ему выгодна следующая "картина маслом": пожилой, но мудрый и энергичный президент США сломал всю игру "злодею Путину", вынудил его отказаться от агрессивных намерений в отношении такого "форпоста демократии", как Украина, собственноручно "усмирил хулигана". Разумеется, то, что я написал, - это всего лишь версия. Но версия, согласитесь, довольно стройная. Посмотрите ведущие западные СМИ. Много ли там сейчас про Афганистан? Либо немного, либо совсем ничего. Везде Украина, Украина и еще раз Украина. Самое болезненное политическое поражение Джо Байдена практически исчезло из мировой информационной повестки.



Нагнетая страсти вокруг "злодейских планов Путина", администрация США параллельно решает еще одну важную политическую задачу - консолидацию Европы. В Старом Свете уже давно набирает силу брожение. Америка уже при втором президенте ведет себя очень непредсказуемо и эгоистично. Вспомним хотя бы оставившую Францию с носом и миллиардами недополученной прибыли сделку США с Австралией по поводу подводных лодок. Это рождает обоснованные сомнения по поводу пресловутого "американского лидерства". Раздувание мифа о том, что слетевший с катушек русский медведь вот-вот начнет пожирать всех вокруг, - верный способ убить эти сомнения.



Если мое "прочтение" происходящего справедливо, то получается, что против России применяют логический принцип любимого вида спорта Путина: использование веса и действий противника в своих интересах. Против ВВП оборачивают его же риторику про "красные линии". Вашингтон преподносит ее как доказательство наличия у Москвы "агрессивных намерений". Ничего совсем нового в таком подходе Байдена нет. Называя Президента РФ во время ставшего уже знаменитым телеинтервью "убийцей", Байден тоже показывал свою крутизну и пытался набрать дополнительный политический вес. Но сейчас игра вышла на принципиально иной уровень. На сей раз Россию топят очень изощренно и профессионально.



Что этому можно противопоставить? Понимание того, что на самом деле нас вовсе не загнали в угол. Никакая внешняя сила не может заставить Россию вторгнуться на Украину. В глухом политическом тупике мы окажемся, если только сами пойдем на безумные политические решения, в склонности к которым нас обвиняют США. Кремлю надо правильно понять смысл политической игры Байдена. Муссируя тему Украины, он не только приподнимает свой имидж, но и парализует внешнеполитическую деятельность Москвы по всему широкому спектру мировых проблем. Но нам нельзя зацикливаться только на Киеве, становиться "великой державой одной темы". Обеспечивать неприкосновенность своих "красных линий" можно по-разному. Давайте делать это умно.



Мих. Ростовский