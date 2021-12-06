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|На веб-аукцион в Москве выставлен крайне редкий Семиреченский "опиумный" денежный знак - 50 р. 1919 года
18:18 07.12.2021
Семиречье Облисполком 50 рублей (тираж 1700 штук) 1919 год.
Текущая цена - 56 000 руб
сделано ставок : 18
2 дн. до конца ( 9 Дек Чт, 20:00:00)
Местоположение лота: Москва
https://auction.ru/offer/semireche_oblispolkom_50_rublej_tirazh_1700_shtuk_1919_god_rare-i210247197025224.html
Данная банкнота, отпечатанная в Верненской типографии в 1919 году тиражом 1700 экземпляров является самой редкой и ценной в линейке т.н. "опиумных" денег, выпущенных Семиреченским облисполкомом в 1919 году.