 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 07.12.2021
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12:30  Казахстану очень нужна своя атомная Фукусима
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09:13  Национальная идеология для России уже рождена? - Александр Халдей
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08:52  Застройка требует жертв: почему акимат Алматы отменяет приватизацию, - spik.kz
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00:51  Против одного из избранных в кыр-депутаты (Таштанбекова) сразу возбудили уголовное дело
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00:10  Индиологическая основа. О чем Путин договорился в Дели, - "Къ"
00:08  Эволюция доктрин в эпоху гибридных войн, - Анатолий Летяго
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Понедельник, 06.12.2021
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18:24  42 км по дну Каспия: "Газпром" под ударом, или как США взяли под колпак Алиева и туркменский газ
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На веб-аукцион в Москве выставлен крайне редкий Семиреченский опиумный денежный знак - 50 р. 1919 годаНа веб-аукцион в Москве выставлен крайне редкий Семиреченский "опиумный" денежный знак - 50 р. 1919 года
18:18 07.12.2021

Семиречье Облисполком 50 рублей (тираж 1700 штук) 1919 год.

Текущая цена - 56 000 руб

сделано ставок : 18

2 дн. до конца ( 9 Дек Чт, 20:00:00)

Местоположение лота: Москва

https://auction.ru/offer/semireche_oblispolkom_50_rublej_tirazh_1700_shtuk_1919_god_rare-i210247197025224.html

Данная банкнота, отпечатанная в Верненской типографии в 1919 году тиражом 1700 экземпляров является самой редкой и ценной в линейке т.н. "опиумных" денег, выпущенных Семиреченским облисполкомом в 1919 году.

Источник - auction.ru
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