Байден дает понять Путину, что "порвет его в клочья"

18:21 07.12.2021

Накануне переговоров двух лидеров Вашингтон решил вспомнить о "пробирке Колина Пауэлла"

София Сачивко



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Владимир Шаповалов Константин Блохин



США и ЕС разработали серьезные экономические санкции, которые могут быть применены в случае крупной военной эскалации со стороны России на Украине. Об этом 6 декабря заявил представитель американской администрации на спецбрифинге.



"Мы считаем, что есть возможность дать России ясный сигнал относительно того, что она по-настоящему понесет значимые, долговременные издержки, если пойдет на военную эскалацию", - отметил он.



При этом в Белом доме признают, что не знают наверняка собирается ли Россия вторгнуться на Украину.



Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что США изучают возможность введения санкций против России, которые коснутся близкого окружения президента Владимира Путина, энергетических компаний, могут затронуть российский суверенный долг, а также предусматривают отключение от системы SWIFT.



Любопытно, что информация о новых контрмерах появилась накануне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых планируется обсудить в том числе и ситуацию вокруг Украины, а также продвижение НАТО на восток. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщения о новых санкциях продолжением информационной истерики, которая наблюдается в последние дни в СМИ.



Ситуация все больше напоминает знаменитую "пробирку Колина Пауэла", которой он потрясал в ООН, обвиняя Ирак в создании оружия массового поражения, что в дальнейшем не подтвердилось. Однако, использованный тогда эффектный прием по обвинению неугодных в якобы противоправных действиях, видимо, пришелся по душе американской администрации. Как и его фактическое продолжение - "хайли лайкли" (highly likely). В отношении России это фактически стало нормой. Вот и теперь Вашингтон уверяет всех в наличии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины, но реальных доказательств публично не приводит.



Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов считает подобные заявления стандартным примером давления накануне переговоров.



- Обычно такой дипломатический шантаж называют усилением переговорной позиции. На самом деле эти угрозы раздаются в адрес России, чтобы продавить те решения, которые выгодны Соединенным Штатам.



В связи с этим необходимо подчеркнуть, что подобного рода давление, санкционные угрозы - это стандартная ситуация, которая практически всегда существует в отношениях США и России. Еще до украинского кризиса были санкции со стороны США в отношении России. Ничего нового мы не слышим.



С 2014 года мы слышим, что отключат SWIFT. В 2016 году мы слышали, что в результате санкций США экономика России разорвана в клочья. Сейчас услышали очередную порцию ненависти и антироссийской истерики со стороны американских политиков. Мы к этому уже привыкли.



"СП": - Если произойдет какая-то серьезная провокация на границе с Украиной и США решат ввести названные меры, это будут "красные линии"?



- Нет, потому что "красные линии" проходят не здесь, а по территории. Что касается санкционных действий, то тут нет никаких "красных линий". Это стандартные методы угроз, давления, запугивания со стороны США и, по сути, ведение экономической и геополитической войны. Никаких катастрофичных последствий для России эти действия не имеют, потому что российская экономика самодостаточна. Мы не зависим от американской экономики, мы не та страна, экономика которой накроется, если в отношении нее будут совершены какие-то экономические действия.



Определенные неудобства отключение от SWIFT может иметь, но мы имеем аналог этой системы, который будет введен в действие. Российская экономика перестроится и будет прекрасно существовать без SWIFT. А вот для американской, европейской экономик такое выстраивание стен с "колючей проволокой" со своей стороны будет иметь негативные последствия, потому что они потеряют еще какую-то часть европейского рынка.



"Красные линии" не касаются экономических санкций со стороны США, на них мы ответим адекватно. "Красные линии" касаются территории, то есть приближения НАТО к границам России, поскольку это касается вопросов существования нашего государства, угроз безопасности нашему народу, стране. Этого Россия сделать не позволит.



"СП": - Возможно, что в ходе сегодняшнего саммита со стороны США прозвучат какие-то ультиматумы?



- Я бы так не сказал в отношении переговоров. Ультиматумы - это не переговорная позиция. Переговоры происходят, чтобы прийти или не прийти к некоему позитивному результату, но не в форме ультиматумов. Это неприемлемый язык для переговоров. Ультиматумы - это не язык для России.



Очевидно, будут обозначены американская и российская позиции, предпринята попытка достижения каких-то приемлемых как для США, так и для России результатов. Есть множество версий будут или нет достигнуты эти результаты. Я не вижу оснований для достижения серьезных стратегических результатов, которые могли бы удовлетворить Россию и США. Слишком разные у нас позиции.



Эти позиции уже высказывались в процессе подготовки переговоров, в том числе в достаточно жесткой форме и со стороны России, и со стороны США. Думаю, исходя из этого будет строится переговорная позиция в ходе диалога.



"СП": - Россия в последнее время, как вы сказали, довольно жестко обозначает свою позицию, но заявлений, подобных вчерашнему американскому, не делает. Почему Россия не идет на подобные шаги?



- Россия никогда не делала резких заявлений, потому что дипломатические переговоры имеют определенный язык. Россия всегда рассчитывает на позитивный эффект, это наша позиция.



В то же время, подчеркну, позиция России достаточно жесткая, поскольку мы обозначили "красные линии". Это очевидно та позиция, которая является незыблемой с точки зрения России. Как бы США устами своего президента не заявляли, что они не приемлют никаких "красных линий", эти линии есть. Действия, которые будут выходить за их рамки, будут встречать соответствующее противодействие со стороны России.



Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает единственной реальной мерой, которую США могут использовать против России, санкции.



- Очевидно, что вся информационная волна последних полутора месяцев направлена на введение санкций.



По отключению от SWIFT нет единства даже среди экономистов. Одни называют это грозным оружием Вашингтона против России, другие, что Россия себя обезопасила и к этому готова. Главная задача даже не отключение от SWIFT, а приостановка ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".



Вся американская элита рассматривает его функционирование ка объективное ослабление геоэкономических позиций США, усиление России, ослабление контроля США в Европе. Если получится, по крайней мере, приостановить ввод газопровода, тогда Россия лишится, притока денег, бюджет не будет наполнятся, стратегия строится на раскачивании обстановки в России изнутри. Кроме того, Европа будет находится под контролем США, будет покупать американский газ за баснословные деньги. Объективно многие американские санкции носили номинальный характер, вводились, чтобы ввестись, показать антироссийскую риторику, а вот "Северный поток-2" - это реальная проблема. Делается все, чтобы надавить на Европу, в первую очередь, Германию, чтобы остановить "Северный поток-2".



"СП": - Получается, что США играют против Европы?



- Понятно, что они не заинтересованы в сильной Европе. Сильная Европа - это еще один суверенный, независимый центр принятия решений. В военно-политической сфере Европа не представляет для США угрозу, а в экономической она им конкурент. Напомню, главным экономическим партнером Европы является Китай. Для США Европа - это необходимая зона влияния, которую они не хотят утратить.



Никаких иллюзий от переговоров Путина и Байдена нет. Во-первых, формат не предусматривает прорывов, которые обычно бывают, когда лидеры встречают очно, за их спинами многочисленные делегации. И даже тогда не всегда бывают прорывы. А здесь звонок. Возможны какие-то жесткие заявления, претензии со стороны Байдена.