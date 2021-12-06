Дипломатический бойкот Олимпиады-2022 американцами нашел последователей

18:29 07.12.2021

Пекин пригрозил ответными мерами за демарш по поводу зимних Игр



Олимпийские игры, проведение которых в последние годы неизменно связано с международными скандалами, вновь становятся ареной политического противостояния. Власти США решили бойкотировать назначенную на февраль будущего года Олимпиаду в Пекине. Нет, американские спортсмены на Игры поедут, а вот официальные лица - присутствовать в китайской столице не будут. И связано это даже не с пандемией коронавируса, а с политикой. Подобный демарш уже разделило мировое сообщество, и нынешняя его стадия, судя по всему, - явно не последняя.



О том, что США приняли решение объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине 2022-го года, объявила в ходе регулярного брифинга официальный представитель американского Белого дома Джен Псаки. По ее словам, речь идет лишь о позиции Вашингтона - зарубежные союзники американцев вольны в своих решениях и действиях.



"Администрация Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека", - подчеркнула она.



Международный олимпийский комитет (МОК) уже признал право американских дипломатов не ехать в Пекин, тем более что атлеты из США все равно выступят и - под звездно-полосатым флагом.



А вот в Китае вашингтонский демарш пришелся не по вкусу. "Действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта. Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, он уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры", - заверил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, не уточнив, однако, характер ответных шагов.



Бойкотирование различных зрелищных мероприятий - давний и привычный метод политической борьбы и иных закулисных игр, мало имеющих отношения к спорту. Так, например, Новая Зеландия после слов Псаки мгновенно солидаризовалась с США. И, очевидно, к февралю число подобных государств только увеличится, учитывая и позицию МОК. В первую очередь, среди "бойкотеров" могут оказаться, конечно, партнеры американцев по НАТО, в еще меньшей степени зависимые от китайских технологий и местного рынка сбыта, но заинтересованные в демонстрации лояльности Белому дому. В частности, сигналы о готовности присоединиться к демаршу поступили уже из Лондона.



Есть немалая вероятность присоединения к дипбойкоту пекинских Игр-2022 и Австралии, отношения которой с КНР в последнее время сильно обострились.



Китай пообещал принять контрмеры из-за бойкота США Олимпиады: "Они заплатят"



Власти Японии, у которой также складываются весьма непростые отношения с Пекином, пока не приняли решения насчет дипломатического бойкота грядущей Олимпиады. О нежелании бойкотировать Игры сообщили в Южной Корее.



На позицию Пекина дипломатические демарши едва ли повлияют, ведь это даже не санкции, накладываемые в разное время на Кубу, Венесуэлу, Северную Корею, Иран.



В то же время не стоит забывать и о сугубо внутриамериканском факторе. Противостояние с Китаем бывший президент США Дональд Трамп в свое время поставил во главу угла своей внешней политики. Его преемник Джо Байден, казалось бы, попытался сгладить углы в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина, чем вызвал недовольство наиболее агрессивных республиканцев и электората из той части рабочих, что поверила трамповским словам о "краже" у них китайцами рабочих мест. Поэтому нынешний "олимпийский" демарш Соединенных Штатов можно рассматривать и как своего рода не самую ловкую попытку соблюсти баланс между приличиями (американские спортсмены-то на соревнования все равно полетят) и некой принципиальностью, доставшейся "чемоданом без ручки" в наследство от прошлой администрации.



Ренат Абдуллин