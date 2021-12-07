Венесуэльская оппозиция Гуайдистов развалилась. Хулио всех предал

19:51 07.12.2021

Лидер венесуэльской оппозиции потерял ключевого союзника



В лагере противников Мадуро случился новый раскол

Данила Моисеев

7.12.21



Хуан Гуайдо считает, что в неудачах оппозиции виноват кто угодно, но только не он.

Из команды лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо вышел один из ключевых участников – комиссар по иностранным делам Хулио Борхес, укрывающийся от гнева официального Каракаса в Колумбии. Он заявил, что команда Гуайдо уже не способна сместить президента страны Николаса Мадуро. В целом эти слова соответствуют действительности. Венесуэльцам, противостоящим властям, стоит всерьез задуматься о том, как изменить методы отстранения от власти человека, доведшего страну до экономической и социальной катастрофы. База для противостояния Мадуро у них имеется, в частности, в штате Сулия, где оппозиция одержала победу на муниципальных выборах.

Борхес на онлайн-конференции отметил, что вместо того, чтобы эффективно противостоять режиму, Гуайдо и его люди превратились в "касту", занятую скорее решением собственных вопросов, в том числе финансового плана, нежели политической борьбой. Он полагает, что все еще признанному американцами в качестве президента лидеру оппозиции пора распустить бесполезный орган – правительство в изгнании. Дальнейшая судьба мятежного оппозиционера не ясна, но причин возвращаться на родину у Борхеса вроде бы нет. Там его обвиняют в покушении на Мадуро, произошедшем в 2018 году, и обвинения снимать власти страны не собираются.



Венесуэльская оппозиция находится в сложном и не совсем логичном положении. За 2018 и 2019 годы ВВП страны рухнул на 18 и 35% соответственно, в стране бушевали протесты. Казалось, что до 2020 года Мадуро уже не дотянет. Однако тот сумел обеспечить безбедное существование военным, которые в итоге встали горой за преемника Уго Чавеса. Постепенно народ уставал слушать одни и те же обещания оппозиции.



Самая активная и протестно настроенная часть венесуэльского общества массово покидает страну, оставив в Боливарианской Республике более лояльно настроенных к Мадуро сограждан. В 2020 году его положение укрепилось. Любить Мадуро больше не стали, но протесты явно выдохлись. К концу прошлого года в СМИ появилась информация, что уже и Вашингтон не верит в Гуайдо. Тем не менее его пригласили на грядущий "Саммит демократии". Проблема в том, что расформирование правительства Гуайдо станет окончательным признанием США того, что в борьбе с Мадуро они проиграли. Причем если бы глава Белого дома Джозеф Байден признал это сразу после вступления в должность, то он мог бы свалить вину за провалившуюся попытку сместить Мадуро на своего предшественника Дональда Трампа. Теперь же это сделать уже не получится и придется терпеть Гуайдо, которого Борхес сравнил с "политическим трупом".



Оппозиция за последние два года уже раскалывалась. Одни поддерживали участие в парламентских и муниципальных выборах, другие – нет, ссылаясь на то, что власти все равно используют административный ресурс и сделают все так, как надо им самим. После недавних муниципальных выборов, на которых противники Мадуро выиграли в самом населенном и богатом нефтедобывающем регионе страны, штате Сулия, сторонники Гуайдо ждут, когда различные силы вновь найдут в себе ресурс объединиться. Однако заявление Борхеса означает, что этот процесс не будет идти гладко, если вообще будет идти.



"Когда Гуайдо перестал быть депутатом и деятельность предыдущей Национальной ассамблеи закончилась, то формально пропали и основания считать его президентом. Это, кстати, признали в Евросоюзе, хотя в Брюсселе его по-прежнему признают лидером противников Мадуро. Оппозиция сейчас разрозненна, и до единства 2015 года ей далеко. Необходимо как-то работать в существующих непростых условиях и пытаться выдвигать своих единых кандидатов", – считает директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.



Эксперт обращает внимание на то, что на муниципальных выборах в ноябре противники Мадуро из 24 штатов взяли лишь 3. Причем новых избирателей они почти или совсем не завоевали. В той же Сулии оппозиция всегда была наиболее заметной, даже при правлении Чавеса. Это означает, что противникам Мадуро есть над чем работать, в том числе и в плане агитации. "Настроения у населения пессимистические. Никто уже не верит в обещания никаких политиков, что "завтра" все будет хорошо", – отмечает Хейфец.