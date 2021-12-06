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|Задержан за взятки экс-глава минтранса Киргизии Уезбаев
20:12 07.12.2021
Задержан экс-замглавы Минтранса - ныне он работает в мэрии Бишкека
Под инициалы задержанного лица подходит Улан Уезбаев, который сейчас занимает должность в УКС при мэрии, а раньше состоял в руководстве Минтранскома.
В Бишкеке задержали заместителя начальника Управления капитального строительства мэрии У. У. К., сообщила пресс-служба ГКНБ. Его подозревают в получении взятки в размере 45 тысяч долларов в период исполнения обязанностей заместителя министра транспорта и коммуникаций.
В Бишкеке задержали заместителя начальника Управления капитального строительства мэрии У. У. К.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания (ИВС) СИЗО ГКНБ.
Под эти инициалы подходит Уезбаев Улан Калмурзаевич - заместитель главы УКС, замглавы Минтранса с 2015-го по 2016 год.
Под эти инициалы подходит Уезбаев Улан Калмурзаевич - заместитель главы УКС, замглавы Минтранса с 2015-го по 2016 год
В 2016-м произошел скандал с тендером на строительство дороги Балыкчи - Корумду. Тогда в отставку подали глава правительства Темир Сариев, министр Аргынбек Малабаев и сам Уезбаев.