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Китай призвал Россию вместе защищать "олимпийский дух", - В.Скосырев
00:11 08.12.2021

КНР призвала Россию вместе защищать "олимпийский дух"

Посольство Китая в Москве высказалось о дипломатическом бойкоте, который объявили США зимним Играм в Пекине
Владимир Скосырев
7.12.21

В городе Чжанцзякоу будут соревноваться в том числе и американские горнолыжники, как бы к этому ни относился Байден. Фото Reuters
До начала зимней Олимпиады в Китае остается еще почти два месяца, а политические баталии вокруг нее все обостряются. В Вашингтоне объявили дипломатический бойкот Играм. То есть американские спортсмены в Поднебесную поедут, а вот президента Джозефа Байдена там не будет. Белый дом оправдывает этот шаг ссылками на злодеяния, происходящие в Синьцзяне, и на другие нарушения прав человека в КНР. Китай же напоминает, что Байдена на Игры и не приглашали. На фоне этого скандала позиция Москвы выглядит кристально ясной. Президент РФ Владимир Путин поедет на Олимпиаду и тем самым поддержит позицию Пекина, который называет действия Вашингтона политическими манипуляциями. О том, как в Китае оценивают позицию РФ, журналистам рассказали на пресс-конференции в онлайн-формате, организованной 7 декабря посольством Китая в Москве.
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что посольство "не пожалеет сил для оказания всей необходимой помощи российским спортсменам для визита в Китай и выступления там". Советник посольства КНР Лю Минчэ сказал, что есть силы, которые хотят испортить имидж Китая и России в глазах международной общественности. По заверению дипломата, из этого ничего не выйдет. Две страны будут вместе защищать "олимпийский дух". А то, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут не виртуальную, а личную встречу, поможет еще больше укрепить дружеские отношения двух государств. Если искать в этих словах подтекст, то он есть. На Западе пишут, что Си не выезжал за границу и не общался с зарубежными гостями более 21 месяца. А Путин за все время пандемии совершил лишь два визита за границу: в Швейцарию и Индию.

Все общение с прессой в Москве прошло в мажорном ключе. Журналистам даже дали прослушать песню в честь пекинских Игр, сочиненную российским композитором. Единственной ложкой дегтя в бочке меда стало выступление китайского биолога, который признал, что новый штамм коронавируса "омикрон" пока не изучен и неожиданностей исключать нельзя.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля, а церемония открытия намечена на Национальном стадионе, известном также как "Птичье гнездо". Пекин – это первый город, который принимает и летние, и зимние Игры. Первые состоялись в 2008 году. Некоторые объекты "Птичьего гнезда" будут использоваться и на сей раз – для состязаний на льду. В пригороде столицы, где сохранилась часть Великой стены, и городе Чжанцзякоу в соседней провинции Хэбэй будут соревноваться горнолыжники, сноубордисты, мастера прыжков с трамплина и другие атлеты.

Увы, 2022 год – это совсем не 2008 год с точки зрения международных отношений. Тогдашний президент США Джордж Буш-младший был одним из 80 глав государств и правительств, присутствовавших на открытии спортивного праздника. 14 лет спустя Игры начнутся в том же городе, но в совершенно другом мире. Мире, на который обрушилась пандемия и где гораздо более сильный, чем 14 лет назад, Китай находится почти в состоянии холодной войны с США и их союзниками. Объясняя американский дипломатический бойкот, пресс-секретарь Белого дом Джен Псаки говорила о репрессиях против уйгур в Синьцзяне, подавлении демократии в других районах КНР. Иными словами, права человека остаются той палкой, которой Вашингтон будет продолжать колотить Пекин, несмотря на то что в ноябре на виртуальных переговорах между Байденом и Си Цзиньпином стороны попытались уменьшить напряженность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что США хотели бы, чтобы их союзники присоединились к бойкоту. Но, как передает Reuters, пока не ясно, последуют ли они примеру США. Канада, Австралия и Япония все еще обдумывают свою позицию. Глава дипломатической службы ЕС Стефано Саннино сказал, что решение о бойкоте будут принимать отдельные государства – члены блока, а не Евросоюз.

А посольство Китая в США заявило, что приглашения американским политикам и не посылались. "Приедут эти люди или нет, никого не волнует, – указало посольство. – Это не окажет никакого влияния на Олимпиаду, она пройдет успешно". Ранее Пекин предупреждал, что может принять контрмеры против тех, кто затевает бойкот. Что имеется в виду? Скотт Кеннеди, эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, утверждает, что Пекин может ограничить диалог с США, затруднить их представителям получение виз или как-то навредить делегациям атлетов США или журналистам во время Игр.

На решение о бойкоте вынужден был откликнуться и Международный олимпийский комитет (МОК). Он заявил, что действия США уважает, но сам придерживается "политического нейтралитета". Что касается Москвы, то ни о каком нейтралитете речь не идет. Россия, которую связывают тесные отношения стратегического партнерства с Китаем, атаки на него не просто не одобряет, но считает недопустимым вмешательством во внутренние дела КНР. Не стоит забывать и о таком факте. В 2014 году в нелегкий для Кремля момент Си Цзиньпин приезжал на открытие Олимпиады в Сочи. Как говорится, долг платежом красен. Вероятно, в первую очередь поэтому Владимир Путин будет присутствовать на открытии Игр в КНР.

Источник - ng.ru
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