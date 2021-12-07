Саудиты сколачивают анти-иранский альянс, - И.Субботин

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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7.12.2021

Странам Персидского залива предлагают сплотиться против Ирана

Саудовский кронпринц хочет сверить часы с соседями по региону
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Турне наследника саудовского престола Мухаммеда бин Сальмана по Аравийскому полуострову станет увертюрой к намеченному на середину месяца саммиту лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Фактором, повлиявшим на содержательную часть этой поездки, в Эр-Рияде – на неофициальном уровне – называют паузу, возникшую в переговорном процессе о восстановлении иранской "ядерной сделки". Отдельная интрига заключается в том, даст ли турне возможность Саудовской Аравии дипломатически сблизиться с Турцией: визит кронпринца Мухаммеда в Катар совпадает с датами прибытия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Поездка саудовского кронпринца охватывает такие страны, как Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар, Бахрейн и Кувейт. Согласно официальному заявлению правящего дома, турне, которое проходит по распоряжению короля Сальмана, рассчитано на поддержание контактов между братскими государствами. Регион переживает не самые простые времена в условиях снижающегося интереса администрации президента США к сохранению своих традиционных обязательств перед ближневосточными союзниками. Вызовы в сфере безопасности растут. Лишним доказательством стало то, что с отбытием кронпринца Мухаммеда совпала попытка йеменского движения "Ансар Аллах" запустить ракету в сторону саудовской столицы. В ответ на это возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция в очередной раз анонсировала старт "крупномасштабной операции" против мятежников-хуситов. Военные пообещали дать жесткий ответ на исходящую от них угрозу мирным жителям "в рамках международного гуманитарного права".

Существенным шагом в том, что касается улучшения отношений внутри ССАГПЗ, стало в этом году прекращение блокады Катара. Однако противоречия между крупными аравийскими игроками по ряду направлений все равно сохраняются. Западная пресса, в частности, обращает внимание на то, что прочные связи между Саудовской Аравией и Эмиратами за последние несколько лет дали трещину из-за разногласий по поводу необходимости продолжать вмешательство в йеменский конфликт и по поводу лидерства в сфере бизнеса и инвестиций. Не случайно дипломатический источник Wall Street Journal, осведомленный о содержании поездки кронпринца Мухаммеда, назвал ее заявкой на сохранение ведущих позиций в регионе.

Отдельный повод для споров дало взаимодействие с Ираном. Если Эр-Рияд по переговорным каналам осторожно пытается добиться от Тегерана четких гарантий в сфере безопасности, предлагая ему экономические стимулы, то Абу-Даби в последние годы снижает напряженность в отношениях с соседом без всякой опаски. Это доказал прошедший на днях визит помощника руководства ОАЭ по национальной безопасности Тахнуна бин Заида в Иран.

Анонимные собеседники Wall Street Journal указали на то, что поездка саудовского кронпринца как раз преследует цель выработать в разговоре с соседями единую позицию в том, что касается взаимодействия с Исламской Республикой. Однако навязать конфронтационную повестку членам ССАГПЗ вряд ли получится. Тегеран сохраняет тесные деловые связи с Абу-Даби и активно сотрудничает с Дохой в сфере энергетики. В конфликте мало заинтересованы также Кувейт и Оман, традиционно выполняющие роль посредников в запутанных региональных спорах.

Не исключено, что приезд кронпринца Мухаммеда в Катар создаст подвижки для нормализации отношений между королевством и Турцией: даты визита совпадают по времени с запланированным посещением эмирата Эрдоганом, обратили внимание информированные источники агентства Bloomberg. В свою очередь, собеседники Wall Street Journal среди официальных лиц в Дохе рассказали, что и турецкий лидер, и наследник саудовского престола сообщили катарскому эмиру Тамиму бин Хамаду о желании "укрепить связи и восстановить торговлю".

Отношения двух государств существенно ухудшились после того, как в 2018 году саудовский диссидент Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле. Анкара находилась в авангарде кампании дипломатического давления на саудовский правящий дом. В минувшем году Эр-Рияд дал серьезный отпор, инициировав негласный торговый бойкот турецких товаров. Однако теперь, после того как дипломатические связи с Турцией нормализовали ОАЭ, есть вероятность, что соответствующее потепление дойдет и до контактов Анкары с Эр-Риядом. По крайней мере в регионе у двух государств появился удобный посредник.

Источник - ng.ru
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