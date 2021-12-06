 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Газ пал жертвой естественного отбораГаз пал жертвой естественного отбора
00:17 08.12.2021

Европейские потребители опустошают хранилища

Отбор газа из европейских ПХГ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет - 11,2 млрд кубометров. С учетом текущих суточных темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если в Европе будет холодно. Впрочем, аналитики более осторожно оценивают запасы - их должно хватить даже при умеренном росте темпов отбора.

Отбор газа в европейских хранилищах в ноябре 2021 года и первые четыре дня декабря, по данным AGSI, достиг рекордного уровня за историю наблюдений - 11,2 млрд кубометров (см. график), в прошлом году отбор в ноябре составил 8,5 млрд кубометров. Предыдущий рекорд по отбору был зафиксирован в ноябре 2016 года - около 11,28 млрд кубометров.

По данным на 4 декабря, ПХГ Европы заполнены на 66,78%, или около 69 млрд кубометров. Это примерно на 22 млрд кубометров меньше, чем годом ранее, и на 18 млрд кубометров меньше, чем в среднем за последние пять лет.

Для сравнения: в середине апреля, когда закончился предыдущий сезон отбора, в хранилищах было примерно 30,5 млрд кубометров. Если отбор будет продолжаться в течение зимы ноябрьскими темпами, то запасы в хранилищах уйдут далеко ниже этой отметки. На практике это означает, что в марте возможность покрывать пики потребления за счет ПХГ может быть снижена.

С 22 ноября ключевые мощности по хранению "Газпрома" на континенте - Reden и Jemgum в ФРГ, Haidach в Австрии, Bergermeer в Нидерландах - работают на отбор, закачивая газ только в выходные дни, когда спрос на газ снижается. По оценке "Газпрома", на 4 декабря из всех подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году.

Резкий рост отбора из ПХГ в этом ноябре связан не только с похолоданием (этот ноябрь оказался холоднее среднемноголетних значений), но и с ростом цен на газ.

В итоге потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по текущим ценам они не в состоянии. 6 декабря фьючерсы на январь 2022 года на нидерландском TTF выросли на 1,4%, до €90,74 за 1 МВт•ч, или около $1,150 тыс. за 1 тыс. кубометров. Цена на сутки вперед выросла на нидерландском TTF на 0,74%, до €89,964 за 1 МВт•ч ($1,14 тыс. за 1 тыс. кубометров).

Продажи газа "Газпромом" в Европу, вероятно, снижаются из-за высоких цен, прокачка по четырем основным экспортным маршрутам - "Северному потоку", "Турецкому потоку" в страны Европы, через Польшу и Украину, по оценкам Platts, в ноябре составила 10,1 млрд кубометров - это минимальное значение за 2021 год.

Экспорт через Польшу по газопроводу Ямал-Европа пока остается крайне низким - российская монополия по-прежнему заказывает на суточных торгах только треть от предлагаемых мощностей - около 31 млн кубометров в сутки, всего в ноябре по этому маршруту поставлено 1,14 млрд кубометров. В приоритетном порядке грузится "Северный поток", транзит через Украину достигает 110 млн кубометров в сутки - это максимальные контрактные обязательства российской компании, но дополнительные объемы не бронируются. Также снижается транзит через Белоруссию, через "Турецкий поток" за месяц поставлено менее 1 млрд кубометров.

При этом "Газпром" по-прежнему не предлагает дополнительных объемов газа на своей электронной торговой площадке на текущей неделе, что могло бы повысить предложение на рынке.

По оценке Дмитрия Маринченко из Fitch, всего за последний месяц из европейских ПХГ было отобрано около 10 млрд кубометров газа, обычно за этот период из ПХГ отбирается около 7 млрд кубометров. "При нормальных погодных условиях и умеренном росте темпов отбора из-за сезонного фактора текущих объемов должно хватать, проблемы начнутся, если погода окажется прохладнее, чем обычно, а поставщики, и Россия в том числе, не смогут резко увеличить поставки",- предполагает он.

Татьяна Дятел

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638911820
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