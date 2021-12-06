Бои на афгано-иранской границе - хлынет ли поток беженцев в ЦА?

00:22 08.12.2021

Александр Хроленко



В Афганистане высока вероятность развития "катастрофического сценария" и нового витка гражданской войны.



Артиллерийская канонада на афгано-иранской границе стихла, но военно-политический осадок остался: непредсказуемость талибов и взрывоопасная обстановка в Афганистане объективно угрожают странам Центральной Азии.



В начале декабря на афгано-иранской границе произошли ожесточенные боестолкновения между иранской армией и талибами с применением стрелкового вооружения, бронетехники и артиллерии. Оказалось, талибы-пограничники не знали, где проходит линия государственной границы, и начали стрелять по мирным жителям сопредельной страны (стрелять - дело привычное).



Для борьбы с контрабандистами в приграничной иранской провинции Систан и Белуджистан ранее построили защитную стену - в сотнях метрах от госрубежей. Иранские крестьяне 1 декабря случайно зашли за стену на своей территории и попали под обстрел талибов - как нарушители границы афганской провинции Нимроз. Иранская пограничная охрана ответила огнем, включая гаубицы Д-30 калибра 122 мм. Талибы применили трофейную бронетехнику НАТО. Бои завершились 2 декабря, после переговоров. Стороны конфликта официально не сообщают о пострадавших, хотя ранее была опубликована информация о десятках убитых и раненых, о захвате талибами двух иранских КПП.



Возможно, истинные причины, "скрытые пружины" стрельбы сложнее простого пограничного недоразумения или "недопонимания". Иран позитивно развивает экономическое сотрудничество с новыми властями Афганистана, в ноябре подписано соглашение о поставках 100 мегаватт электроэнергии для афганских провинций Герат, Нимроз, Фарах. Иранцы готовы инвестировать в разработку афганских рудников (драгоценные камни, золото, литий, медь), а также строить дороги, мосты.



С другой стороны, Тегеран обеспокоен многотонным афганским наркотрафиком, потоком афганских беженцев в ИРИ, а больше всего претензий к талибам за преследование шиитов-хазарейцев, которые составляют примерно пятую часть 40-миллионного населения Афганистана.



Здесь возникают тревожные для стран Центральной Азии ассоциации с прошлым. В первое пришествие талибов к власти в 1990-х Иран поддерживал Северный альянс, а талибы в 1998 году убили группу иранских дипломатов в Мазари-Шарифе. В те времена и Таджикистан поддерживал вооруженное сопротивление на севере Афганистана. После второго пришествия талибов Душанбе жестко критикует неинклюзивное правительство, нарушение прав граждан, особенно этнических таджиков, составляющих треть населения страны (около 13 млн человек). Вероятность вооруженных конфликтов на границах Афганистана общей протяженностью более 5,5 тысячи километров остается высокой из-за целого ряда факторов. При этом строительство защитных бетонных стен в Центральной Азии выглядит бесполезным.



Горячий афганский рубеж



Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский 3 декабря заявил, что присутствие группировки ИГ* в Афганистане - "угроза для приграничных государств Центральной Азии". Дипломат обратил внимание на рост количества террористических атак с участием смертников, значительные ресурсы террористов.



Возможно, провокационная стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана (1 декабря) совершенно случайно совпала с боями на афгано-иранской границе. И все же необходимо учитывать протяженность "горячих" рубежей в Центральноазиатском регионе (Таджикистан - 1 300 км, Узбекистан - 140 км, Туркменистан - 800 км сопредельных границ с Афганистаном) и заинтересованность "Исламского государства", других международных террористических группировок в расширении сферы влияния севернее реки Пяндж. При явной нехватке квалифицированных пограничников южнее этой реки. Напомню, в октябре талибы направили на границу с Таджикистаном целый батальон смертников. Замглавы региона назвал их "храбрецами в жилетах со взрывчаткой", которые посвятили жизнь служению Аллаху. Однако "пояса шахидов" менее всего обеспечивают безопасность государственных границ. Здесь нужны другие специалисты.



С боями захватив власть в Афганистане, талибы обещали соседям по планете не вмешиваться в их внутренние дела, создать всенародное правительство, отказаться от сотрудничества с террористами из ИГ и "Аль-Каиды"*. Переговоры с талибами на разных зарубежных площадках, включая страны Центральной Азии, проводились для стабилизации обстановки в "эмирате". При этом Узбекистан и Туркменистан оказались более лояльными, а Таджикистан не готов признать новую власть в Кабуле. Причем позиция Душанбе выглядит оправданной - талибы не выполняют обещаний даже в малом. Слишком много сил уходит на месть и казни бывших противников - солдат, полицейских, чиновников республиканского правительства, которых ранее обещали амнистировать. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в недавнем интервью отметил, что правительство талибов должно представлять все афганское население и получить внутреннюю легитимность, только после этого оно будет признано международным сообществом. Разумеется, новой власти трудно освоить все опции сразу (два минувших десятилетия приходилось в основном стрелять и взрывать), но времени на раскачку нет. Денег тоже мало.



Разруха - не старуха с клюкой



Средства Афганистана в банках США заморожены всерьез и надолго. Общий объем Фонда реконструкции Афганистана составляет 1,5 миллиарда долларов, но получить эти деньги весьма непросто. Всемирный банк 2 декабря одобрил выделение стране 280 миллионов на продовольствие - по 7 долларов на каждого жителя. В этот же день Кабул получил от ООН 16 миллионов - крайне мало для стабилизации обстановки.



Международная помощь афганскому народу не соответствует масштабам гуманитарной катастрофы. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис ранее заявила, что от недоедания в Афганистане могут пострадать более 3 миллионов детей до пяти лет и умереть около миллиона из них. По данным ООН, зимой 23 миллионам афганцев предстоит выбор между миграцией или голодной смертью.



Согласно прогнозу МВФ, резкое падение уровня жизни и гуманитарный кризис в Афганистане неизбежно затронут сопредельные страны, а также ряд европейских государств (вспоминаем мигрантов на белорусско-польской границе). Беженцы гарантируют давление на бюджеты и рынки труда, усиление социальной напряженности в разных странах. Специалисты МФВ подсчитали: если Афганистан покинут всего миллион граждан, затраты на их размещение составят 100 миллионов долларов в Таджикистане (1,3 процента ВВП), 300 миллионов долларов в Иране (0,03 процента ВВП) и более 500 миллионов долларов в Пакистане (0,2 процента ВВП).



Страна, в которой начинаются серьезные экономические проблемы, становится благоприятной площадкой для расширения влияния международных террористических организаций. Растут ряды джихадистов и вероятность насилия, религиозного экстремизма. Афганистан - общая проблема государств Центральной и Южной Азии. И Россия не остается в стороне. В среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел переговоры со своим пакистанским коллегой Моидом Юсуфом в Москве. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и усилия по восстановлению мира. Ранее Патрушев заявил о вероятности "катастрофического сценария" и нового витка гражданской войны в Афганистане.



В новом учебном году, который начался 1 декабря, Центральный военный округ (РФ) проведет более 300 различных учений, в том числе на территории Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, где расположены российские военные базы и другие структурные звенья округа. Доминирующая тематика боевой подготовки - оперативное развертывание войск, проведение стратегической операции, решение вооруженных конфликтов и стабилизация обстановки в Центральноазиатском регионе.



* Террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и других странах.