Тегеран принял врагов и друзей Израиля, - М.Беленькая

00:38 08.12.2021

7.12.2021,



Иранскую столицу посетили делегации из ОАЭ и Сирии



Впервые более чем за пять лет Тегеран посетила высокопоставленная делегация из ОАЭ во главе с советником по нацбезопасности Тахнуном бен Зайдом. Одновременно в иранской столице оказался глава МИД Сирии Фейсал Микдад. Абу-Даби в последнее время активизировал контакты с Дамаском, и в регионе начали рассматривать ОАЭ как противовес иранскому влиянию в Сирии. Однако пока Тегеран приветствует потепление отношений Дамаска с другими арабскими столицами. Да и сам активно выступает за сближение со своими соседями, причем не скрывая, что делает это в рамках противостояния планам Израиля.



"Поворотным пунктом" в отношениях между Абу-Даби и Тегераном назвал Тахнун бен Зайд свою встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая состоялась в иранской столице в понедельник. ОАЭ понизили уровень дипломатических контактов с Ираном в 2016 году вслед за Эр-Риядом. Это произошло после того, как иранские демонстранты, возмущенные казнью шиитского священнослужителя Нимра ан-Нимра в Саудовской Аравии, ворвались на территорию посольства королевства в Тегеране. С тех пор между странами не было обмена делегациями на высоком уровне. Между тем Тахнун бен Зайд - брат фактического правителя ОАЭ и одного из самых влиятельных региональных политиков Мухаммеда бен Зайда.



После периода активного противостояния сейчас между Ираном и арабскими монархиями Персидского залива наметилось явное потепление.



Хоть и непросто, но все же идет диалог между Эр-Риядом и Тегераном. Еще дальше пошли ОАЭ, пославшие делегацию в Тегеран. "Иран поддерживает безопасность среди стран Персидского залива. Мы приветствуем развитие отношений с ОАЭ",- заявил, принимая шейха Тахнуна, президент Раиси. По его словам, не должно быть препятствий на пути развития отношений между двумя мусульманскими странами, в том числе необходимо помешать "врагам региона", которые делают все, чтобы не допустить сближения Ирана с соседями. Хозяин встречи не скрывал, что речь идет об Израиле. "Сионисты в регионе преследуют свои зловещие цели, и, где бы они ни находили точку опоры, они превращают ее в инструмент для экспансии и разжигания вражды",- подчеркнул он.



Напомним, что год назад ОАЭ объявили о нормализации отношений с Израилем при поддержке США. В числе прочего это была часть плана тогдашнего американского президента Дональда Трампа по созданию антииранского блока. Со сменой администрации в Вашингтоне акценты сместились. США перестали быть противниками переговоров с Ираном и сами вступили с ним в непрямой диалог в Вене относительно будущего иранской ядерной программы. Правда, пока результаты этих контактов не внушают оптимизма, если судить по отзывам американских и европейских дипломатов о стартовавшем на прошлой неделе седьмом раунде переговоров. Высокопоставленный представитель Госдепартамента США на условиях анонимности заявил журналистам, что иранская делегация приехала в Вену с предложениями, в которых "был сделан отход от всех компромиссов, на которые Иран пошел в течение шести раундов переговоров". По его словам, США готовятся к тому, что возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий, который с 2015 по 2018 год ограничивал иранскую ядерную программу, не будет. Ранее американцы давали понять, что у них есть "план Б" на случай провала венских переговоров. Он включает усиление экономического и политического давления на Тегеран, не исключены и применение против него и военных методов. США активно обсуждали этот план с Израилем, который постоянно говорит о близости иранцев к созданию ядерного оружия. Примечательно, что до намеченного на конец этой недели нового этапа переговоров в Вене состоятся визиты в Вашингтон главы израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа и министра обороны Бени Ганца.



На этом фоне визит шейха Тахнуна в Тегеран не мог не насторожить Израиль.



"Израиль не обеспокоен, но и не доволен этим развитием событий",- прокомментировал визит американскому аналитическому порталу The Media Line израильский дипломатический источник. "Сближение с Ираном и сближение с Израилем не работают вместе",- сказал эксперт по региону Моран Зага в интервью газете Jerusalem Post. Впрочем, другие эксперты указывают, что ОАЭ по-прежнему не доверяют Ирану и один визит ситуацию глобально не изменит.



У ОАЭ и Ирана действительно много претензий друг к другу, и никто из них не готов расслабляться. В частности, Абу-Даби активно вооружается, о чем свидетельствует заключенная в минувшую пятницу рекордная сделка с Парижем о поставке 80 истребителей Rafale. Это не прошло незамеченным в Тегеране. "Мы являемся свидетелями продажи оружия странам региона на миллиарды долларов, хотя они проводят много встреч по поводу наших ракет. Благодаря этим действиям мы еще больше полны решимости укрепить наш оборонительный щит",- заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, намекая на критику ракетной программы Тегерана со стороны стран Запада и Персидского залива.



Еще один пункт разногласий арабских монархий с Ираном - активная региональная политика Тегерана и рост его влияния в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии.



На этом направлении также пока не предвидится подвижек. Иран ничего менять не собирается и только наращивает свои связи с этими странами, как военно-политические, так и экономические.



Очередным свидетельством этого стал визит главы МИД Сирии Фейсала Микдада в Тегеран. В конце ноября Дамаск посещала экономическая иранская делегация во главе с министром торговли, промышленности и шахт Ирана Сейедом Реза Фатеми Амином. Речь шла о расширении сотрудничества в энергетике и торговле. Как отмечают иранские СМИ, объем товарооборота между Ираном и Сирией в прошлом году оказался в два раза меньше, чем ожидалось, и эту ситуацию требуется исправить. В этом году в планах Тегерана нарастить свой экспорт в Сирию до $200 млн. Для достижения этой цели был выделен специальный бюджет в размере $50 млн для поддержки иранских экспортных компаний, действующих на сирийском рынке. В конце ноября в Дамаске открылся очередной иранский торговый центр.



Расширение экономических связей стало приоритетом и в ходе визита Фейсала Микдада в Тегеран, но, разумеется, не обошлось и без политических тем. В частности, речь шла о восстановлении контактов Дамаска с арабскими странами. Месяц назад состоялись первый за десять лет визит главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Зайда в Дамаск и его встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Это вызвало беспокойство США, которые считают необходимым продолжить политическую изоляцию сирийских властей, но порадовало Тегеран. Правда, в искренности иранцев в регионе сомневаются, ведь ОАЭ при желании могут стать конкурентом Ирана в Сирии - как политическим, так и экономическим, по крайней мере на это очень надеялись израильтяне. Но пока и Тегеран приветствует политику Абу-Даби по сближению с Дамаском, о чем и заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан на встрече с сирийским коллегой. Фейсал Микдад, в свою очередь, назвал действия ОАЭ "смелым и передовым шагом", выразив надежду, что их примеру последуют другие арабские страны. Два министра также дружно осудили санкционную политику США, от которой страдают их страны, и обсудили израильские атаки на Сирию, которым господин Микдад обещал активно противостоять, а его коллега выразил полную уверенность в успехе этих действий. Были затронуты и переговоры в Вене. "Мы верим в способность иранских официальных лиц управлять переговорами таким образом, чтобы разоблачить ложь и действия Израиля и западных стран",- сказал господин Микдад. Теперь в Дамаске жду президента Ирана. Приглашение ему от Башара Асада было передано через Фейсала Микдада.



Марианна Беленькая