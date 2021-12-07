Кыргызский "Айыл Банк" раздал 2 млрда сомов фермерских кредитов... чиновникам

00:55 08.12.2021

"Айыл Банк" прокомментировал расследование ГКНБ о выдаче фермерских кредитов чиновникам

7 декабря 2021



- Портфель по проблемным кредитам составляет 2 млрд сомов и определить чиновник это или нет, на первоначальном этапе, такой градации в банке нет. Об этом сегодня, 7 декабря, в ответ на вопрос Tazabek сообщил председатель правления ОАО "Айыл Банк" Улан Букабаев.



Ранее, на заседании совета безопасности президент Кыргызстана Садыр Жапаров указал, что предназначенные для фермеров кредиты выдавались коммерческими банками чиновникам. ГКНБ начало расследование в ОАО "Айыл Банк" и сообщило о фактах выделения крупных кредитов отдельным компаниям под залог неликвидного имущества.



"По фермерам есть совершенно отдельная программа. В частности по ФСХ мы можем максимально выдать 1 млн сомов. Так как "Айыл Банком" была предусмотрена сумма в 2 млрд 300 млн сомов в прошлом году мы выдали более 4 тыс. кредитов. Хватило на стольких людей", - сказал он.



Председатель банка также добавил, что есть кредиты, которые не относятся к программе финансирования сельского хозяйства.



"Есть кредиты чисто "айылбанковские". Они не относятся к программе ФСХ. Это наши ресурсы, которые мы сами привлекли и сами несем по ним риски. По ним есть кредиты. Портфель по проблемным кредитам в размере 2 млрд сомов и определить чиновник это или не чиновник, конечно, на первоначальном этапе, кто из них чиновник, такой градации в банке нету. Приходят люди, есть ли у них финансовые показатели по возврату, есть у них залоговое обеспечение, есть кредитная история, то мы рассматриваем. Потом, конечно, могут выявляться люди, которые за ними стоят (на первом этапе определить их невозможно) конечные выгодоприобретатели. Есть и такие кредиты, но они не массовые", - сказал он.



Председатель банка также рассказал, что дела клиентов, которые не погасили свои задолженности перед банком, передаются в суд.



"Кроме того, вы в курсе, что сейчас у нас идет в банке расследование. По итогам этого расследования, я думаю, если есть вина лиц, работающих в банке, то они будут наказаны", - сказал он.

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