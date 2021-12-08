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Разыскиваются демократии. США собирают глобальный поход против авторитаризма, - С.Строкань
07:24 08.12.2021

08.12.2021,
Разыскиваются демократии
США собирают глобальный поход против авторитаризма

Президент США Джо Байден в четверг откроет "Саммит за демократию", который станет его главным геополитическим проектом, призванным реанимировать идею американского лидерства на основе демократических ценностей. Список 110 государств-участников фактически служит картой действующих и потенциальных союзников США, которые приглашены в новую американскую лигу наций во главе с Вашингтоном. Впрочем, несмотря на декларируемый наступательный характер проекта "Саммит за демократию", он представляет собой попытку затормозить процесс снижения влияния США и падения интереса в мире к глобальному либеральному проекту.

Открывающийся в четверг двухдневный "Саммит за демократию", который в формате видеоконференции проведет президент США, станет для него последним крупным международным событием года. Общение Джо Байдена с лидерами 110 государств и территорий, правозащитниками и бизнесменами будет принципиально отличаться от состоявшегося во вторник вечером трудного диалога с российским президентом. Если не приглашенный на саммит Владимир Путин остается для Джо Байдена одним из главных оппонентов - вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, которого также нет среди приглашенных, то все участники "Саммита за демократию" должны будут продемонстрировать готовность не оппонировать США, а безоговорочно признать их лидерство.

Рассылка приглашений на "Саммит за демократию" началась еще этим летом. Судя по всему, главным критерием отбора стал не уровень демократических прав и свобод в той или иной стране, а видение Вашингтоном ее нынешней или потенциальной роли в новом геополитическом альянсе.

В заявлении Белого дома цель "Саммита за демократию" обозначена так: "Вдохновить на принятие обязательств и выработку инициатив вокруг трех главных тем: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение уважения к правам человека". "Демократия и права человека находятся под угрозой по всему миру. Демократии - формирующиеся или устоявшиеся за десятилетия - сталкиваются с серьезными проблемами внутри своих границ и за их пределами",- отметили в Белом доме, призвав к противодействию авторитарным лидерам, которые "тянут руки за пределы своих границ".

Между тем список участников "Саммита за демократию", вызывающий немало вопросов, может служить мировой картой действующих и потенциальных союзников США, прошедших "фейс-контроль" новой администрации в Белом доме. Среди европейских друзей США нашлась одна страна, которая не прошла этот отбор,- Венгрия. Отсутствие Будапешта сделает представительство ЕС на встрече неполным. Из стран-членов НАТО на "Саммит за демократию" не была приглашена Турция, среди евроатлантических союзников имеющая самые сложные отношения с США. При этом в него включены "самая многочисленная демократия мира" Индия и крупнейшая латиноамериканская демократия Бразилия, входящие вместе с Россией и Китаем в объединение БРИКС.

В списке государств афро-азиатского мира, приглашенных на "Саммит за демократию", еще больше загадок. Так, среди его участников оказалась Демократическая Республика Конго, ставшая на Африканском континенте одним из самых ярких примеров недееспособного государства, а также Королевство Тонга (в Полинезии), где существует жесткая монархическая система, не оставляющая места для демократии в западном понимании. Еще одним участником глобального похода за демократию станет Пакистан, высокий уровень развития демократии в котором тоже вызывает сомнение.

Весьма символичен и список бывших советских республик, которых Вашингтон разделил на своих и чужих. За бортом оказались Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также Азербайджан. В то же время приглашение получили три балтийские республики - Литва, Латвия и Эстония, а также Украина, Грузия и Молдавия, рассматриваемые Вашингтоном как плацдармы сдерживания Москвы на постсоветском пространстве. В списке участников оказалась и союзная с Россией Армения, которая в американской табели о рангах обошла враждебные ей Турцию и Азербайджан.

Предстоящий "Саммит за демократию" вызвал лавину комментариев в мире, выявив два противоположных подхода к самой идее создания глобальной демократической лиги под руководством США. В то время как одни государства увидели в ней возможность повысить свою "геополитическую капитализацию" за счет признания со стороны Вашингтона, другие расценили его как попытку провести новые разделительные линии в мире и повысить уровень конфликтности международных отношений, учитывая, что лагерь демократий должен вступить в противостояние с "авторитарными режимами".

Наиболее резкой критике идея "Саммита за демократию" подверглась в Москве. Сразу несколько заявлений на эту тему в последние дни сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Американцы сами решают, кого приглашать на этот свой междусобойчик, а кого - нет. Между тем после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии, после двадцатилетнего эксперимента в Афганистане и прочих авантюр потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят просто циничными",- заявил глава российского дипломатического ведомства, выступая в Совете федерации в рамках правительственного часа.

Эту же мысль Сергей Лавров развил и на встрече с участниками программы Фонда публичной дипломатии имени Горчакова "Диалог во имя будущего". "Сейчас президент США Джо Байден созывает саммит демократий, абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран. Он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократии, кто нет. И вообще, почему демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?" - негодовал Сергей Лавров. По его словам, политика США "представляет собой пренебрежение обязательствами по Уставу ООН, в котором в качестве одного из главнейших принципов закреплено суверенное равенство государств".

"Идея либеральной демократии, которую США активно продвигали в мире на протяжении последних 30 лет, к сегодняшнему дню оказалась практически дискредитированной внутри США и все менее востребованной за их пределами. Однако драматизм ситуации для Вашингтона состоит в том, что, несмотря на исчерпанность либерального демократического проекта, заменить его американцам нечем. В этой ситуации "Саммит за демократию" призван подчеркнуть декларативную приверженность США базовой идее политической демократии в ее англосаксонском издании",- пояснил "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, то, что представляется как "демократическое глобальное вече", на самом деле должно стать прообразом жестко организованной иерархической структуры, имеющей свое ядро - США, и периферию, состоящую из "банановых", "апельсиновых", "кокосовых" и прочих "демократий". "Способность этих "демократических редутов" стать надежной линией обороны против наступающих авторитарных политических систем вызывает серьезное сомнение",- замечает Владимир Васильев.

""Саммит демократий" предоставляет США уникальную возможность нового размежевания мира на своих и чужих. Однако, чтобы эта новая идеологическая модель стала жизнеспособной, на следующем этапе она должна быть подкреплена созданием нового военно-политического механизма ее защиты. Этот механизм неизбежно должен был бы стать гораздо более широким, чем НАТО. Однако смогут ли США создать такую модель, которая также включала бы в себя новые альянсы, такие как QUAD и AUCUS, остается неясным",- добавляет директор Центра политических исследований Андрей Федоров.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638937440
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