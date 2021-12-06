Сауле Омарова отказалась от назначения в Минфин США

07:28 08.12.2021

Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в Министерстве финансов США, сообщает Zakon.kz.

Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля.

Президент США Джо Байден

Политик решила отказаться от места в Министерстве финансов, так как посчитала свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным. Байден выдвинул Омарову на пост одного из руководителей ведомства в начале ноября 2021 года.



В рамках слушаний в банковском комитете верхней палаты Конгресса США члены республиканской партии устроили Омаровой настоящий "допрос". Парламентарии пытались уличить уроженку Казахстана в приверженности идеям коммунизма.



Дана Тургынбай