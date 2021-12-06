Кырпремьер Жапаров слетал в Казахстан за военной помощью

07:51 08.12.2021

Премьер-Министр РК Аскар Мамин и председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров во время встречи в городе Нур-СултанКазахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану - о чем еще договорились© Фото / пресс-служба правительства Казахстана



Акылбек Жапаров накануне прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом. По итогам переговоров с казахской стороной подписан ряд соглашений.



БИШКЕК, 8 дек - Sputnik. Казахстан окажет Кыргызстану военно-техническую помощь в рамках обеспечения безопасности Центральноазиатского региона. Межправительственное соглашение подписано по итогам переговоров глав кабминов Акылбека Жапарова и Аскара Мамина в РК, сообщает пресс-служба правительства соседней республики.



Жапаров накануне прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом. С казахским коллегой они обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водноэнергетической, транзитно-транспортной, военно-технической сферах, АПК, промышленной кооперации и здравоохранении.



"Отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего расширения взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. Рассмотрены также вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений", - рассказали в правительстве РК.

Пограничник на КПП на российско-казахстанской границе. Архивное фото

© SPUTNIK / АЛЕКСАНДР КОНДРАТЮК

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Отмечается, что двусторонний товарооборот за 9 месяцев этого года превысил 680 миллионов долларов, что на 8,8 процента выше показателя аналогичного периода 2020 года. Стороны намерены довести объем торговли до 1 миллиарда долларов и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг.

Мамин дал высокую оценку сотрудничеству двух стран в водноэнергетической сфере, в том числе совместному принятию оперативных мер по регулированию водных ресурсов трансграничных рек Сырдарья, Чу и Талас.



"Осуществление кыргызской стороной дополнительного сброса воды из Токтогульского водохранилища позволило обеспечить потребности аграриев южных регионов Казахстана в поливной воде в условиях маловодья", - отметил премьер-министр Казахстана.

Что достигнуто по итогам переговоров сторон:



подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану в рамках обеспечения безопасности Центральноазиатского региона;

минздравы двух стран подписали план мер по развитию референс-лабораторий в области здравоохранения на 2021-2023 годы.

Министерство торговли и интеграции РК и Министерство экономики и коммерции КР приняли совместные планы мероприятий по созданию и функционированию индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Актилек", а также трех оптово-распределительных центров на территории Кыргызстана.