КырПарламент отказался лишать мандатов своих депов, уже задержанных за аферы и госзаговор

08:05 08.12.2021

Комиссия ЖК отказала Генпрокуратуре в лишении неприкосновенности депутатов Жээнбекова, Зулпукарова и Жетигенова



Предыстория: Если ЖК не даст согласия на привлечение к ответственности депутатов Жээнбекова, Зулпукарова и Жетигенова, они будут освобождены из-под стражи, - Генпрокуратура

Бишкек (АКИpress) – Комиссия Жогорку Кенеша по рассмотрению представления генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Бактытбека Жетигенова приняла решение.



Она не стала лишать неприкосновенности своих трех коллег. Решение принято на основании статьи 78 Конституции, где говорится:



1. Депутат Жогорку Кенеша не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления.



В комиссии состоят:



- Евгения Строкова (СДПК)



- Авазбек Абдугапаров ("Республика - Ата-Журт")



- Канатбек Исаев ("Кыргызстан")



- Бейшеналы Нурдинов ("Кыргызстан")



- Алмазбек Токторов ("Кыргызстан")



- Тазабек Икрамов



- Мамасадык Бакиров ("Бир Бол")



- Эмиль Токтошев ("Ата Мекен").



Жээнбеков и Зулпукаров были задержаны 31 мая по делу Кумтора. С тех пор они находятся под стражей.



Жетигенов проходит подозреваемым по факту приготовления к насильственному захвату власти. Он был задержан в конце ноября.