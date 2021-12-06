КырПарламент отказался лишать мандатов своих депов, уже задержанных за аферы и госзаговор

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08:05 08.12.2021
Комиссия ЖК отказала Генпрокуратуре в лишении неприкосновенности депутатов Жээнбекова, Зулпукарова и Жетигенова
Предыстория: Если ЖК не даст согласия на привлечение к ответственности депутатов Жээнбекова, Зулпукарова и Жетигенова, они будут освобождены из-под стражи, - Генпрокуратура
Бишкек (АКИpress) – Комиссия Жогорку Кенеша по рассмотрению представления генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Бактытбека Жетигенова приняла решение.
Она не стала лишать неприкосновенности своих трех коллег. Решение принято на основании статьи 78 Конституции, где говорится:
1. Депутат Жогорку Кенеша не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления.
В комиссии состоят:
- Евгения Строкова (СДПК)
- Авазбек Абдугапаров ("Республика - Ата-Журт")
- Канатбек Исаев ("Кыргызстан")
- Бейшеналы Нурдинов ("Кыргызстан")
- Алмазбек Токторов ("Кыргызстан")
- Тазабек Икрамов
- Мамасадык Бакиров ("Бир Бол")
- Эмиль Токтошев ("Ата Мекен").
Жээнбеков и Зулпукаров были задержаны 31 мая по делу Кумтора. С тех пор они находятся под стражей.
Жетигенов проходит подозреваемым по факту приготовления к насильственному захвату власти. Он был задержан в конце ноября.