 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Укр-щиро-патриотка Ротару вновь корпаративит в клятой Москве
08:14 08.12.2021

Поддерживающая "АТО" Ротару приехала в Россию за деньгами (ФОТО)

Поддерживающая "АТО" Ротару приехала в Россию за деньгами (ФОТО)

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, - о визите бывшей советской певицы в Москву.

"София Ротару приехала в Россию. Очень деньги нужны.

Август 2015: Семья Софии Ротару и сама певица поддерживают Украину и помогают украинским силам в зоне "АТО", рассказала в интервью изданию "Бульвар Гордона" ее сестра Лидия Хлябич.

"Конечно, мы за Украину, мы здесь живем, это наша родина, и мы хотим, чтобы был мир, чтобы все люди жили лучше. Чем можем - помогаем: через наш местный горисполком отдали свою машину „Ниву" в АТО, нам потом прислали видео, что она действительно доставлена до пункта назначения. Еще я сто двадцать банок своего варенья отправила туда же. Муж бензином помогает ребятам и артистам из Черновицкой филармонии, которые туда ездят", - сказала Хлябич.

"Она помогала [АТО] деньгами", - отметила сестра певицы.

2016 год: "Я никогда не чувствовала себя русской. Я украинка, которая родилась здесь и желает провести здесь всю свою жизнь. Как бы там ни было, несмотря на свои постоянные разъезды, больше всего я люблю проводить свое время именно у себя дома. Мой дом - это Ялта, Крым, территория, которая сегодня считается частью России, как по мне, это совсем не так. Крым - это, безусловно, Украина.

Я, будучи украинкой, несмотря ни на что, не собираюсь менять свое гражданство, я намерена отстаивать свою позицию", - такие слова София Михайловна сказала известному изданию "ВестиUA".

Ноябрь 2021: Сестра Софии Ротару заявила, что они с семьей ждут возвращения Крыма в состав Украины:

"Последний раз я была в Крыму, когда проводили Crimea Music Fest (2012 год). С тех пор я в Крыму не была. И насколько я знаю, Соня (София Ротару) тоже лет пять или шесть не была в Крыму", - сказала Аурика.

У Софии Ротару на набережной Ялты есть элитная недвижимость - бутик-отель Villa Sofia. Сейчас он закрыт и не работает. Закрыли все там, вилла стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма", - сказала Аурика Ротару.

Декабрь 2021: Народная артистка Украины София Ротару приехала в Москву на съемки новогодних телепроектов, передает издание Unian.

Соответствующее фото появилось на ее официальной странице в Instagram.

- Новогодние съемки, - коротко написала Ротару.

Ротару примет участие в записи новогоднего концерта "Песня года".

Как мило, что старушка поддерживает карательную операцию на Донбассе, ждет возвращения Крыма Украине и все эти годы зарабатывает деньги в Москве. Удивительная моральная гибкость", - пишет Колясников.

Источник - rusvesna.su
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