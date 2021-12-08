Секрет устойчивости Назарбаева спрятан в Лондоне. Казахстан не будет полноценным союзником России, - "СП"

08:15 08.12.2021 Дмитрий Родионов

На фото: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

На фото: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

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Владимир Лепехин Дмитрий Галкин



Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о причинах отказа от признания Крыма российской территорией.



"Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", - сказал Назарбаев.



При этом экс-президент Казахстана признал право народа Крыма на референдум и подчеркнул, что этому предшествовал переворот на Украине.



"Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум. […> Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве", - сказал он.



Странное объяснение. Выбор Крыма справедлив, но мы его не признаем. И при чем тут Косово? Может, причина совсем в другом?



В тот же день портал "Лента.Ру" опубликовал большой материал об имуществе Назарбаева и его семьи за границей, где одной только недвижимости насчитали на 800 000 000 долларов. Речь об усадьбах, виллах и дворцах в Испании, Чехии, Великобритании и французских Каннах. Красивый "домик", как пишут, есть у его родни и на берегах Женевского озера.



Такого в российских СМИ раньше не было, написал в своей странице в Facebook журналист Виктор Шацких, хорошо знакомый с казахстанской тематикой.



"По большому счету, дело здесь в том, что в России перестала действовать инерция хорошего отношения к Назарбаеву, а через него и ко всем казахам. Эта инерция сформировалась еще в конце 1980-х годов. Ровесники помнят, что Назарбаев тогда сумел создать о себе мнение как об умном, дальновидном, государственно мыслящем политике. Его ставили в пример российским лидерам.



Во все 90-е и даже в нулевые эта инерция более или менее сохранялась. Но ничто не вечно. Сейчас она сошла на нет. А Назарбаев накопил за долгие годы не только денег, но и величия. Считает себя патриархом мировой политики. Если не лидером, то главным мудрецом тюркского мира. Пытается с этой позиции торговаться с соседями. И вот ему дают понять, что он просто вороватый царек одной невеликой страны. К тому же бывший царек. Для Казахстана такая публикация в российском издании безусловная бомба".



Появление такого материала в российских СМИ - явно неспроста. Неужели, в Кремле устали от многовекторности казахстанских властей и хотят послать сигнал, что терпение закончилось? Но услышат ли его?



- Конечно, утверждение, что в случае признания присоединение Крыма к России нужно будет признавать независимость Южной Осетии и Косово выглядит, мягко говоря, несколько смешно, - отмечает политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.



- В мире существует довольно много непризнанных и частично признанных государств, а также спорных территорий, и никто не обязывает признавать их все сразу. Но позиция Назарбаева в вопросе о признании Крыма объясняется не только наличием у членов его семьи банковских счетов и крупной собственности в западных странах. Значительная часть казахстанской элиты связана деловыми отношениями с западными финансовыми и промышленными кругами, крупные казахстанские чиновники и предприниматели вкладывают деньги в западную недвижимость или прячут их в западных банках.



Поэтому, если бы Назарбаев начал бы без особой необходимости проводить внешнюю политику, способную всерьез осложнить отношения с Западом, это вызвало бы недовольство экономической элите Казахстана, что, в свою очередь, поставило бы под угрозу политическую стабильность.



Внешнеполитические позиция руководства Казахстана объясняется не столько личными страхами и предпочтениями Назарбаева, сколько настроениями в казахстанской элите, в том числе, и в тех ее группах, на которые непосредственно опирался бывший президент Казахстана.



"СП": - В свое время про Кучму и про Януковича говорили, что им запретил разгонять Майданы под угрозой лишения зарубежного имущества и персональных санкций. Насколько это может быть правдой? Неужели Запад так прочно держит постсоветские элиты за одно место, и Казахстан не исключение? Дело даже не в их желании сидеть на двух стульях, а в страхе перед Западом?



- Не знаю, получали ли Кучма и Янукович такие предупреждения напрямую, честно говоря, сильно в этом сомневаюсь. Никакой нужды в каких-то прямых предупреждениях не было, умные люди и так все понимают. Но я хорошо помню, как еще в 2001 г. Мадлен Олбрайт, бывшая тогда госсекретарем США, сказала, что те украинские предприниматели, которые мешают развитию демократии, рискуют потерять доверие западных деловых кругов.



"СП": - Нет ли ощущения, что России надоело, когда Назарбаев - и нашим, и вашим? Не намекает ли на это тот факт, что "Лента.ру" опубликовала разгромную статью про семейство Назарбаевых: Ведь такого в российских СМИ раньше не было. Это сигнал? Назарбаев потерял былой непререкаемый авторитет?



- Назарбаев, безусловно, был одним из самых осторожных и дальновидных советских политиков, который действительно долгое время был сторонником создания интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Но не стоит забывать, что ситуация в мире за последние двадцать лет существенно изменилась.



Казахстан все больше втягивается в сферу китайского влияния, которое особенно сильно в экономической сфере. Казахстанская элита всерьез опасается утратить самостоятельность, а потому напрямую заинтересована в укреплении отношений с Западом, который, в отличие от России, может стать экономическим и политическим противовесом Китаю. Российское руководство, рассчитывая на тесное сближение с Казахстаном, по всей видимости, не сумело учесть страх казахстанской элиты перед "китайской угрозой", а потому завышенные ожидания Москвы так и не воплотились в действительность.



"СП": - Насколько Россия, по-вашему, может поменять отношение к элитам союзных ей стран? Чтобы сделать их такими, как у Запада - американцы сказали признать Косово, и все побежали признавать? Есть ли у России способы борьбы с многовекторностью "постсоветских" царьков"?



- Для того чтобы получить такие же возможности воздействовать на поведение политической элиты других стран, которыми обладает Запад, нужно обладать сравнимыми финансовыми ресурсами и экономической привлекательностью, хотя бы отчасти сравнимыми с западными. У России их нет.



Элиты других стран также может привлечь наличие собственного идеологического проекта (как у Саудовской Аравии) или плана построения новой глобальной экономической системы (как у Китая). Такие проекты и планы были у СССР, который был намного беднее Запада в экономическом отношении, но обладал примерно таким же геополитическим влиянием. У современной России ничего подобного нет, а компенсировать отсутствие собственных глобальных проектов и планов при помощи антизападной риторики невозможно.



- Безусловно, главная причина отказа Назарбаева признать Крым кроется даже не в опасении, что Россия посягнет в будущем на возврат каких-то территорий, а в том, что при всем своем авторитаризме внутри страны, в стратегических вопросах он привязан к ряду западных стран и, прежде всего, к Великобритании, которые считают эту страну своей колонией, - убежден директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Клан Назарбаева настолько увяз в офшорах (а они британские), что главный аргумент для него в отношениях с Россией - это позиция Лондона.



"СП": - Признание Крыма - это тест лояльности России. Можем ли мы требовать этого от союзника?



- Требовать мы ничего не можем. В потенциале Россия может ставить союзников в такие условия, чтобы ей нельзя было отказать, но российская бюрократия избрала иную тактику - всем угождать в страхе остаться в одиночестве. Трусливые элиты обречены на то, чтобы их имела всякая сошка - не только Казахстан, но Грузия, Молдавия, Литва и проч.



"СП": - Можно ли сказать, что сегодня своими заявлениями Назарбаев как политический патриарх оставляет завещание будущим казахским элитам? И в нем содержится прямой запрет на углубление интеграции с Россий?



- Никакого завещания казахстанским элитам он оставить не может. Он не Мао и не Дэн Сяо Пин. По сути, он, если не вдаваться юридические тонкости, хан, авторитарный правитель. Да, у Назарбаева немало заслуг перед нацией, он создал мощное государство, но моральный облик его не безупречен. И это может сказаться на отношении к нему следующих поколений казахов.



Помимо прочего, в мире нет ничего вечного. Сегодня Казахстан один, а завтра может быть другой. Так что позиция казахстанских элит после Назарбаева может измениться в любую сторону.



"СП": - Публикация "Ленты", по-вашему, может свидетельствовать об изменении позиции России по отношению к Казахстану?



- России как целостности не существует. Целостна только "Единая Россия", но она целостна своей административной мертвечиной - у этой партии нет и не может быть политической позиции в отношении чего-либо. Как скажут в АП, туда и будет смотреть.



В свою очередь, либералы-западники в РФ ждут от Казахстана только одного - чтобы РК вышла из состава ЕАЭС, прокляла Путина и заняла русофобскую позицию…



Что касается российского консервативного официоза (квазипатриотов), то он готов идти на уступки кому угодно, лишь бы его не раскулачили, а потому проглотит любую русофобскую акцию от Астаны (Нур-Султана - ред.) - как он проигнорировал отмену в Казахстане кириллицы. Эта часть российского истеблишмента заигрывает с Казахстаном. Поэтому элита РК и лично Назарбаев могут не беспокоиться в отношении России - от руководства РФ в ближайшие годы не последует в адрес Казахстана ничего, что могло бы вызвать их недовольство.



"СП": - У Назарбаева еще с 80-х был в России хороший имидж. По инерции это продолжалось и в 90-е.



- Все познается в сравнении. Назарбаев выгодно выглядел в сравнении с Горбачевым, потом с Ельциным и другими лидерами постсоветских стран. Сегодня он выглядит предпочтительнее даже Путина, но народы рано или поздно прозревают - как свои, так и чужие. Если Казахстан будет в будущем загибаться и терять свой суверенитет, все в РК будут вспоминать "тучные" назарбаевские годы и слагать песни о "мудрости" Елбасы, сожалея о его уходе. Если же Казахстан станет на демократический путь развития, многие будут вспоминать о Назарбаеве с негативом. Впрочем, второе маловероятно.



8.12.21 Источник - svpressa.ru

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