"Приватизировавшие" золотой "Кумтор" кыргызы спешно растаскивают все, что не успели канадцы

09:10 08.12.2021

Депутат: На Кумторе "кадровая чехарда". Пусть предоставят нам отчет, сколько золота произведено и продано

10:59, 8 декабря 2021288



Депутат Акыл Кемелов

Tazabek - "Я ранее уже поднимал вопрос по Кумтору, просил предоставить нам отчет, какие кадровые перестановки там проводятся, сколько золота произведено, сколько золота продано", - напомнил сегодня, 8 декабря, депутат Акылбек Кемелов на пленарном заседании Жогорку Кенеша.



"Вместо того, чтобы сделать это, они говорят мне слова поддержки в связи с тем, что я не прошел выборы. В свое время Садыр Жапаров будучи депутатом поднимал эти вопросы по Кумтору, никто его не слушал и не обращал на его слова внимания, в конце концов правда вылезла наружу. Я сейчас говорю про кадровую чехарду на Кумторе, говорю, потому, что у меня есть информация, поэтому прошу предоставить отчет. Пусть приведут в порядок свою деятельность в компании, пройду я или нет на выборах, это не их проблема, не их задача. Жогорку Кенеш ввел внешнее управление, пусть нам теперь предоставят отчет", - сказал он.