Ахмад Масуд не ведет переговоров с ЧВК Blackwater в Душанбе (опровержение)

09:21 08.12.2021

ФНС опроверг сообщения о встрече Ахмада Масуда с основателем Blackwater в Душанбе



Фронт национального сопротивления Афганистана опроверг сообщения иранских СМИ о встрече своего лидера Ахмада Масуда с основателем и главой американской частной военной компании Blackwater Эриком Принсом в Душанбе.



Али Майсам Назари, руководитель отдела внешних связей Фронта национального сопротивления, 7 декабря в беседе с ТВ "Afghanistan International" назвал безосновательными сообщения о переговорах в столице Таджикистана Масуда-младшего с руководителем Blackwater, утверждая, что лидер ФНС находится в Афганистане. Днем ранее об этих переговорах со ссылкой на "осведомленный источник" сообщила иранская проправительственная газета "Tehran Times". Никакие подробности издание не приводит, и лишь отмечает, что причина неудач сил антиталибского сопротивления кроется в сотрудничестве с американской Blackwater.



Американская частная военная компания Blackwater основана в 1997 году. С января 2010 года она называется Academi, в ней работает около 20 тыс. человек, однако развитая структура дочерних компаний позволяет утверждать, что в выполнении контрактов задействуется более 600 тыс. человек. Blackwater участвовала в военных действиях в Афганистане, в устранении последствий урагана "Катрина", работала на нефтедобывающие корпорации и страховые компании.



Ряд экспертов считают, что цель публикации проправительственной газеты "Tehran Times" – дискредитация Ахмада Масуда в глазах иранского общества. По их словам, правительство Ирана разделено на две группы – одна поддерживает радикальное движение "Талибан" (запрещено в ряде стран мира), другая имеет хорошие отношения с лидером афганского сопротивления Ахмадом Масудом.



Движение "Талибан" организовало наступление на правительственные силы после того, как США объявили о выводе своего военного контингента из Афганистана. 15 августа талибы захватили Кабул и объявили об окончании войны с правительственными силами. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Сформированное в сентябре правительство Талибана не признано ни одной страной мира. В настоящее время все страны Центральной Азии, за исключением Таджикистана, установили контакты с новыми властями Афганистана.