Сотрудники УзбМинкультуры отныне обязаны ходить на работу в дупли (узб-тюбетейках)

10:18 08.12.2021

Сотрудники Минкульта начали носить дуппи на работе

Министр культуры Озодбек Назарбеков сообщил, что теперь сотрудники министерства на работе будут носить дуппи (тюбетейку). Он назвал это возрождением традиций и призвал работников всех сфер последовать примеру. Фото.

Ўзбек тилида O`zbek tilidaВчера, 23:37 Политика

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в своем Telegram-канале сообщил, что отныне сотрудники министерства будут на работе носить дуппи (тюбетейку).



Поздравляя соотечественников с Днем Конституции, который отмечается 8 декабря, министр отметил, что эта инициатива направлена на продвижение национальных традиций, в чем Минкульт намерен быть примером.



На видео, опубликованном министром, показаны в процессе работы сотрудники министерства - мужчины и женщины, головы которых покрыты дуппи.



"Призываю представителей всех сфер, творческих людей, патриотов Родины, волонтеров поддержать эту инициативу. Поспешите вернуть в жизнь еще одну ценность, защищенную нашей Конституцией", - отметил Озодбек Назарбеков.