Рахмон лично открыл новый зоо-заповедник в Гиссаре (видео)

13:30 08.12.2021

В Гиссаре открыли заповедник редких животных и птиц



Нигина Аслонова



В нем 22 тыс. особей, как местных, так завезенных из других стран.



В Гиссаре 7 декабря открыли заповедник, в котором содержатся 22 тыс. особей животных и птиц, как местных, так и завезенных из России, Польши, Франции, Беларуси и других стран.



В открытии заповедника, который создан Акционерным обществом "Куллахои Точик" ("Пики Таджикистана") принял участие и глава государства Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба президента.







Общая площадь нового места обитания зверей и птиц - 4 тыс. гектаров.



В заповеднике разводятся различные виды фазанов, которые относятся к редким птицам Таджикистана. Есть местные и иностранные куропатки, различные виды кроликов, страусы, французские птицы, разновидности оленей.



В частности, впервые в Таджикистан из-за рубежа завезены марал, лань, а также козы альпийских и муфлоновых пород.



В настоящее время ведутся переговоры с зарубежными агентствами о завозе американских бизонов.



По поручению президента для увеличения поголовья и улучшения качества наследственности животных, адаптированных к климату и природе Таджикистана, на территории заповедника будут разводиться бухарский и пятнистый олени. Для увеличения же поголовья птиц построен инкубатор, оснащенный всеми необходимыми условиями и оборудованием.



Также здесь построены и сданы в эксплуатацию 4 рыбоводных пруда, где выращиваются более 43 тыс. рыб разных видов.



Для защиты зверей и птиц от проливных дождей, снегопадов и стихийных бедствий построено 13 специальных сооружений, в том числе вольеры.



На открытии было отмечено, что в настоящее время животные и птицы содержатся в вольерах на карантине, а после определенного срока с целью увеличения поголовья их выпустят на территорию заповедника.



150 человек на сегодня следят там за животными, также к работе заповедника были привлечены иностранные специалисты.



Было отмечено, что раньше сотни гектаров этой земли были залежными и не плодоносили. Здесь уничтожался лес, а редких животных почти не стало.



Теперь же с созданием нового заповедника специалисты и рабочие направят свою деятельность на выращивание леса и увеличение флоры и фауны в этой местности.



На горных склонах вокруг посажено более 400 тыс. различных фруктовых, тенистых, декоративных деревьев и цветов. Кроме того высажено более 1 млн. местных кустов фисташек. На территории заповедника также построен питомник.



По данным природоохранного ведомства страны, в Таджикистане численность редких животных увеличилась о т7,9 до 25%. Об этом говорилось на пресс-конференции комитета летом.



Было отмечено, что поголовье горного барана (архар или "Марко Поло") в Таджикистане достигает более 13 тыс. 230 голов. Поголовье винторогих козлов составляет 811 голов, бухарского оленя - 434 головы, бухарского горного барана - 414, снежного барса – 156 голов, бурых медведей – 560 голов и др.



Между тем, строительство другого места обитания животных – столичного зоопарка никак не могут начать, хотя вопрос этот обсуждается более 8 лет



В начале 2020 года столичная мэрия все же приняла решение о переносе зоопарка, который был открыт 60 лет назад. Из многих рассматриваемых вариантов была выбрана северная окраина Душанбе, вблизи набережной реки Варзоб, на месте ныне существующих двух озер. Но, в данное время никаких работ не ведется.