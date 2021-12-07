 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.12.2021
13:44  Почему США в очередной раз бойкотируют Олимпиаду? Теперь – в Пекине, - В Павленко
13:43  Таджикистан. "Барки точик" не имеет права отключать свет. Даже если у вас большие долги
13:40  Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
13:37  Арабский капитал и британский империализм, - А.Асалыоглу
13:35  О чем Путин договорился/не договорился с Байденом, - The Washington Post
13:33  Вернуть русских в Россию, - С.Мардан
13:30  Рахмон лично открыл новый зоо-заповедник в Гиссаре (видео)

10:18  Сотрудники УзбМинкультуры отныне обязаны ходить на работу в дупли (узб-тюбетейках)
09:21  Ахмад Масуд не ведет переговоров с ЧВК Blackwater в Душанбе (опровержение)
09:10  "Приватизировавшие" золотой "Кумтор" кыргызы спешно растаскивают все, что не успели канадцы
09:06  Ливийские выборы: бои без правил. Ч. 2, - А.Веселов
08:15  Секрет устойчивости Назарбаева спрятан в Лондоне. Казахстан не будет полноценным союзником России, - "СП"
08:14  Укр-щиро-патриотка Ротару вновь корпаративит в клятой Москве
08:05  КырПарламент отказался лишать мандатов своих депов, уже задержанных за аферы и госзаговор
07:51  Кырпремьер Жапаров слетал в Казахстан за военной помощью
07:43  Мировой энергетике обещают усиление хаоса, - Ольга Соловьева
07:28  Сауле Омарова отказалась от назначения в Минфин США
07:24  Разыскиваются демократии. США собирают глобальный поход против авторитаризма, - С.Строкань
01:39  Ш.Мирзиеев анонсировал изменения в Конституции Узбекистана
00:55  Кыргызский "Айыл Банк" раздал 2 млрда сомов фермерских кредитов... чиновникам
00:38  Тегеран принял врагов и друзей Израиля, - М.Беленькая
00:22  Бои на афгано-иранской границе - хлынет ли поток беженцев в ЦА?
00:17  Газ пал жертвой естественного отбора. Европейские потребители опустошают хранилища, - "Къ"
00:13  Саудиты сколачивают анти-иранский альянс, - И.Субботин
00:11  Китай призвал Россию вместе защищать "олимпийский дух", - В.Скосырев
00:01  Ответ на статью К.Сирожидинова "О качестве воды реки Сиама", - О.Х.Амирзода
Вторник, 07.12.2021
20:12  Задержан за взятки экс-глава минтранса Киргизии Уезбаев
19:51  Венесуэльская оппозиция Гуайдистов развалилась. Хулио всех предал
18:29  Дипломатический бойкот Олимпиады-2022 американцами нашел последователей
18:21  Байден дает понять Путину, что "порвет его в клочья"
18:18  На веб-аукцион в Москве выставлен крайне редкий Семиреченский "опиумный" денежный знак - 50 р. 1919 года
18:07  Большая разводка Байдена: Путина хотят уложить на лопатки, - М.Ростовский
17:20  Узбекские депутаты поспорили о легализации насвая
16:31  Талибы учредили в Афгане лесную стражу. Гонять ежиков?
15:27  Казахстанские полицейские с 1 января начнут носить кроссовки
15:26  На бизнес-форуме Узбекистана и Казахстана подписаны проекты на $6 млрд
15:25  Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил
15:23  Война из-за Тайваня или Украины была бы катастрофой, - Карл Бильдт
15:22  Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным
15:20  Эл эмне дейт? Почему в Кыргызстане принято замалчивать суицид
15:13  Панфиловская дивизия - легендарные батыры, - С.Малабаев
15:11  ТаджВласти вырубили интернет на Памире
15:07  Что помешало спасти СССР?
12:30  Казахстану очень нужна своя атомная Фукусима
10:38  Предварительный состав седьмого созыва Жогорку Кенеша Кыргызстана. Фамилии
09:24  The Diplomat (США): какие уроки извлек Китай из распада СССР
09:20  СССР погубили дети советских внешнеэкономических элит, - Е.Фатеев
09:13  Национальная идеология для России уже рождена? - Александр Халдей
09:00  Избранный кырдеп Таштанбеков закрыт в СИЗО. "Шьют" разжигание (ст. 330)
08:52  Застройка требует жертв: почему акимат Алматы отменяет приватизацию, - spik.kz
08:16  Будто жуткий челлендж. Казахстан наводнила необъяснимая череда самоубийств, - "Э-К"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вернуть русских в Россию, - С.Мардан
13:33 08.12.2021

Верните русских!

Сергей Мардан
публицист

Тридцать лет мы живем в полной неопределенности. Нас мучают бесконечные, саднящие, как незаживающая рана, вопросы. Тридцать лет назад распался только Советский Союз? А может быть, это была расчленена историческая Россия? А Юг России, включая Крым, ставший частью независимой Украины – это до 2014 года было нормально? Нас все устраивало? А как теперь?

Нет-нет, с Крымом это мы понимаем, тут без вариантов. А все остальное как? Одесса, Херсон, Днепропетровск? Это больше не Россия? А Южная Сибирь, то есть, простите, Северный Казахстан, вместе с казачьим городом Гурьевом – это навсегда заграница или как пойдет? И главное. Те миллионы, десятки миллионов русских людей, у которых теперь синие, зеленые и прочие паспорта с надписями на чужих языках, они теперь для нас иностранцы, чужие, лаоваи, гайдзины? Или – свои? Наши? Русские?

Проклятые вопросы, к ответам на которые мы только-только начинаем осторожно подбираться. Почему осторожно? Потому что даже поправка к Конституции, согласно которой в России появился "государствообразующий народ", вызвала год назад такую неподдельную ярость со стороны очень влиятельных политических групп, что сразу было ясно – на этом борьба не закончится. И теперь, сказав А, мы должны сказать и Б.

Этот неназванный государствообразующий народ, известный во всем мире как "русские", в 1991 году был не по своей воле трагически разделен. Тридцать лет назад казалось, что все это не взаправду, что границы останутся лишь на картах, как и при СССР. Но почти сразу стало понятно, что границы каменеют на глазах. Что местные элиты будут легитимизировать свою власть на доставшиеся им территории проверенным способом – форсированным строительством наций. Не политических. Это, к слову, не получилось за триста лет даже у европейцев.

По периметру России постепенно возникли полноценные этнократии, в которых русские оказались пришлыми чужаками. Степень мягкости национальной политики в каждом из постсоветских государств не имеет на самом деле никакого значения. Отовсюду, кроме Украины (эта "страна" подзадержалась в своем нацбилдинге на четверть века, но уже семь лет как бешеная наверстывает упущеное) и Белоруссии, начался исход русских. Это, так сказать, текущая ситуация. А теперь переходим к вопросу – что делать?

Некоторые толкуют про "собирание земель", про воссоздание СССР или Российской империи. Только давайте честно признаемся сами себе: восстановление империи ни в каком виде мы сейчас не потянем. Экспансию ведут народы, которым физически тесно там, где они живут, и поэтому они выплескивают свое растущее население вовне. Русский народ провалился в очередную демографическую яму – так же, впрочем, как почти все европейские народы. Нас осталось очень мало, мы истощены столетием непрерывных революций, войн и переворотов, а вокруг, как и прежде – если не враги, то точно не друзья.

Самая большая в мире территория – это тяжкий труд, который достался нам по милости Божией. Нам нужно осваивать и обживать ту землю, которая досталась нам от предков. Мы очень многое растеряли, но даже то, что осталось, не поддается осмыслению, настолько огромна Россия. России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники.

Русских за границами Российской Федерации, по разным оценкам, сегодня живет от 20 до 40 миллионов человек. Почему там, а не здесь? Потому что до недавнего времени их здесь просто никто не ждал. Они никому не были нужны. Для чиновника какой-нибудь очередной миграционной службы – это лишний "геморрой". Ходят тут вечно, просят что-то, требуют. То им дай, это дай; права качают…

То ли дело приезжие из Средней Азии или Закавказья. Знают, как надо решать вопрос. "С уважением", с подходом правильным. Не верите? Посмотрите статистику по получившим российские паспорта за последние пять лет. Она ни о чем вам не говорит? Русские, которые даже решили воспользоваться "упрощенной программой", по-прежнему проходят семь кругов ада, прежде чем получают заветный российский паспорт.

И мне не дает покоя вопрос – какого черта?! Какого черта русский человек должен выпрашивать гражданство, которое должно принадлежать ему просто по праву крови? По отцу-матери, по имени и фамилии, по тому, что бабушка читала ему сказки Пушкина, а в подсознании у него как гвоздь сидят русские пословицы.

Какие аргументы нужны чиновникам для того, чтобы сделать хотя бы то, что делают десятки стран по всему миру? Германия, Казахстан, Китай, Польша, Украина, Израиль… И снова об Израиле. Это – модельная для нас страна. Евреи бережно и просто-таки маниакально строят и охраняют свое еврейское государство (к слову, никто не смеет им говорить, что это неполиткорректно), потому что Израиль для них – это убежище.

Это и есть национальная идея. После Холокоста для переселенцев в Британскую Палестину главной стала идея создать страну, где больше никто и никогда не сможет убивать евреев. И уже 70 с лишним лет Израиль держит открытыми двери для любого еврея. Потому что Израиль – это и есть дом для любого еврея, откуда бы он ни был, где бы он ни родился. Русские в XX веке пережили не меньшую катастрофу. Десятки миллионов русских людей были перемолоты в жерновах беспощадной истории. И сегодня Россия просто обязана собрать уцелевших. Просто из чувства самосохранения.

Нужно наконец отнести на помойку фальшивую советскую риторику про "новую политическую общность – советский народ" и признать очевидное – советский эксперимент был химерой и главной жертвой этой политической химеры, которую большевики вколачивали в тысячелетнюю Русь, стали именно русские. Их жизнями, главным образом, оплачивалась мировая революция.

Но мало советской власти было коллективизации, войн, репрессий. Она переселяла десятки миллионов людей с места на место. Малые народы помнят и переживают как национальные трагедии сталинские депортации, но русских, которых решениями Политбюро миллионами загоняли то поднимать Прибалтику, то превращать в цветущий сад среднеазиатские пустыни, никому не приходит в голову считать жертвами коммунистического режима.

Более того, теперь эти самые окраины, обустроив свой скромный независимый быт, учат своих детей в школах тому, что Россия – беспощадный колонизатор и они сотни лет жили под русским игом. Нам давно стоит это принять. Нам давно стоило бы перестать унижаться и выпрашивать "братские" отношения у людей, которые нас либо боятся, либо ненавидят, либо боятся и ненавидят одновременно. Не нужно больше никому и ничего доказывать – что есть общее историческое прошлое, что Россия несла цивилизацию, что русский язык – это язык великой европейской культуры.

Если у кого-то есть отчетливое желание учить теперь китайский или турецкий – не вопрос, пусть учат. Да, мы проиграли холодную войну и расплачиваемся за поражение. Да, мы отступаем. Но мы должны обязательно забрать домой всех своих. Свои – это не те, кого называют "русскоязычные". Это – русские люди, которых злая судьба забросила за тысячи верст от их настоящей Родины. От России.

Не надо уподобляться братьям библейского Иосифа, которые продали его в рабство. Они были прокляты за это Богом.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638959580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государсва
- Соглашения на сумму более 2,1 млрд. долларов США подписаны в рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable-2021
- Кадровые перестановки
- Вопросы продвижения семейных ценностей обсудили в Сенате
- Внести изменения в закон о госзакупках предложили на площадке партии Nur Otan
- Законопроекты о судебной системе обсудили сенаторы
- В Мажилисе обсудили вопросы корпоративного управления в организациях образования и здравоохранения
- Рабочий график главы государства
- "Уроки независимости"
- Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  