О чем Путин договорился/не договорился с Байденом, - The Washington Post

13:35 08.12.2021

The Washington Post (США): Байден и Путин обсуждают Украину во время видео-конференции, а напряженность нарастает

Washington Post: в случае обострения конфликта на Украине "Северному потоку - 2" конец



Итак, разговор Путина и Байдена состоялся, сообщает WP. Но еще до него Виктория Нуланд, третий человек в Госдепе, провела брифинг для сенаторов США о "подготовке похода" России на Киев. Сенаторы верят ей и Байдену, а потому заранее готовят санкции. Читатели издания недоумевают: русские-то беспокоятся о том, что происходит с их братским народом за соседней дверью, а вот чем занимаются американцы?



Эшли Паркер (Ashley Parker)

Исабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan)



Президенты Байден и Путин провели видео-конференцию во вторник утром. В фокусе внимания была растущая напряженность на Украине. Эта напряженность нарастала по мере того, как Россия собирала свои вооруженные силы на границе Украины. Такие действия вызвали опасение, что Россия непременно вторгнется на территорию соседней восточно-европейской нации.



Разговор Путина и Байдена начался с обмена краткими шуточными высказываниями… Кремль четко дал понять, что хочет следующего обещания от США: американцы не разрешат Украине вступить в НАТО. Плюс русские хотят гарантий, что натовские военные операции в поддержку союзников (очевидно, имеются в виду Украина и некоторые другие бывшие советские республики - прим. ИноСМИ) также не будут проводиться к востоку от определенных линий. Именно эту мысль Путин, как ожидалось, изложит Байдену четко во время их беседы во вторник.



Но Байден уже сказал, что не примет от Путина никаких красных линий.



Во время двухчасового разговора Путин сказал Байдену, что НАТО "наращивает свой военный потенциал на наших границах", а также потребовал "надежных, закрепленных по закону гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение наступательных ударных вооружений в странах, являющихся соседями России", говорится в выпущенном Кремлем заявлении.



В специальном коммюнике по поводу разговора двух лидеров Белый Дом заявил, что "Байден выразил глубокую озабоченность США и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией своих сил вокруг Украины"… А советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден не взял на себя никаких обязательств, которые исключали бы членство в НАТО Украины. Тем более, что Украина в течение уже нескольких лет стремится в НАТО.



Разведка США считает, что Москва может планировать нападение на Украину сразу на нескольких фронтах где-то в начале следующего года и задействовать 175 тысяч солдат. Об этом говорится в разведывательном докладе, имеющемся в распоряжении "Вашингтон пост".



Виктория Нуланд, третий человек в госдепартаменте, пришла на Капитолийский холм в понедельник, чтобы лично проинформировать членов сенатского комитета по международным делам о предстоящем видео-общении Байдена с Путиным. Сенаторы, включая и демократов, и республиканцев, призвали администрацию подготовить мощные экономические санкции против Путина.



Нуланд в своем выступлении перед сенаторами, прошедшем за закрытыми дверями, сообщила им, что немецкое правительство уже проинформировало Кремль: оно откажется от газопровода "Северный поток - 2", если Россия опять вторгнется на Украину. Об этом сообщили нам помощники конгрессменов, присутствовавшие при разговоре Нуланд с сенаторами.



Нуланд вернулась к этой же теме во время своего выступления в Конгрессе во вторник. Когда сенатор Тим Кейн из Вирджинии спросил ее, не может ли российское вторжение "сместить баланс" и заставить союзников США прикончить проект "Северный поток - 2", Нуланд сказала, что так и будет. Самому газопроводу, связывающему Россию и Германию, еще только предстоит заработать.



Комментарии читателей:



Camasca



Восточная Европа для русских - это как острова Карибского моря и Центральная Америка для американцев. Нам что-то не нравилось, когда Советы вдруг делали свой ход где-нибудь на Кубе или в Никарагуа. Не нравились нам и попытки социалистических переворотов в Сальвадоре или Гватемале. Во всех этих местах мы поддерживали по возможности диктаторов с их "сильной рукой"… Так что перед нами классика: две державы "старой школы" манипулируют более маленькой страной.



Piper 909



Лицемерие США в том и состоит, что они стоят с указующим перстом перед Россией. Русские-то беспокоятся о том, что происходит с их родными за соседней дверью, а вот чем занимаются американцы? США самим себе присвоили право вторгаться в чужие страны - на другой стороне глобуса. И США легко убивают людей на территории других государств при помощи дронов и бомб - всякий раз, когда это нужно американцам. Это что, Иран убил высокопоставленного американского военачальника в прошлом году? Нет, это США убили иранского генерала Сулеймани на территории нейтральной Сирии.



Sintest



Во время того самого общения Виктории Нуланд с сенаторами она упомянула, что рассматривается вариант полной изоляции России от финансовой системы, основанной на долларе. "Это будет равноценно полной изоляции России от глобальных финансов. Будут последствия для российского бизнеса и народа России, будет уменьшена возможность для россиян искать престижную работу, заниматься путешествиями или торговлей".



Alcubierre Visitor



Сразу все проблемы во время одного проведенного по видео разговора не решишь. Но можно понять озабоченность Путина расширением НАТО, если вспомнить катастрофические людские потери, которые Россия понесла во время Второй мировой войны. Конечно, еще один приход к власти в Германии популистов гитлеровского типа вряд ли возможен, но все же это повод для беспокойства со стороны России. Таким же образом внезапное появление российских ракет на Кубе в годы правления у нас Кеннеди чуть не развязало третью мировую войну.