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Арабский капитал и британский империализм, - А.Асалыоглу
13:37 08.12.2021

Арабский капитал и британский империализм

Ариф Асалыоглу

Настаивающий на новой экономической модели, основанной на низких процентных ставках и высоком обменном курсе, президент Реджеп Тайип Эрдоган после Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обратился к Катару с просьбой увеличить прямые инвестиции, которые рассматриваются как самая большая потребность экономики в текущей ситуации.

Президент Эрдоган отправился в Катар, чтобы привлечь больше прямых инвестиций в Турцию. По мнению экономистов, отношения правительства с Катаром и сделки, которые оно заключило до сегодняшнего дня, непрозрачны. Настаивающий на новой экономической модели, основанной на низких процентных ставках и высоком обменном курсе, президент Реджеп Тайип Эрдоган после Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обратился к Катару с просьбой увеличить прямые инвестиции, которые рассматриваются как самая большая потребность экономики в текущей ситуации. После личной встречи с принцем ОАЭ шейхом Мухаммадом бен Зайдом аль-Нахайяном в Анкаре после 9-летнего перерыва, заручившись его обещанием о предоставлении Турции инвестиций в размере 10 миллиардов долларов, Эрдоган нацелен получить крупную сумму прямых инвестиций и от Катара. Их сумма в числовом эквиваленте оценивается в 15 миллиардов долларов. Интересно, на каком уровне Эрдоган заключит соглашения с Катаром в условиях, когда продолжается критика в адрес правительства ПСР за такое его доверие катарскому капиталу, что оно готово сделать Катар партнером стамбульской фондовой биржи, и которое с 2015 года подписало 69 соглашений с Катаром в области политики, вооруженных сил, экономики и культуры. Рамки договоренностей с Катаром будут раскрыты после заседания турецко-катарского Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое состоится в Дохе.

Накануне встречи министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу был шокирован вопросом корреспондента Reuters. Корреспондент Reuters задал Чавушоглу следующий вопрос: "Каким образом Катар может способствовать преодолению Турцией экономического хаоса? Вы приехали в Катар, чтобы попросить поддержки?"

В турецких социальных сетях активно обсуждались заявления, обобщенные в этом вопросе, а также намерения ПСР.

Журналист, публицист и телепродюсер Фатих Портакал публикует следующий комментарий:

"Должно быть, это самая смешная новость дня: арабский капитал придет в Турцию, потому что наша демократия здоровая и надежная. Каким образом арабский мир и демократия объединились в одном предложении? Так же, как и в этом, - Турция и здоровая демократия!"

DW Türkçe в своем аккаунте в Twitter публикует комментарий экономиста Атабая:

@dw_turkce: "Атабай отметил, что: "Прямые инвестиции в Турцию - это хорошо, однако нельзя сказать, что эти инвестиции придадут уверенности экономике. Потому что, когда речь идет об арабском капитале, организации отодвигаются в сторону, и сделки купли-продажи проводятся на основании личных взаимоотношений".

Председатель Либерально-демократической партии Джем Токер публикует следующий комментарий:

@tokcem: "Я не вижу проблемы в том, чтобы разбогатевшие на нефти арабские шейхи приехали в страну для инвестиций, пусть даже они будут направлены в один из районов Стамбула. Однако заявления в стиле: "Приезжай, помоги мне спасти мою экономику, дай денег", - вызывают у меня чувство стыда! У вас такое же чувство?"

Пользователь с ником Mr. Cunda отвечает на этот комментарий следующим образом:

@Mr_Cunda: "Министр иностранных дел Катара ас-Сани заявил: "Мы внимательно следим за экономикой Турции. Мы рассматриваем возможности, которые появятся в результате трудностей, с которыми столкнулась турецкая экономика".

Отстраненный от своей должности по законодательному декрету после попытки переворота Селим Бурак публикует следующий комментарий:

@selimbulak29: "У меня чувство стыда вызывает то, что ни в чем не повинные люди, старики, женщины, беременные, женщины с младенцами на руках арестовываются без разбора, и ни один политик не говорит об этом. Отстраненные по законодательным декретам требуют демократии".

Член правления футбольной команды "Бешикташ" Сами Донмез публикует следующий комментарий:

@samidönmez: "Мы не сможем действовать согласно мотивам и чувствам фанатичных либералов. Что-то бывает либо РАЦИОНАЛЬНЫМ, либо ИРРАЦИОНАЛЬНЫМ. Не так ли?

В этом случае: неважно, из какой страны поступили деньги. Важно то, является ли это нежелательным с юридической точки зрения? Разве не по такому критерию нам следовало бы оценивать?"

Мустафа Кыл публикует следующий комментарий:

@Pisagor58: "В начале года они рассказывали гражданам о мечтах о полете на Луну, а в конце этого же года те же люди рекомендовали есть лук с хлебом и затянуть пояса… Они попытаются спасти рухнувшую экономику деньгами арабских шейхов…"

Журналист, публицист Эмин Чапа публикует следующий комментарий:

@ecapa_aklinizi: "За все годы, что я работаю на новостном телеканале, никогда не видел такой сводки последних новостей:

"Председатель Эрдоган заселился в отель, в котором он будет проживать в Катаре".

Журналист, публицист Хюсейин Хаккы Кахведжи публикует следующие комментарии:

@hhakkikahveci: "Существует ли глубинное государство в Турции? Его частью являются компании, представляющие собой разведывательную силу британского империализма. Другими словами, они собирают разведывательную информацию через компании и таким образом маскируются. Это называется иностранными инвестициями. Это на самом деле обеспечивает возможность для деятельности".

@hhakkikahveci: "Количество британских компаний, работающих в Турции, составляет порядка 3750".

Наряду с этим, рассказывая нам сказки об арабском капитале, они внедряются в наше общество сначала посредством продажи недвижимости, а затем и паспортов. Мы превратились в страну, в которой неистовствуют агенты из Англии, Израиля и США.

@hhakkikahveci: "Великобритания по количеству компаний занимает второе место среди стран с наибольшим количеством компаний в Турции. В рамках двустороннего соглашения в области культуры между Турецкой Республикой и Соединенным Королевством была открыта Турецко-британская ассоциация по культуре, учрежденная в 1951 году при министерстве внутренних дел".

@hhakkikahveci: "Почему так много британских компаний?

В настоящее время деятельность Британской торговой палаты в Турции направлена на то, чтобы вывести Анкару из орбиты Берлина, Москвы, Парижа, Рима и Вашингтона и направить ее на линию Лондон - Пекин".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638959820
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