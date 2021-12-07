Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден

13:40 08.12.2021 На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства



Дмитрий Лару

Роза Алмакунова

Алексей Забродин



Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений. На переговорах, которые прошли 7 декабря в формате видеоконференции, американский президент вновь заявил о возможном российском вторжении в соседнюю страну. Лидер РФ обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории и наращивании военного потенциала" у наших границ, а также призвал не перекладывать ответственность на плечи России в данном вопросе. И хоть к конкретным договоренностям главы двух ядерных держав не пришли, их разговор, как заявили в Кремле, носил откровенный и деловой характер. Президенты сошлись на том, что Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. Какие посылы прозвучали на встрече и чего ждать после переговоров - в материале "Известий".



Перезагрузочный день: чего ожидать от онлайн-саммита РФ и США

Владимир Путин и Джо Байден попытаются снизить накал на международной арене



Секретная беседа



Напряженная ситуация вокруг Украины привела к тому, что онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена можно без преувеличения считать одним из главных событий уходящего года, к которому было приковано внимание всего мирового сообщества. И то, что встреча прошла не во дворце на берегу Женевского озера или Финского залива, а по специальной защищенной линии видеосвязи, никак не преуменьшает значимость этих переговоров.



В общей сложности телемост, к которому Владимир Путин присоединился из Сочи, а Джо Байден - из Вашингтона, продлился чуть более двух часов. В начале беседы российская сторона опубликовала кадры продолжительностью всего несколько секунд.



- Приветствую вас, господин президент, - обратился к американскому коллеге Владимир Путин.



- Добрый день! - отреагировал Джо Байден, помахав российскому президенту двумя руками. - К сожалению, не пришлось увидеться на встрече "большой двадцатки" (в саммите, который в октябре прошел в Риме, глава РФ принял участие дистанционно. - "Известия"), но, надеюсь в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу.



Собственно, понаблюдать за другими кадрами широкой публике на этот раз было не суждено. Тем не менее по итогам переговоров Белый дом и Кремль все же приоткрыли завесу тайны, подведя итоги двухчасовой беседы.



Стокгольм к одному: как РФ и США объединяют усилия по украинскому кризису

И могут ли переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена повлиять на эскалацию конфликта в Донбассе



- Разговор был откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, для обмена комплиментами, - рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.



Украинский рубеж



Одной из главных тем переговоров ожидаемо стала ситуация вокруг Украины. Ведь, по мнению многих экспертов, мир сейчас оказался на пороге новой полномасштабной войны, которая может разгореться как раз на территории Незалежной.



В последнее время западные СМИ, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, неоднократно утверждали, что Россия якобы планирует вторжение на Украину в начале 2022 года. Москва подобные обвинения называет надуманными и подчеркивает, что Киев не выполняет Минские соглашения и стягивает военнослужащих на линию разграничения в Донбассе.



"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате, высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В Белом доме ситуацию видят с другой перспективы. По словам пресс-службы американского президента, Джо Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины.



Силовое направление: Киев развернул в Донбассе оперативную группу генштаба

Что означает первое с 2015 года появление этих специалистов на линии разграничения



При этом американский президент дал понять, что США и их союзники ответят "решительными экономическими" и другими мерами в случае военной эскалации. Кроме того, Штаты не исключают расширения военной помощи Украине в случае обострения ситуации. Впрочем, Вашингтон готов и помочь продвижению реализации Минских соглашений.



"Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", - говорится в сообщении Белого дома.



Администрация Байдена не может себе позволить даже намекнуть на компромисс с учетом внутриполитического давления со стороны республиканцев, отметил в беседе с "Известиями" замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, видные деятели республиканцев сравнивали возможные договоренности по Украине чуть ли не с Мюнхенским сговором.



- Понятно, что в этих условиях объявить о компромиссе Байден не может, - уверен эксперт.



Юридический язык



Владимир Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность за происходящее на Украине на плечи России, "поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей".



Договор построже денег: зачем НАТО нагнетает напряженность вокруг Украины

И почему организация не вступится за Киев в случае большой войны



На этом фоне Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений, уточнили в пресс-службе Кремля.



В Белом доме уточнили: Джо Байден не давал Владимиру Путину никаких гарантий, что Украина останется за пределами Североатлантического альянса. Тем не менее лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам.



В преддверии виртуального саммита американские СМИ сообщили, что США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), российских банков и энергетических компаний, а также окружения Владимира Путина в случае агрессивных действий Москвы против Украины. Наиболее радикальным вариантом могло бы стать отключение РФ от системы финансовых платежей SWIFT. Новые санкции также могут затронуть суверенный долг России, предупреждал, в частности, телеканал СNN.



Однако во время переговоров стало известно, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положения о введении санкций против "Северного потока – 2" и 35 россиян. Также из документа исчез и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ.



Между тем проект бюджета предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине и $4 млрд на "Европейскую инициативу сдерживания" - программу по усилению военной кооперации США с европейскими союзниками, которую Вашингтон инициировал в 2014-м в ответ на воссоединение Крыма с РФ и конфликт в Донбассе.



Пресс-преференции: как Зеленский предсказал переворот на Украине

И что по этому поводу думают в Москве



- Я думаю, исключение из оборонного бюджета ряда санкций связано с переговорами. Имплементировать их или вписывать в законопроекты о бюджетах преждевременно. Это сделало бы их обязательными, - сказал "Известиям" замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



Он напомнил: $300 млн - это в 10 раз меньше, чем ежегодная военная помощь США Израилю. Вашингтон помогает еврейскому государству в объеме почти $3,5 млрд.



- Так что это больше символический жест. Это говорит о том, что США не будут воевать за Украину и даже не намерены корректировать военный баланс между Украиной и Россией, - считает эксперт.



В то же время стоит отметить, что США по-прежнему рассматривают с союзниками вариант полной изоляции РФ от мировой финансовой системы, сообщили в Госдепартаменте.



Навострилась биржа: как рынки реагируют на встречу Путина и Байдена

И чего инвесторы ждут от результатов переговоров



Ответ рынка



Рынки вечером во вторник в целом положительно отреагировали на беседу лидеров России и США. Рубль в ходе онлайн-саммита укреплялся до 73,89 за доллар. До этого российский фондовый рынок завершил торги в плюсе: индекс Мосбиржи вырос на 1,66% (до 3873 пункта), РТС - на 1,55% (до 1647). Начавшиеся после 18:00 переговоры добавили позитива.



Первая реакция рынков была нейтральной, отметил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский. За несколько часов до встречи рубль укреплялся почти на процент, а после ее завершения он вернулся к уровням, с которых начинал, - близ отметки 74 рубля за доллар, добавил он.



Американка гадит: США обвалили котировки акций российских компаний

Аналитики ждут хорошей точки входа для покупки подешевевших активов



По оценкам эксперта, для рынка довольно позитивная новость заключается в том, что из оборонного бюджета США законодатели убрали запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ. Это достаточно жесткий способ санкций, который мог изменить отношение инвесторов, объяснил Григорий Сосновский.



- Формат закрытой от всех встречи предполагает личное и сущностное общение первых лиц по действительно важным вопросам. Последствия этих переговоров мы обязательно позже увидим на фондовых рынках, возможно, даже не поняв, что именно это было причиной, - уверен он.



Прошедшие переговоры между президентами России и США снизят геополитическую напряженность, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценкам, все это может привести к притоку капитала в российские активы.



Спектр вопросов



Что касается других тем, то политики обсудили положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Здесь таких масштабных расхождений, как в случае с украинским кризисом, между США и РФ нет. Лидеры, в частности, выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по этому вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения.



Игра в монополию: США выступают против кибернезависимости других стран

Каковы причины антироссийских санкций США в IT-секторе



Также во время переговоров была выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.



Разумеется в стороне не остались и вопросы двусторонних отношений. В частности, обсуждался дипломатический кризис между Россией и США. До сих пор не урегулирован конфликт вокруг российской дипломатической собственности в США, генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле остаются закрытыми. Не работает и российское торгпредство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке.



Владимир Путин подчеркнул, что сложившаяся ситуация - следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что РФ была вынуждена зеркально реагировать. При этом российская сторона предложила обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений.



По мнению американского политолога, директора Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте Ричарда Вайца, встреча в целом прошла именно так, как и ожидалось, без сенсаций. Другое дело, что видеоразговор позволил провести откровенный обмен мнениями, который должен прояснить позиции каждой из сторон и определить возможные области будущих договоренностей и разногласий, считает эксперт.



- Есть надежда, что встреча охладит напряженность, связанную с Украиной, но основные структурные проблемы украинского кризиса сохранятся, - сказал "Известиям" американский политолог.



Планомерное давление: ФРГ обсуждает с США меры против РФ

Как это соотносится с призывом к конгрессу отказаться от введения санкций против СП-2 и может ли повлиять на его реализацию



Кроме того, Ричард Вайц отметил: важен и тот факт, что лидеры затронули тему Ирана, ведь, если Вашингтон и Москва смогут договориться, как двигаться дальше по ядерной программе, это может стать решающим импульсом для решения проблемы возвращения к ядерной сделке с Тегераном.



Так или иначе, как заявил Юрий Ушаков, подводить итоги пока рано.



- Для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год, - отметил помощник президента РФ.



В целом же Юрий Ушаков сравнил видеоформат диалога Путина и Байдена с их общением в Женеве. При этом он отметил, что личные встречи на высшем уровне позволяют добиться больших результатов, чем переговоры по видеосвязи. О сохранении "духа Женевы" говорили и сами президенты: они отметили важность последовательного выполнения достигнутых летом договоренностей и выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638960000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государсва

- Соглашения на сумму более 2,1 млрд. долларов США подписаны в рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable-2021

- Кадровые перестановки

- Вопросы продвижения семейных ценностей обсудили в Сенате

- Внести изменения в закон о госзакупках предложили на площадке партии Nur Otan

- Законопроекты о судебной системе обсудили сенаторы

- В Мажилисе обсудили вопросы корпоративного управления в организациях образования и здравоохранения

- Рабочий график главы государства

- "Уроки независимости"

- Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым

