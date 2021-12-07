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Таджикистан. "Барки точик" не имеет права отключать свет. Даже если у вас большие долги
13:43 08.12.2021

Сайфиддин Караев, Asia Plus

Объясняем подробно, какими правами вы обладаете и как можете их защитить.

Правомерны ли отключения электричества, есть ли лимит на использование электроэнергии для одного потребителя, куда обращаться в случае незаконного отключения электроэнергии - постарались ответить на эти и другие вопросы на основе Гражданского кодекса Таджикистана

При каких условиях мне могут отключить подачу электроэнергии, и должны ли об этом предупреждать заранее?

Договор энергоснабжения является одной из разновидностей договора купли-продажи, и данный договор регулируется Гражданским кодексом. В статье 577 говорится об условиях изменения и расторжения данного договора:

1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии.

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 560 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом госэнергонадзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан.

О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна заранее предупредить абонента.

3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом.

А в случае долга мне могут отключить свет? При какой сумме долга это возможно?

Энергоснабжающая организация вправе прекратить подачу энергии по необходимости из-за угроз аварий, но никак не из-за неуплаты.

Закон не дает право энергоснабжающим организациям в одностороннем порядке прекращать подачу энергии гражданам из-за неуплаты.

Следовательно, в случае накопления неуплаты долгов за электроэнергию энергоснабжающая компания может в судебном порядке взыскать долги и расторгнуть договор с гражданами.

Что касается энергоснабжения, где потребителями являются юридические лица, то в случае неуплаты электроэнергии в одностороннем порядке любая из сторон может расторгнуть договор.

Правомерны ли отключения электричества в случае превышения допустимой нагрузки?

Вопрос ограничения на использование электроэнергии потребителями четко определен законодательством Таджикистана.

К примеру, в части 3 ст. 571 Гражданского кодекса установлено, что: "В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве".

Из вышеизложенного следует, что если электроэнергия используется потребителем для удовлетворения личных семейных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью и получением доходов, то этот человек имеет право использовать столько электроэнергии, сколько ему необходимо.

В тексте статьи прямо приводится фраза "он вправе использовать", что означает, что государство гарантирует гражданину использование электроэнергии в необходимом ему объеме.

Отсюда вывод – установление ограничений в объеме использования электроэнергии бытовым потребителям не имеет законную силу.

Как мне можно самому понять, что я превысил нагрузку?

Согласно статье 574 Гражданского кодекса РТ, в случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законодательством.

Есть ли лимит на использование электроэнергии для одного потребителя?

Согласно статье 572, если энергоснабжающая организация подает через присоединенную сеть абоненту меньшее количество энергии, чем предусмотрено договором, применяются правила, предусмотренные статьей 502 Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством, договором или не вытекает из существа обязательства.

А в статье 502 говорится, что если продавец передал в нарушение условий договора покупателю меньшее количество товаров, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товаров, либо отказаться от переданных товаров и их оплаты, а если они оплачены - потребовать возврата уплаченной за них денежной суммы с возмещением вреда.

Что можно сделать, если из-за перепадов напряжения в сети сгорел, например, холодильник, пылесос или кондиционер? Как это доказать "Горэлектросети" и получить моральный и материальный ущерб?

В соответствии со статьей 14 Закона "О защите прав потребителей", вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги) подлежит возмещению продавцом товара (исполнителем работы, услуги).

В данном случае вред также причинен вследствие недостатков товара и услуги (электроэнергия - и товар, и услуга) и подлежит возмещению.

С заявлением нужно обратиться Союз потребителей или с иском в суд, которые назначат экспертизу, чтобы доказать поломку электрооборудования домашнего пользования из-за отключения электроэнергии.

Куда обращаться в случае незаконного отключения электроэнергии?

Телефоны горячей линии "Барки Точик", объявленные в прошлом году (в этом году не объявляли):

Любой желающий гражданин может позвонить на мобильные номера 93-355-51-51 и 93-355-52-52 по любым вопросам, которые связаны с отключением электричества и другими соответствующими проблемами.

Диспетчеры также принимают звонки на городской номер 235-86-84.

В регионах можно обратиться к дежурным диспетчерских служб компании "Барки Точик".

А в Душанбе:
Район Сино: 236 10 14, 236 10 17, 227 10 50.
Район Сомони: 227 10 50, 2 27 10 51.
Район Шохмансур: 227 10 12, 227 10 13.
Район Фирдавси: 234 86 05.
Главная диспетчерская служба г. Душанбе: 227 27 27.

Могу ли я подать в суд в случае незаконного отключения электроэнергии? Куда идти с заявлением - в милицию или сразу в суд?

Прежде, чем принять какую-либо карательную меру, компания обязана уведомить об этом нарушителя в письменном виде официально, с вручением уведомления лично в руки.

Если компания отключила свет без предупреждения, направления уведомлений и прочих нюансов, это является основанием для обращения в суд.

Иными словами, отключение света будет неправомерным и может быть обжаловано неплательщиком, который подает исковое заявление о нарушении своих прав.

Истец даже может потребовать от ответчика компенсировать ему моральный ущерб.

Как быть в случае незаконных начислений? Куда обращаться? Были случаи, когда контролеры приписывали определенные киловатт/часы, и собирали с населения деньги.

Обратиться в местные энергосети с соответствующими документами.

В случае поломки прибора, абонент должен оповестить компанию и попросить их проверить счетчик. Если счетчик выдавал ошибочные показания, в таком случае нужно будет провести экспертизу счетчика.

Документы, которые нужно предоставить на экспертизу: технический паспорт счетчика и акт приема, а также другие документы, подтверждающие исправность счетчика.

Имеют ли право контролеры собирать наличные деньги?

Расчет за электроэнергию можно произвести в порядке предоплаты, плановых платежей или другим, согласованным способом.

Оплата использованной электроэнергии должна производится по платежным документам, выписываемым энергоснабжающей организацией, в 10-ти дневной срок, со дня получения платежного документа в обслуживающий абонента банк.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638960180
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