2 японских туриста (олигарх и его лакей) полетели в космос на рос-ракете

15:34 08.12.2021

Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС



Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС

Ракета "Союз-2.1а", которая сегодня в 10:38 (мск) стартовала с космодрома Байконур, штатно вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Едзо Хирано, а также командиром миссии российским космонавтом Александром Мисуркиным. В 16:40 корабль в автоматическом режиме пристыковался к Малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС).



Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, этим пуском госкорпорация возобновляет пилотируемые туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва.



Стоит отметить, что японцы готовились к полету 100 дней. Помимо физических тренировок, много времени они уделяли русскому языку.



Мисуркин, помимо своих основных обязанностей, будет выполнять работу журналиста.



Ожидается, что экипаж проведет на МКС 12 суток и возвратится на Землю 20 декабря.



На станцию также доставили новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа, а также поздравительную корреспонденцию от их близких, личные подарки. В общей сложности на станцию прибыло около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.



Полет проходит по контракту Роскосмоса с американской компанией Space Adventures, которая предоставляет маркетинговые услуги. С 2001 по 2009 гг. пока только семь человек смогли воспользоваться возможностью стать космическими туристами.



Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.