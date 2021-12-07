Итоги Кырвыборов. Семь партий требуют еще раз пересчитать голоса

19:40 08.12.2021

08 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Группа по независимой проверке достоверности данных автоматически считывающих урн и ручного подсчета голосов начала свою работу.



В ЦИК уточнили, что семь партий потребовали пересчитать голоса. Это "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Альянс", "Ынтымак", "Ишеним", "Азаттык" и "Эл умуту".



В УИК, где итоги вызывают сомнения, будет проведен повторный пересчет.



В Кыргызстане прошли выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. По предварительным данным Центризбиркома, пятипроцентный порог преодолели шесть партий. Также есть предварительная информация, кто победил в одномандатных округах. Ручной подсчет голосов закончен.