|Итоги Кырвыборов. Семь партий требуют еще раз пересчитать голоса
19:40 08.12.2021
08 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Группа по независимой проверке достоверности данных автоматически считывающих урн и ручного подсчета голосов начала свою работу.
В ЦИК уточнили, что семь партий потребовали пересчитать голоса. Это "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Альянс", "Ынтымак", "Ишеним", "Азаттык" и "Эл умуту".
В УИК, где итоги вызывают сомнения, будет проведен повторный пересчет.
В Кыргызстане прошли выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. По предварительным данным Центризбиркома, пятипроцентный порог преодолели шесть партий. Также есть предварительная информация, кто победил в одномандатных округах. Ручной подсчет голосов закончен.