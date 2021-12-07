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ПустоБрехия. Саммит Путина-Байдена ничего не решил, - М.Ростовский
19:46 08.12.2021

Путин бросился под бульдозер: реальный кремлевский план атаки на НАТО
Кто выжал максимум из саммита

Натовский "колобок" обманул и кинул Горбачева, проигнорировал Ельцина, но теперь на пути этого превратившегося в бульдозер "существа" с разведенными в сторону руками и словами "Не пропущу!" встал Путин. По итогам виртуального саммита ВВП и Байдена различного рода политики и аналитики произнесли и написали, наверное, уже миллионы слов. Но для понимания сути того, что уже произошло и будет происходить дальше, достаточно двух кратких фрагментов из официальных заявлений Москвы и Вашингтона.

Сообщение пресс-службы Кремля: "Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений".

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы на брифинге: "Соединенные Штаты и наши европейские союзники будут вовлечены в дискуссии, которые будут касаться масштабных стратегических вопросов, включая наши стратегические озабоченности по поводу России и стратегические озабоченности России". Противоборство и взаимодействие этих двух стартовых переговорных позиций и будут определять дальнейшее развитие отношений между нашей страной и коллективным Западом.

Недавно я прочитал опубликованные в 2002-м мемуары посла Великобритании в Москве в период распада социалистического лагеря и СССР сэра Родерика Брэйтвейта и наткнулся там на удивительно злободневный пассаж: "(Государственный секретарь США) Джеймс Бейкер заверил Горбачева сначала в феврале, а потом в мае 1990 года, что юрисдикция и войска НАТО останутся к западу от Эльбы. В марте 1991 года (министр обороны СССР) Дмитрий Язов задал (премьер-министру Великобритании) Джону Мейджору вопрос по поводу призыва (президента Чехословакии) Гавела включить чехов, поляков и венгров в состав НАТО. Премьер-министр заверил его, что ничего подобного не произойдет…

Заверения по поводу будущего НАТО, которые дали западные политики, не были (юридически) обязывающими и не были зафиксированы в письменной форме. Они были даны людьми, которые находились в состоянии спешки и были настроены на достижение более непосредственных задач. Они не были нацелены на то, чтобы ввести в заблуждение".

Великолепно, не правда ли? Если тот или иной политик "находится в состоянии спешки и настроен на достижение более непосредственных задач", он имеет полное право раздавать пустые и ложные обещания, и это не будет считаться "введением в заблуждение". Но прикладной смысл этой цитаты для 2021 года состоит вовсе не в том, чтобы в очередной раз подивиться коварству и лицемерию западников. Чего мы должны добиться, чтобы снова не оказаться в положении страны, которую "не хотели обмануть, но все равно обманули"? Казалось бы, ответ очевиден: "Юридически связанные и зафиксированные в письменном виде гарантии".

Но вот заключенная при Обаме иранская ядерная сделка была "юридически связывающей и зафиксированной в письменном виде". Однако это не помешало следующему президенту США Трампу выйти из этого соглашения, мотивируя это по большому счету только своими хотелками. Представим себе ситуацию: Горбачев оказался бы в 1990 году не таким простодушным и доверчивым и настоял на получении письменных и юридически обязывающих гарантий отсутствия расширения НАТО. Надолго ли эти гарантии пережили бы распад СССР? История, конечно, не знает сослагательного наклонения. Но вот к какому выводу подталкивает здравый смысл. Процесс расширения Североатлантического альянса стал бы для Запада гораздо более политически проблематичным. У США и Европы не получилось бы сделать вид, что "никаких таких обещаний мы не давали". Но с вероятностью более чем в 75% разбухание НАТО все равно бы состоялось.

Все, что написано пером, можно дезавуировать топором - или тем же самым пером. Думаю, что России заявили бы что-то вроде: мы давали обещание Советскому Союзу, а вы не Советский Союз! Геополитическая реальность в Евразии поменялась, и наши обязательства тоже должны измениться. Что из этого следует применительно ко дню сегодняшнему? Путинское требование "надежных, юридически зафиксированных гарантий" - это, может быть, неплохая стартовая переговорная позиция. Но зацикливаться исключительно на "официальных гарантиях" нам не стоит. Во-первых, потому что, как я показал выше, это ненадежно. А во-вторых, потому что эта цель может оказаться нереалистичной. Запад уже давно стал заложником своей демагогической риторики в стиле "двери НАТО открыты для всех". Разумеется, было бы очень неплохо заставить его съесть свои слова и публично потерять лицо. Но вот является ли такая задача достижимой? Сильно в этом сомневаюсь.

Путина заподозрили в применении тактики дзюдо в переговорах с Байденом

Какую тогда реально достижимую задачу должна поставить перед собой Россия? Мы должны добиться такого баланса сил и интересов в Евразии, при котором тема вступления Украины в НАТО сама собой исчезла бы с повестки дня. Если смотреть на ситуацию под таким углом зрения, то можно констатировать: из переговоров с Байденом Путин сумел выжать максимум реального возможного на данный момент. Нынешние позиции сторон являются принципиально несовместимыми друг с другом. Но США согласились на предметные и подробные переговоры по поводу "стратегических озабоченностей" России. И кто знает, к чему эти переговоры могут в конечном итоге привести? На данный момент - никто.

Конечно, из нынешней ситуации Байден тоже сумел выжать максимум. И его максимум будет сильно побольше, чем наш. У президента США получилось перед лицом "страшной российской угрозы" выстроить Европу в послушную и готовую к приказам шеренгу и еще больше привязать Украину к своему "вашингтонскому защитнику". За принуждение Америки к содержательным переговорам Москве пришлось заплатить очень серьезную имиджевую и политическую цену. Но давайте смотреть правде в лицо. Мы играем более слабыми картами.

Я не испытываю никакого удовольствия, делая этот прогноз. Но долг есть долг. Боюсь, что "ставить все на кон" нам придется еще не раз. Еще недавно многие эксперты предсказывали, что конфликт на Украине перейдет в замороженную стадию - по примеру конфликта в Приднестровье. Увы, как мы видим, украинский кризис замораживаться отказывается. Этот узел все равно придется развязывать - очень надеюсь, что без войны.

Михаил Ростовский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638981960
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