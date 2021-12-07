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Нур-Султанский червонец. Пророссийский каз-блогер и публицист Ермек Тайчибеков получил новый доп-срок - 6+4
22:56 08.12.2021

Ермек Тайчибеков проведет в тюрьме десять лет

В Казахстане 8 декабря пророссийский блогер и публицист Ермек Тайчибеков был приговорен к четырем годам лишения свободы. Решение принял Ауэзовский суд г. Алма-Аты.

Тайчибеков обвинялся в "распространении заведомо ложной информации". Учитывая его предыдущий приговор за "разжигание межнациональной розни", публицист проведет в тюрьме в общей сложности десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Тайчибеков, являясь убежденным сторонником объединения Казахстана с Россией, обращался за гражданством РФ, но ему было отказано из-за ранее полученной судимости. Парадокс данной ситуации заключается в том, что судимость публициста была связана с его пророссийской деятельностью.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 2021 г. в странах Туркестана участились инциденты, связанные с дискриминацией русского и русскоязычного населения. В Казахстане Куат Ахметов и Диас Кузаиров при поддержке властей страны организовали т.н. "языковые патрули", в рамках деятельности которых они унижали представителей русского населения Казахстана. Людей заставляли публично извиняться под запись за то, что они используют русский язык. Кроме того, в Киргизии, Узбекистане и Казахстане произошел целый ряд инцидентов с применением группового физического насилия в отношении русских, в т.ч. детей. При этом демонстрировалась ненависть по национальному, религиозному и этническому признакам.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638993360
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