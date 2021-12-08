В чем состоят противоречия между Россией и Казахстаном? - М.Шибутов

00:02 09.12.2021 8 декабря 2021 |

В силу нарушенных коммуникаций и нежелания слушать экспертов, в Казахстане и России преобладают иллюзии относительно друг друга.

МАРАТ ШИБУТОВ, 8 декабря 2021, 10:46 - REGNUM Казахстан и Россия нуждаются в "большом и честном разговоре, пусть даже он будет обидным и не очень деликатным для обеих сторон". Казахстанский политолог Марат Шибутов описал свой взгляд на нынешнее состояние межгосударственных отношений.



Недавно прочитал одно высказывание известного российского востоковеда Василия Кашина, и оно мне очень понравилось:



"Проблема манихейского мировоззрения российского общества и его состояния перманентной истерики как раз и состоит в том, что постоянно обсуждаются фальшивые проблемы ("а-а-а, кругом корррупция, все украли, китайцы спилили весь лес и нас покорят"), а реальные проблемы, типа цены электроэнергии и состояния ж/д сети - не обсуждаются".

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Я думаю, пусть в другой степени, но такое же мировоззрение присуще и казахстанскому обществу. Тем более интересно, когда два таких истеричных общества сталкиваются друг с другом. Конечно, можно анализировать разные медиаповоды и реакции на них, что тоже важно, но мне хотелось бы затронуть вопрос настоящих противоречий между Казахстаном и Россией - то, что в публичное обсуждение очень редко попадает. Може, это кого-то покоробит, но проблемы надо сначала обозначить, чтобы потом решить.



Нерациональный европоцентризм



Фактически с 17-го века Россия стоит перед непростым выбором: строить основу своей внешней политики на сотрудничестве преимущественно с Азией или с Европой. Сотрудничество с Азией всегда было выгодным для России, потому что уже с 16-го века туда шла продукция русских ремесленников, а с 17-го и до середины 19-го века Россия перепродавала китайские, иранские и среднеазиатские товары в Европу. В Европу же Россия же продавала сырье и далеко не всегда по справедливым ценам.



Такое разделение было четко видно по ярмаркам - крупнейшие из российских Макарьевская и Ирбитская находились в азиатской части Российской империи. Это разделение сохранилось и сейчас - из 13 российских регионов-доноров восемь находятся в азиатской части, а из пятиевропейских три специализируются на внешней торговле их товарами, и там расположены штаб-квартиры работающих в этих регионах корпораций.



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Казалось бы, экономика должна влиять на политику, но с Петра Первого все наоборот - предпочтение отдается бездумного европоцентризму, в рамках которого жертвуется многим. Более того, "азиатчина" становится ругательством.



Лучше всего об этом высказался Федор Михайлович Достоевский в своем дневнике в записи от 8 января 1881 года "III. Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?" - приведу оттуда отрывок:



"…Да, если есть один из важнейших корней, который надо бы у нас оздоровить, так это именно взгляд наш на Азию. Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века. Но особенно этот стыд усилился в нас в нынешнем, девятнадцатом веке и дошел почти до чего-то панического, дошел до "металла и жупела" московских купчих. Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать), - этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых бог знает сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы только европейцы, а не азиаты. … А между тем Азия - да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем, - опять восклицаю это! И если бы совершилось у нас хоть отчасти усвоение этой идеи - о, какой бы корень был тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша Россия, - ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело - вот что необходимо!"



Если посмотреть экспорт России в Казахстан и Среднюю Азию, то из 96 товарных групп у шести групп доля выше 50%, у 12 групп выше 40%, у 18 групп выше 30%, при этом все несырьевые товары с высокой добавленной стоимостью, то есть для 36 товарных групп это ключевой регион для экспорта. Фактически повторяется та же самая ситуация, что и при Российской империи.



И соответственно надо от этого выстраивать отношения - не как с каким-то непонятным захолустьем, а как с важным регионом для экспорта несырьевой продукции.



Нарушенные коммуникации



Про нарушенные коммуникации между двумя странами я с соавторами Юрием Солозобовым и Натальей Малярчук писал еще в 2018 году в рамках доклада о российско-казахстанских отношениях. Приведу цитату: "Не секрет, что в казахстано-российских отношениях накопилось определенное недопонимание. На наш взгляд, главной причиной является разрыв в политической и экспертной коммуникации. Это значит, что в Казахстане перестали понимать, что хочет Россия, а с другой стороны - в России видят Казахстан исключительно в медийной оптике российских СМИ.



Проще говоря, взаимная повестка дня определяется наиболее "желтыми" новостями, а системной аналитической работы во власти и мониторинга социально-политической обстановки в странах-соседях не ведется. И это происходит при отличных отношениях лидеров двух стран, при постоянно растущем товарообороте и успешной приграничной торговле, при добрых настроениях русских и казахов друг к другу. В итоге усиливается риск спонтанного кризиса из-за простого непонимания друг друга, которое за счет медийной истерики перейдет во что-то серьезное".



СМИ обеих стран с тех пор еще больше настроены на тиражирование негатива, потому что "хорошие новости никому не нужны", плюс есть теперь много разные квази-СМИ в виде телеграм‑ и ютуб-каналов, которые еще более жадны до скандалов. Это все создает очень проблемную ситуацию, когда незначительное событие раздувается до огромных масштабов и на него уже не успевают реагировать. И уже политики идут за пропагандой, а не наоборот, потому что нет уже никаких контролирующих все центров.



При этом в Казахстане не догадываются о том, что надо иметь своих корреспондентов в России, активно взаимодействовать с российскими СМИ, причем не только государственными, ну и лоббировать свои интересы системно, а не когда уже все горит синим пламенем. России же стоит освещать деятельность соседей более системно - мир же не состоит только из США и Украины, а то получается, российские месседжи идут в одну сторону, а обратная связь на Старой площади никому не нужна.



Взаимные иллюзии



В силу нарушенных коммуникаций и нежелания слушать экспертов, в обеих странах преобладают иллюзии относительно другой стороны. В России относительно Казахстана есть иллюзии того, что казахстанцы спят и видят возрождение СССР, ну и, разумеется, хотят обязательно видеть какого-нибудь старшего брата, указывающего, что им делать. При этом не берется в расчет изменение населения Казахстана, которое гораздо чаще ездит в другие страны, чем в Россию.



В Казахстане относительно России есть иллюзии слабости экономики, технологий и военной силы - почему-то в Казахстане Россию воспринимают согласно образу конца 90-х - начала 2000-х годов, а она сейчас совсем не такая. И более того, там к власти постепенно приходят совсем не советские люди, которые будут смотреть на постсоветское пространство, как Франция на Западную Африку.



У обеих сторон есть еще и страх агрессии от соседа - у одних за счет вторжения, у других за счет миграции. В принципе, российская боязнь азиатов - это такой колониальный синдром, потому что, как известно, если туземец не дает себя обмануть и сопротивляется, значит коварный и злобный.



Национальная политика



В Российской империи история как наука была в определенной степени политизирована, но все же не так, как позже, и тогда люди не стеснялись говорить две вещи - Россия пошла в Среднюю Азию, попутно заглянув в Казахстан, за золотом и другими ресурсами, в частности землями, и вовсе не стеснялась при этом применять военную силу, потому что был в истории очень длинный недружественный период, омраченный набегами и работорговлей.



Позже, при СССР, сначала, согласно стратегии большевиков, в национальной политике шла гигантская по накалу борьба с великорусским шовинизмом (слово осталось в лексиконе до сих пор) и соответственно политика "коренизации", то есть развития национализма нерусских народов, прежде всего тех, у кого были республики. Однако Гитлер нарушил все эти планы, и оказалось, что если не сделать ставку на русских, составляющих основную часть населения и военной силы, то товарищу Сталину и другим большевикам придется висеть на Красной площади или отправиться в печки концлагерей.



И политику "коренизации" тут же свернули, а дальше уже при других советских руководителях русские стали все больше заполнять верхушку СССР, вытесняя естественным образом "старых большевиков" и их потомков. Ну и это отразилось на национальной политике.



Надо сказать, что и в России, и в Казахстане в массовом сознании история и национальная политика все еще не ушли от советской модели, просто у Казахстана она более ранняя и то не достигает того накала ("коренизацию" в Казахстане проводил Голощекин), а в России она более поздняя. Но обе модели кривые и косые, потому что не соответствуют текущей действительности, да и историческим фактам. Да еще в отдельных моментах самоубийственные для тех, кто ее поддерживает, - это прежде всего касается языков и административно-территориального устройства.



Надо это осознать, ну и заодно понять, что оперировать семейными понятиями вроде "любви" и "братства" для народов, составляющих миллионы человек, как минимум наивно, как максимум - просто глупо. Для хороших отношений достаточно отсутствия дискриминации и соблюдения прав человека.



Казахстан и Россия - союзники или нет?



Хотя российские политики и публицисты любят обвинять в СМИ, но не официально, Казахстан в нарушении каких-то союзнических обязательств, надо отметить, что прежде всего подрывает интеграционные объединения сама Россия.



Она столько лет поддерживала СНГ и ее ЗСТ ради Украины, что не дала нормально развиваться ЕАЭС. ОДКБ до сих пор не имеет составляющих, которые сделали бы ее полноценной организацией по безопасности, и прежде всего не имеет нормального бюджета. Нельзя всем рассказывать, что мы соперник НАТО, если у НАТО как у организации бюджет в 500 раз больше - тут надо сократить отставание хотя бы до 50 раз, а то совсем стыдно.



Я уже не говорю про кадровый состав - в руководство интеграционных организаций Россия присылает людей, как слонов в Африке на кладбище. Впрочем, это характерно и для российских посольств. А потом как ждать серьезного отношения к этим организациям?



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Ну и надо если заключил договор, то его соблюдать, а не сначала объявлять санкции, а потом задним числом вносить правки в договор об образовании ЕАЭС.



Торговые войны



Уже написана, но до сих пор не опубликована Евразийской экономической комиссией очередная Белая книга ЕАЭС, где перечислены изъятия, ограничения и барьеры, которые создают страны ЕАЭС друг другу. Конечно, все там хороши, но неофициальный запрет на казахстанские подакцизные товары в России и 75 российских постов ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического надзора на границе с Казахстаном выглядят чересчур. Если уж все подписали договор и соглашения к нему, то надо их соблюдать.



Выводы



Что я могу написать в заключение? Думаю, надо констатировать следующее:



Казахстан и Россия нуждаются в большом и честном разговоре, пусть даже он будет обидным и не очень деликатным для обеих сторон;

продолжение действующей политики ни к чему хорошему не приведет, потому что население меняется и надо заново выстраивать отношения, а не полагаться на то, что было 20 лет назад;

между Казахстаном и Россией есть проблемы, но они вполне решаемые, особенно если их признать и постараться решить.

8 декабря 2021

Марат Шибутов Источник - regnum.ru

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