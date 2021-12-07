Нарыв без прорыва. Зеленский и большой спусковой крючок, - К.Кеворкян

00:08 09.12.2021

Нарыв без прорыва. Зеленский и большой спусковой крючок



Константин Кеворкян



Результаты видеосаммита президентов России и США весьма скромные. Прорыва нет, и его не предполагалось - о чем честно предупреждала российская сторона накануне переговоров. Недаром Путин назвал на совещании с правительством эту встречу "протокольной" - то есть формальной



Любопытным оказалось разночтение презентационных материалов пресс-служб двух лидеров. Согласно российской стороне, Путин работал в кабинете один (во всяком случае, это явствует из опубликованных видеоматериалов) и был готов к неформальному обмену мнениями с Джо Байденом. Зато "сонного Джо" окружала целая команда нянек - что явствует из опубликованного Белым Домом фото. Ни о чем "особом", "конфиденциальном" в подобной ситуации договориться невозможно - на радость встревоженной американской (и украинской) общественности.



Полагаю, наших китайских друзей это должно устраивать: за их спиной о них не говорили, иначе американцы дали бы об этом утечку. Все остальное - повторение хорошо известных позиций сторон. В частности, характерный эвфемизм "стратегическая стабильность" - американцы предлагают России подождать, пока они наверстывают отставание в военной сфере. Иран: тема более интересная США, нежели России. Киберпреступность, то есть пресловутые "русские хакеры" - что-то вроде вежливых разговоров о погоде. А введение/невведение санкций против госдолга РФ изначально маловероятно. Их держателями являются многие американские фонды, и это был бы выстрел себе в ногу. Причем в случае санкций и первоначального падения их стоимости Россия просто выкупит их по дешевке, и на том еще заработает.



Главная тема переговоров - и это подчеркнуто обеими сторонами - Украина. И здесь, увы, похвастаться нечем. Существующее положение дел на Украине для нас неблагоприятно: продолжается истребление русских людей в Донбассе, насильственная ассимиляциях русскоязычных, военное освоение территории Украины военными НАТО (и их базы уже существуют де-факто). Украина остается враждебной, милитаризированной страной, имеющей территориальные претензии к РФ.



Америка подтвердила свою приверженность этим реалиям. Более того, обещает Киеву в новом оборонном бюджете США очередные 300 миллионов долларов военной помощи. Многие наблюдатели обратили внимание, что из данного бюджета убраны санкции против "Северного потока - 2", госдолга РФ и группы неких россиян. Но в условиях двухпартийного консенсуса по Украине никто не помешает Вашингтону ввернуть эти санкции обратно во время рассмотрения закона в Конгрессе и Сенате, а во-вторых - снова ввести их во время возможного обострения на Украине. Так что даже этим позитивным, но весьма слабым сигналам особенно доверять нельзя.



Но, допустим, на Украине их восприняли с тревогой и продолжают реализацию своей стратегической задачи - сорвать запуск "Северного потока - 2". Киев легко может организовать некое обострение в Донбассе, обеспечить ему необходимый международный резонанс и все-таки спровоцировать наложение санкций на альтернативную газовую магистраль. Тем более в нынешней политической ситуации господина Зеленского "маленькая победоносная война" не помешает - для поднятия рейтинга, усиления своих позиций в борьбе с олигархатом, получения массированной военной и финансовой поддержки Запада.



Разумеется, он опасается, что может получить ответный, сокрушительный удар - о чем ему уже было сказано впрямую. Потому провокация может быть шумной и согласованной с США, то есть без перехода "красных линий" - виртуальная сшибка, захваты в серой зоне, поддержание русофобский истерии внутри страны, продолжение насыщения Украины натовскими военнослужащими. А это и есть сохранение невыгодного для нас статус-кво.



Для изменения текущего положения дел России необходимы по-настоящему эффективные меры в экономической, информационной, военной сферах. Прежде всего - ослабление киевского репрессивного режима. Прекращение поставок ему стратегических товаров: нефтепродуктов, электроэнергии, различных видов сырья; налаживание реальной информационной работы на украинском направлении, действенные программы переселения соотечественников, приглашение на работу в Россию талантливой молодежи, квалифицированных специалистов и т. д.



Кто ничего не делает, тот ничего не получает. Время работает не на нас - взращенные в условиях тотальной русофобской пропаганды новые поколения украинских граждан в целом настроены к России враждебно. От того, что угрозу игнорируют, она никуда не исчезает.