00:12 09.12.2021 Такер Карлсон: Америка ничего не выиграет, начав войну с Россией (Fox News, США)



Популярный американский телеведущий Такер Карлсон предложил зрителям представить себе, как бы США отреагировали, если бы Мексика и Канада стали сателлитами Китая. "Нам бы это не понравилось", - уверен он. Журналист также высказался и о бессмысленности НАТО, и о "головорезах из Госдепа, устроивших переворот на Украине".

08.12.2021

Такер Карлсон (Tucker Carlson)

Зарубите себе на носу одну вещь. Если нечто кажется вам надуманным, бредовым или совершенно гибельным для ключевых американских интересов, это вовсе не означает, что правительство США на это не пойдет. Вот главный урок сегодняшнего дня.



Памятуя об этом, не сбрасывайте со счетов "горячую" войну с Россией - сколь бы неправдоподобной она ни казалась. Да, это безумие. От военной конфронтации с Владимиром Путиным мы не только ничего не выиграем, но и многое потеряем, - начиная с многих тысяч жизней простых американцев. Но это не значит, что Джо Байден этого не сделает.



Байден непопулярен, недееспособен и вообще в отчаянии. Но самое главное в том, что Джо Байден слаб. Он - пешка в руках окружающих его беспощадных идеологов. У России сейчас пограничный спор с соседней Украиной. Многие из ближайших помощников Байдена подталкивают США к военному вмешательству. Причем по иронии судьбы украинский кризис - во многом детище помощников самого Джо Байдена и иже с ними на всех уровнях правительства США.



Вот какова позиция России. Для России главный вопрос - это НАТО. НАТО - это послевоенный военный альянс, который появился на свет в 1949 году, чтобы не дать Советскому Союзу вторгнуться в Западную Европу. И он неплохо работал почти 40 лет. Советского Союза уже три десятилетия как нет, - он канул в лету. А НАТО живет и здравствует - и финансируется даже лучше, чем прежде. Но это армия без цели. Поэтому сегодня НАТО существует в первую очередь для того, чтобы изводить Владимира Путина, который при всех его многочисленных недостатках вторгаться в Западную Европу не намерен. Путину не нужна Бельгия. Он просто хочет, чтобы его западные рубежи оставались в безопасности.



Вот почему он не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО. И это логично. Представьте, как бы мы отреагировали, если бы Мексика и Канада стали сателлитами Китая. Нам бы это совсем не понравилось. А в случае с Россией это вопрос жизни и смерти. Захват Украины НАТО поставит под угрозу российский доступ к Севастополю - одному из немногих ее выходов в международные воды, где, кроме того, базируется Черноморский флот. По словам ученого-русиста Ричарда Саквы (Richard Sakwa), если Россия потеряет военно-морскую базу в Севастополе, это будет "крупнейшее военное геополитическое поражение страны за последнюю тысячу лет".



Так что для Владимира Путина это неприемлемо. Это катастрофа. Он этого не допустит, это в принципе исключено. Но и США - и это здесь главное - никакой пользы это тоже принесет. США ничего не выиграют от захвата Украины. Зачем нам это нужно? В лучшем случае мы сами загоним Россию еще глубже в объятия китайского правительства, что уже и происходит. И это будет катастрофой для США и всего мира.



Так зачем же, спрашивается, мы это делаем? Чего ради правительство США толкает Украину в НАТО? Бог его знает. Но мы не унимаемся - причем, обе партии. Неоконсерваторы вокруг Джо Байдена, разумеется, "за" - как и за любую зловещую глупость. Но и бывший госсекретарь Майк Помпео тоже, хотя он умный человек. И Сенатор из Огайо Роб Портман (Rob Portman). И куча республиканцев. Так что это двухпартийное безумие. Вопрос в том, сможет ли Джо Байден этому противостоять? И вот ответ: Байден всегда был скорее лоббист, чем лидер. Он говорит то, что ему велят. Когда-то его речи писали компании из Делавэра, выпускающие кредитки. Теперь - неоконсерваторы из Госдепартаменте. Но смысл тот же.

Сегодня Байден поговорил с Владимиром Путиным по видеосвязи. По информации Белого дома, он проинформировал российского лидера, что США намерены контролировать Украину, несмотря ни на что. Госсекретарь и начинающий поп-музыкант Тони Блинкен (намек на рок-группу с участием политика, - прим. перев.) повторил этот посыл. И даже пригрозил отправить туда американские войска. Вот что сказал его представитель.



Нед Прайс: Если Россия не пойдет на деэскалацию, если Россия будет воплощать в жизнь любые планы, которые, возможно, уже разработала в продолжение своей военной агрессии против Украины, если она нарушит ее суверенитет, ее независимость, ее территориальную целостность, мы с нашими союзниками будем действовать. Мы будем готовы действовать решительно.



Территориальная целостность Украины. Вот, оказывается, в чем все дело, уверяют они нас. Белый дом Байдена вдруг озаботился безопасностью ее границ. Выходит, что в Восточной Европе границы вовсе не расистские. Границы Украины так вообще надо защищать. Будет аморально распахнуть их для всего мира и впустить туда, ну, скажем, десятки тысяч безработных гаитян. Допустить этого мы не можем. Мы даже отправим на Украину американские войска, чтобы это предотвратить. Открытые границы разрешены только в Техасе, Аризоне и Калифорнии - в общем, везде, куда из стран третьего мира прибывают будущие избиратели-демократы.



А Украина? Это другое. У Украины есть Богом данное право на территориальную целостность, и американские солдаты лягут костьми, ее отстаивая. Вот официальная позиция нашей страны.



Послушай CNN, так мы должны остановить российские нападки на священные границы Украины, ведь в противном случае мы получим "ужасную ситуацию с безопасностью". Эту фразу, судя по всему, обронила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на своем мрачном брифинге. Теперь Нуланд решительно ратует за войну с Россией. Что удивительно, так это что ее до сих пор слушают. Ни один серьезный человек не будет воспринимать Нуланд всерьез. Она - ходячая шутка. Мало того, что она явно не впечатляет как личность, - спросите любого, кто с ней знаком, - так она еще не больно-то проамерикански настроена. Кстати, она - один из архитекторов катастрофы в Ираке. Так почему же Виктория Нуланд до сих пор рассуждает о внешней политике? Разве мужик, спроектировавший Чернобыль, все еще строит ядерные реакторы? Вряд ли.



Только в Вашингтоне, где провалы усердно вознаграждаются, человек вроде Виктории Нуланд может обладать властью, - что она и делает. Даже подумать страшно. Виктория Нуланд руководит нашей политикой по Украине - разумеется, оправдываясь поддержкой "демократии". А теперь задумайтесь вот о чем. Есть записи, как та же самая Нуланд строит козни, как положить конец украинской демократии. Вот "слитая" запись, как Нуланд рассуждает о свержении президента Украины. Послушайте, как Нуланд перечисляет потенциальных марионеток, которых можно усадить вместо демократически избранного президента.



Виктория Нуланд: Мне кажется, подходящий человек - Яц [Яценюк]. У него есть опыт в экономических вопросах, в вопросах управления. Что ему нужно, так это чтобы Клич [Кличко] и Тягнибок оставались не при делах. Ему же придется разговаривать с ними четыре раза в неделю. Мне просто кажется, что если взять Клича, он на этом уровне будет работать на Яценюка. Это не сработает.



Джеффери Пайетт: Да. Наверное, это правильно. Хорошо.



"Просто не сработает", вот как. А как быть с украинскими избирателями, которые надеялись на демократию. Нет. Виктория Нуланд хочет ее свергнуть. Имейте в виду, если они этим занимаются там, их и здесь ничто не остановит.



И эти же головорезы из Госдепартамента, устроившие переворот на Украине, говорят нам, что мы должны начать войну с Россией, чтобы сберечь украинскую демократию. Ни стыда, ни совести. Поэтому вопрос: из-за чего весь этот сыр-бор? Уж разумеется, не из-за демократии, которую они попросту не уважают. Отчасти это похмелье от бредового "Рашагейта", которым Вашингтон лихорадило целых три года. У Владимира Путина все плохо, поэтому давайте затеем с ним войну. Многие так и думают.



Но здесь есть и причина поглубже, о которой как правило умалчивают. Уже много лет украинские интересы вкладывают миллионы долларов и лоббируют Вашингтон, чтобы изменить внешнюю политику США в свою пользу. В какой-то момент, - вы наверняка об этом слышали, - они даже наняли собственного сына президента, чтобы тот транслировал их тезисы. Десятки тысяч долларов в месяц, чтобы сообщить нам, что Россия плохая, и что мы должны стоять на стороне Украины ради демократии, которую всячески свергаем.



Помня об этом, вы, наверное, уже не так удивитесь, что Джо Байден назвал Путина бездушным.



Джордж Стефанопулос: Он сказал, что вы назвали его бездушным.



Президент Байден: Назвал, да. Он ответил, что мы друг друга поняли. Я не умничал. Мы были наедине в его кабинете. Вот как все было. Это когда президент Буш сказал, что он посмотрел ему в глаза и увидел его душу. Я сказал, что тоже посмотрел ему в глаза, но никакой души там не увидел. Владимир ответил: "Ну, мы друг друга поняли".



Стефанопулос: Значит, вы считаете, что Владимир Путин - убийца?



Байден: Да, считаю.



Сущие дети. Опять детвора играет в лидеров. Владимир Путин - убийца. То ли дело все остальные главы государств в истории всего человечества, ага. Да и, честно говоря, не актуально это вовсе. Есть ли у Путина душа? Да кому какое дело? Даже если и есть, пусть ею занимается батюшка. Единственный вопрос, который имеет значение, - это как вмешательство в украинские дела поможет коренным интересам США. И вот его-то никто в Вашингтоне почему-то не задает.



Послушайте маленького пиарщика Пентагона, у которого достоинства так ничтожно мало, что он послушно повторяет все, что ему велят, и хвастается, сколько военной техники мы гоним на Украину. И обратите внимание: он даже не утруждается объяснить, зачем нам это понадобилось.



Джон Кирби: Мы предоставили Украине летальную и несмертоносную помощь на миллионы долларов всего за последние десять-одиннадцать месяцев. Наше стремление обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты неизменно.



Ругайте как хотите Дональда Трампа, его профиль в "Твиттере", его самого, его манеры. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что если за что Трамп и заслуживает вечной похвалы, так это за то, что целых четыре года держал этих идиотов на привязи. При Трампе не было бессмысленных войн. Это важный момент в недавней американской истории. За последнее столетие такого почти не случалось. Но благодаря непоколебимой решимости, так и не оцененной по достоинству, Дональд Трамп справился. И если за что он заслуживает похвалы, так это за это. Он сопротивлялся раз за разом, когда конгрессмены, ребята из Raytheon и все заинтересованные лица подталкивали его к войне - здесь, там и вообще повсюду, - а Дональд Трамп сопротивлялся. И в Вашингтоне его за это возненавидели. И в конце концов объявили ему импичмент.



Адам Шифф: Как показал один из свидетелей в ходе расследования по делу об импичменте, США помогают Украине и ее народу, чтобы мы могли воевать с Россией там, и нам не пришлось воевать с Россией здесь.



Серьезно? Мы собрались драться с Россией здесь - правда, Адам Шифф? Разумеется, Адам Шифф - недалекий человек и предвзятый демократ. Но что интересно и должно обратить на себя ваше внимание: ту же песню во внезапном порыве партийной солидарности завели республиканцы. Как раз сегодня Роджер Уикер (Roger Wicker) из Миссисипи - не то, чтобы гений, но вполне себе сенатор-республиканец - выступил на Fox News и предупредил, что нам, возможно, придется отправить на Украину войска и, возможно, - причем на голубом глазу - задуматься о применении ядерного оружия. Ага, ядерное оружие у нас уже наготове. Роджер Уикер, действующий сенатор США.



Никто в Вашингтоне над Роджером Уикером даже не посмеялся. Это поистине бредово - причем, такое чувство, что никто даже не осознает насколько. Все просто сидят сложа руки и слушают, как Виктория Нуланд учит их, что делать. Как глубоко это просочилось в психику Вашингтона, округ Колумбия? Вот вам еще одна прискорбная запись. Джони Эрнст (Joni Ernst), милая и приятная республиканка со Среднего Запада, вполне разумная во многих других вещах, внезапно обернулась кровожадной поджигательницей войны. Когда она рассуждает о коварном Путине, очень смахивает на Адама Шиффа.



Джони Эрнст: Он [Байден] должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим ему достроить газопровод "Северный поток - 2". Мы хотим, чтобы вы знали и понимали, что мы будем защищать Украину, что мы ей поможем. Он должен донести эту мысль со всей ясностью.



Выходит, этот Путин такой злой, что мы собрались в декабре перекрыть подачу газа в Западную Европу, лишь бы с ним поквитаться. Мы собрались заморозить Германию и Люксембург - то-то Путин попляшет! Опять же, как ребенок, который не понимает, что говорит, но все равно не замолкает. "Мы будем защищать Украину", - говорит нам Джони Эрнст. Помните, это сенатор от Айовы.



И что же будет, если мы не станем защищать Украину, а, Джони Эрнст? Детишки в Де-Мойне, штат Айова, вдруг заговорят по-русски? Никто ее так и не спросил. А сама она об этом даже не задумалась ни на секунду. Все они говорят по одной и той же методичке - от Адама Шиффа до Роджера Уикера и Джони Эрнст. Выходит, иностранные лоббисты неплохо работают. Поэтому украинцы на такую кампанию в Вашингтоне и скинулись.



Оригинал публикации: Tucker Carlson: America would gain nothing from starting war with RussiaОпубликовано 08/12/2021 Источник - inosmi.ru

