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Китай и Россия заключат "зимний пакт"
00:14 09.12.2021

Олимпийский Пекин приглашает на Праздник Весны, об этом заявили российским журналистам

Михаил Морозов

Посольство КНР в Москве и Олимпийский комитет Китая провели пресс-конференцию для российских и китайских журналистов.

Отвечая на вопрос обозревателя "Свободной прессы" и газеты "Труд", начальник отдела внешних связей Организационного комитета игр в Пекине Ван Сюэцзюнь заявил, что столица КНР полностью готова к проведению зимних Олимпийских игр. По его словам, контроль за подготовкой осуществляет лично председатель КНР Си Цзиньпин, и это гарантирует проведение Олимпиады на самом высоком международном уровне.

Как заверил господин Ван, все стационарные объекты Олимпиады, включая Олимпийский стадион, олимпийские деревни, пресс-центр полностью готовы к играм. А возведение временных объектов идет полным ходом и будет завершено до конца текущего года. Высокую степень готовности Пекина к Олимпийским играм 2022 года подтвердили в Олимпийском комитете России.

Что касается опасений по поводу нового штамма коронавируса "омикрон", о котором много говорят на Западе и который якобы может осложнить проведение Олимпиады, то господин Ван развеял эти опасения. Он согласился с тем, что мировая медицина пока еще не в полной мере изучила эту разновидность коронавируса, не вполне понятно протекание болезни, однако в ближайшие недели и месяцы ситуация будет проясняться и все станет ясно.

По словам господина Вана, организаторы Олимпиады в Пекине предусмотрели большой комплекс профилактических мероприятий, который исключает передачу инфекции и массовое заражение спортсменов. Для профилактики будут задействованы современные средства контроля, а также изоляция "олимпийского контура". Как сообщил господин Ван, все участники Олимпиады, проживающие в олимпийских деревнях будут тестироваться на наличие коронавируса ежедневно. И эти ПЦР-тесты будут самими совершенными и медицински объективными.

Учитывая то, что Китай еще в прошлом году справился с пандемией нового коронавируса и в настоящее время полностью контролирует завозные случаи заболевания, можно сделать вывод о том, что пекинская олимпиада будет еще более безопасной с медицинской точки зрения, чем Олимпиада в Токио. Определенные опасения в мире вызывает позиция США, которые объявили о некоем "дипломатическом" бойкоте игр в Пекине.

Однако, судя по ответам китайских официальных лиц, Китай сохраняет хладнокровие и не очень-то переживает по этому поводу. Касаясь этого вопроса, Ван Сюэцзюнь иронично заметил, что в Олимпийской хартии нет такого термина как "бойкот Олимпиады". По его словам, США вновь политизируют спортивные соревнования, пытаясь использовать игры в своих корыстных целях. Демократия - это прекрасно, многие в мире являются сторонниками этой формы социального устройства общества, но зачем же по этому поводу портить праздник себе и другим?

В этом контексте обращает на себя внимание то, что открывавший пресс-конференцию Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй напомнил, что Председатель КНР Си Цзиньпин был почетным гостем Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда Россия также испытывала немалое давление со стороны Запада. Ныне президент России принял приглашение Си Цзиньпина приехать на Олимпиаду в Пекине и будет там особым почетным гостем. По словам Посла, Китай и Россия "заключили некий олимпийский зимний пакт". Участники пресс-конференции подтвердили, что это не будет лишь поездка на соревнования. Там состоятся очередные переговоры двух лидеров, которые пройдут на фоне Олимпиады и атмосферы вокруг нее.

А атмосфера в свете "дипломатического" бойкота со стороны США и предстоящего "саммита демократий" в Вашингтоне, намеченного на 9−10 декабря, сгущается. США не могут смириться с утратой имперского влияния и формированием многополярного мира. Они не в состоянии допустить мысль о своем нисхождении с экономического олимпа. "Саммит демократий" - попытка собрать антикитайский блок под эгидой Вашингтона и под вывеской борьбы за демократию, против "автократии". Главная цель - остановить динамичное развитие Китая и превращение его в супердержаву, что таит угрозу американскому гегемонизму. И здесь все методы и поводы хороши. Ведь ради продления своего господства США затеяли несколько войн, в том числе в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии. Что уж говорить про Олимпиаду…

Китай не стремится к конфронтации, предлагает конкурировать цивилизованно, не разделяя мир на своих и чужих. Но этот посыл уже многие годы игнорируется в США.

В этом контексте обращает на себя внимание, что в китайской прессе в последнее время появились публикации о том, что китайско-российские отношения достигли нового уровня, и визит российского президента в Пекин даст очередной импульс их дальнейшему углублению. В частности, англоязычная китайская Global Times пишет об обмене далеко идущими заявлениями между руководителями МИДов и министерств обороны двух стран. Как известно, принципиальные дипломатические шаги КНР и России предпринимаются согласованно, а военные двух стран проводят совместные учения и эта координация углубляется по мере усиления давления со стороны Запада.

Вот и сейчас Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заверил российскую сторону, что китайское дипредставительство сделает все возможное для оказания всяческого содействия российским спортсменам, участвующим в пекинских Играх. Олимпийский комитет России объявил в ходе пресс-конференции, что национальная олимпийская сборная сформирована и окончательно ее состав будет объявлен 27 января будущего года. Уже отрабатываются маршруты доставки спортсменов в Пекин и все нюансы их участия. Здесь есть абсолютная координация с китайской стороной.

Что касается политики, то раз уж на Западе решили использовать Олимпиаду в своих не очень спортивных целях, то почему бы не ответить им тем же? В ходе пресс-конференции советник Посольства КНР в Москве Гун Цзяцзя заявила, что "встреча лидеров КНР и России в Пекине принесет много хороших новостей китайскому и российскому народам". Думается, что речь идет не только о положительной атмосфере на Олимпиаде, от которой зависят и успехи на спортивных аренах.

Кстати, как сказал Посол Чжан Ханьхуэй, день открытия Олимпиады в Пекине совпадает с Новым годом по Лунному календарю, Китайским Новым годом, который там именуют Праздником Весны. Это главный праздник для всех китайцев, когда вся страна преображается. "Олимпийские игры откроются 4 февраля 2022 года. Это не только день открытия Олимпийских игр в Пекине, этот день совпадает с китайским Новым годом, праздником весны и будущим Годом тигра. […> Мы верим, что возможность зажечь факел зимних Олимпийских игр в Пекине в такой особенный день, несомненно, приведет к беспрецедентному успеху", - заявил Посол Чжан. Согласитесь, здесь есть немало символизма и совпадения дат, на которые китайцы традиционно обращают особое внимание?

Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638998040
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