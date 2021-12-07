Из пандемии можно выйти только в будущее, - Александр Дугин

00:16 09.12.2021

Из пандемии можно выйти только в будущее

о коронавирусе: личное



Александр Дугин



О вакцинации. Я вижу тут главную проблему в следующем. На самом деле, как показывает опыт (на примере двух пожилых родственников, которых я недавно потерял) вакцинация не спасает ни от заражения коронавирусом, ни от того, чтобы служить носителем и передатчиком коронавируса. В этом смысле между вакцинированным и невакцинированным вообще никакой разницы нет. А все (и сами вакцинированные, и невакцинированные) уверены, что есть, и что вакцина дает надежную защиту от заражения. Не дает. Возможно, тут я не берусь судить наверняка, вакцинация предохраняет от тяжелого течения болезни (хотя некоторые вакцинированные болеют тяжело, снова по опыту). И похоже, что смертельных случаев - цепочка реанимация, ИВЛ, морг - после вакцинирования (даже готов согласиться, что существенно) меньше. Но ведь нам все преподносят иначе: правильно было бы сказать, вакцинируйтесь, чтобы уменьшить шансы на смерть в случае тяжелого течения болезни, а нам говорят, вакцинируйтесь и больше не о чем не беспокойтесь. Мне кажется, такая пропаганда вакцинации ошибочна, безответственна и в пределе преступна. Люди верят, что они в безопасности, не соблюдают никаких мер преосторожности, а они в опасности. В смертельной опасности. И представляют собой опасность, как и все остальные.



А вот локдаун, масочный режим, изоляцию, резкое повышение уровня гигиены, ношение перчаток, удаленку и принципиальное сокращение контактов с людьми - как неизбежные издержки чудовищной катастрофы, которая со всеми нами произошла - я поддерживаю, пока не будет найдено какое-то иное спасительное (но надежное) решение. Если мы думаем, что нашли его в вакцине, мы ошибаемся и вводим в заблуждение других. Если решения нет, его надо искать. История со штаммом "омикрон", сводящая на нет все аргументы фанатиков вакцинации, показательна. Возможно, паника вокруг "омикрона" это просто предлог косвенно признать переоценку эффекта вакцинации. Когда идиот Байден призвал всех вакцинироваться, это уже становится чересчур. Такая сволочь ничего хорошего не посоветует.



И еще. Я с самого начала эпидемии замечал у всех - у людей, и у властей - истеричное желание как можно скорее вернуться к доковидным временам, чтобы вновь стало "как раньше". Но такого масштаба катастрофы как ковид, конца которой, кстати, пока не видно, не бывают случайностью. Они имеют какую-то цель и какой-то смысл. Я интерпретирую это, как знак. Надо что-то менять. Из ковида нельзя вернуться назад - в то "как было". Пока мы истерически рвемся туда, эпидемия будет продолжаться и усугубляться. Вы что думаете, омикрон это последнее испытание? Я так не думаю. Едиственный выход из эпидемии - это изменение.



Когда человек смертельно заболевевает, он перестает быть таким же как был. Перед лицом смерти - своей или близких людей - человек переосмысляет себя, и мало кто находит свою жизнь полностью правильной и безупречной. Люди чаще всего меняются. Необратимо. Коронавирус - это настойчивое предложение измениться, задуматься, переосмыслить - туда ли идет человечество. Ну ведь явно не туда… Из пандемии можно выйти только в будущее. В прошлое вернуться невозможно. Никогда не будет так, как было. А вот как будет после ковида, это зависит от нас. Если мы не сможем вообразить себе будущего, - иного, лучшего, - этот кошмар не кончится никогда, или начнется какой-то новый.



Да, и последнее: несомненными героями в такой ситуации являются врачи. Они рискуют собой, стараются спасти жизни людей, как могут. Они не умеют предотвращать и надежно лечить эту болезнь, но чему-то - экспериментально, на примере своего опыта и иногда ценой жизни - они научились. Кстати, и система медицинского обслуживания в России далека от той карикатуры, которую изображают критики. Не все идеально, особенно в регионах, но в целом государство по поводу медицины спохватилось. Но все было бы бессмысленно, если бы не люди. Врачи - люди, не функционеры, не сотрудники, не работники по найму. Они прежде всего люди. Были бы не люди, а технические единицы, давно бы разбежались. А они не разбегаются. И снова и снова спасают людей в красны зонах и за их пределами.