Избиратели запутались в номерах партий и кандидатов, - член КырЦИК Жупуева

06:50 09.12.2021

Член ЦИК: Некоторые избиратели голосовали за кандидатов, чьи порядковые номера совпадали с номерами самих партий



Некоторые избиратели голосовали за кандидатов, чьи порядковые номера совпадали с номерами самих партий. Об этом сказала член ЦИК Айдана Жупуева в эфире "Биринчи радио".



По ее словам, по бюллетеням по одномандатным округам было все понятно. По бюллетеням по единому округу было недопонимание со стороны избирателей.



"Но со стороны ЦИК проводилась соответствующая работа: выпускались видеоролики, организованы тренинги и обучение. Кажется, этого было недостаточно. В каждом УИК была вся необходимая информация. К сожалению, многим было непонятно. Некоторые, не отмечая партии, отметили 2 квадрата - кандидатов и из-за этого недействительных бюллетеней стало много", - сказала она.