Йеменские хуситы вновь наступают в Аравийских песках, - Равиль Мустафин

07:31 09.12.2021

Йеменская группировка атакует Эр-Рияд



Саудовская Аравия требует от союзников дополнительных поставок ракет для систем ПВО Patriot

Равиль Мустафин



8.12.21



Попытки прекратить войну в Йемене привели лишь к усилению боевых действий.

Хуситы подвергли саудовскую территорию массированным ракетно-бомбовым ударам. В операции, которую военное командование организации "Ансар Аллах" назвало по дате ее проведения, – "7 декабря", было использовано не менее десятка баллистических ракет и 25 боевых беспилотных летательных аппаратов. В ответ на атаки хуситов войска Саудовской Аравии во вторник и среду провели свою операцию, обстреляв пусковые позиции йеменских повстанцев, а также секретные склады, где хранятся их ракеты и дроны.

По данным иранских СМИ, ссылающихся на слова пресс-секретаря организации "Ансар Аллах" бригадного генерала Яхьи Сари, хуситы нанесли удары по Министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, по ряду других военных и гражданских объектов в пограничных с Йеменом саудовских провинциях Таиф, Джазан, Нажран, Асир, в том числе по аэродромам и авиабазам имени короля Фахда и имени короля Халида. Кроме того, пострадали несколько нефтяных объектов в Джидде, принадлежащих саудовской нефтяной компании Aramco. Напомним, два года назад удары хуситов по саудовским нефтяным объектам привели к временному сокращению добываемой в королевстве нефти на 50%.



По сообщениям ряда СМИ, в атаках по саудовской территории хуситы используют беспилотники "Самад-2 и "Самад-3", а также ракеты типа "Зульфикар" и "Касеф-2К". Несколько дронов и баллистических ракет, запущенных хуситами, саудовцам удалось перехватить и сбить. Однако расход ракет к американским системам ПВО Patriot, которые находятся на вооружении у саудовцев, по всей видимости, оказался велик настолько, что Эр-Рияд требует от своих союзников, прежде всего от США и Европейского союза, дополнительных поставок ракет. Как пишет Wall Street Journal, только за октябрь и ноябрь хуситы запустили по саудовцам 20 боевых дронов и 10 ракет. Всего же в течение нынешнего, уже истекающего года хуситы более 400 раз обстреливали саудовцев ракетами и применяли дроны. Так считает специальный посланник США в Йемене Тимоти Линдеркинг.



В свое время президент США Джозеф Байден, заручившись поддержкой союзников, обещал прекратить поставки оружия Эр-Рияду, чтобы заставить его побыстрее прекратить войну в Йемене. Однако на самом деле такую поддержку он никогда не прекращал. А в ноябре Байден разрешил продажу саудовцам ракет класса "воздух–воздух" AIM 120C в количестве 280 штук на сумму 650 млн долл.



Эскалация боевых действий в Йемене началась около двух месяцев назад, когда саудовская коалиция стала проигрывать сражение за йеменский город Мариб, окрестности которого богаты углеводородами. Борьба за Мариб идет в Йемене начиная с весны текущего года. Потеря этого района чревата для правительства Абду Раббо Мансура Хади и его саудовских спонсоров поражением в войне, которая продолжается с 2014 года. Тем более что хуситы овладели большей частью городов северного Йемена. Не желая уступать хуситам территории, Эр-Рияд пошел на усиление ракетно-бомбовых ударов по противнику. Хуситы, которые были к тому времени близки к взятию Мариба, начали нести тяжелые потери, но не отступили. Тогда саудовцы решили перенести боевые действия на другие йеменские регионы, которые к тому времени находились в состоянии относительной стабильности, в том числе на столицу Сану и главный морской порт Ходейду. Это заставило хуситов, в свою очередь, проявить больше активности на фронтах. Активизация одной стороны неминуемо приводила к росту активности другой. Боевые действия велись и ведутся по принципу "око за око".



Между тем в иорданской столице Аммане во вторник закончился форум вождей 40 йеменских племен. Его участники потребовали немедленного прекращения огня и открытия всех дорог и коридоров для движения гуманитарных грузов, в которых на сегодняшний день нуждаются не менее 30 млн человек, живущих в этой арабской стране. Старейшины племен призвали также освободить всех задержанных и заключенных, уважать места проживания йеменцев и лагеря для перемещенных лиц.



Кроме того, участники форума призвали противоборствующие стороны выполнять требования соглашений, заключенных в Стокгольме и Эр-Рияде, с целью скорейшего прекращения кровопролития. В работе форума, который проходил при поддержке ООН и ЕС, принимали участие спецпосланник ООН в Йемене Ханс Грундберг, поверенный в делах ЕС в Йемене Марион Ласисс, посол Франции Жан-Мари Сафа. По разным источникам, за семь лет, в течение которых продолжается война, в Йемене погибли не менее 277 тыс. человек.



Война буквально высосала из Йемена последние соки, что выражается в том числе и в галопирующей инфляции. Так, на черном рынке за один американский доллар дают 1700 йеменских риалов. Это при том что официальный курс держится на отметке 530 риалов. Но вот что интересно. Хотя правом эмиссии, так сказать, без всякого стеснения пользуется правительство Абду Раббо Мансура Хади, на территориях, подконтрольных хуситам, чернорыночный курс намного ближе к официальному. Не случайно йеменские "менялы" предпочитают для обмена денег в больших объемах ездить "в гости" к хуситам. Ну а пока президент принял решение отправить в отставку управляющего йеменским центробанком и его заместителя, назначив на их место Ахмеда бен Ахмеда Галеба аль-Маабки и Мухаммеда Омара Банаджа соответственно.