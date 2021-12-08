 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.12.2021
08:05  Эволюция талибского консерватизма, - А.Князев
07:56  В Киргизии опять скандал. Кто приказал подарить 330 млн кубов токтогульской воды Казахстану?
07:40  Взлеты и падения "хозяев" регионов. Как изменится корпус КZакимов? - Д.Ашимбаев
07:36  Следующая армяно-азербайджанская война будет из-за "Зангезурского коридора", - Ю.Рокс
07:31  Йеменские хуситы вновь наступают в Аравийских песках, - Равиль Мустафин
06:50  Избиратели запутались в номерах партий и кандидатов, - член КырЦИК Жупуева
00:16  Из пандемии можно выйти только в будущее, - Александр Дугин

00:14  Китай и Россия заключат "зимний пакт", - М.Морозов
00:12  Такер Карлсон: Америка ничего не выиграет, начав войну с Россией
00:08  Нарыв без прорыва. Зеленский и большой спусковой крючок, - К.Кеворкян
00:02  В чем состоят противоречия между Россией и Казахстаном? - М.Шибутов
Среда, 08.12.2021
22:56  Нур-Султанский червонец. Пророссийский каз-блогер и публицист Ермек Тайчибеков получил новый доп-срок - 6+4
19:54  Не станет Тигра и Евфрата – исчезнет не только Ирак, - Ст.Тарасов
19:46  ПустоБрехия. Саммит Путина-Байдена ничего не решил, - М.Ростовский
19:40  Итоги Кырвыборов. Семь партий требуют еще раз пересчитать голоса
15:34  2 японских туриста (олигарх и его лакей) полетели в космос на рос-ракете
13:44  Почему США в очередной раз бойкотируют Олимпиаду? Теперь – в Пекине, - В Павленко
13:43  Таджикистан. "Барки точик" не имеет права отключать свет. Даже если у вас большие долги
13:40  Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
13:37  Арабский капитал и британский империализм, - А.Асалыоглу
13:35  О чем Путин договорился/не договорился с Байденом, - The Washington Post
13:33  Вернуть русских в Россию, - С.Мардан
13:30  Рахмон лично открыл новый зоо-заповедник в Гиссаре (видео)
10:18  Сотрудники УзбМинкультуры отныне обязаны ходить на работу в дупли (узб-тюбетейках)
09:21  Ахмад Масуд не ведет переговоров с ЧВК Blackwater в Душанбе (опровержение)
09:10  "Приватизировавшие" золотой "Кумтор" кыргызы спешно растаскивают все, что не успели канадцы
09:06  Ливийские выборы: бои без правил. Ч. 2, - А.Веселов
08:15  Секрет устойчивости Назарбаева спрятан в Лондоне. Казахстан не будет полноценным союзником России, - "СП"
08:14  Укр-щиро-патриотка Ротару вновь корпаративит в клятой Москве
08:05  КырПарламент отказался лишать мандатов своих депов, уже задержанных за аферы и госзаговор
07:51  Кырпремьер Жапаров слетал в Казахстан за военной помощью
07:43  Мировой энергетике обещают усиление хаоса, - Ольга Соловьева
07:28  Сауле Омарова отказалась от назначения в Минфин США
07:24  Разыскиваются демократии. США собирают глобальный поход против авторитаризма, - С.Строкань
01:39  Ш.Мирзиеев анонсировал изменения в Конституции Узбекистана
00:55  Кыргызский "Айыл Банк" раздал 2 млрда сомов фермерских кредитов... чиновникам
00:38  Тегеран принял врагов и друзей Израиля, - М.Беленькая
00:22  Бои на афгано-иранской границе - хлынет ли поток беженцев в ЦА?
00:17  Газ пал жертвой естественного отбора. Европейские потребители опустошают хранилища, - "Къ"
00:13  Саудиты сколачивают анти-иранский альянс, - И.Субботин
00:11  Китай призвал Россию вместе защищать "олимпийский дух", - В.Скосырев
00:01  Ответ на статью К.Сирожидинова "О качестве воды реки Сиама", - О.Х.Амирзода
Вторник, 07.12.2021
20:12  Задержан за взятки экс-глава минтранса Киргизии Уезбаев
19:51  Венесуэльская оппозиция Гуайдистов развалилась. Хулио всех предал
18:29  Дипломатический бойкот Олимпиады-2022 американцами нашел последователей
18:21  Байден дает понять Путину, что "порвет его в клочья"
18:18  На веб-аукцион в Москве выставлен крайне редкий Семиреченский "опиумный" денежный знак - 50 р. 1919 года
18:07  Большая разводка Байдена: Путина хотят уложить на лопатки, - М.Ростовский
17:20  Узбекские депутаты поспорили о легализации насвая
16:31  Талибы учредили в Афгане лесную стражу. Гонять ежиков?
15:27  Казахстанские полицейские с 1 января начнут носить кроссовки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Йеменские хуситы вновь наступают в Аравийских песках, - Равиль Мустафин
07:31 09.12.2021

Йеменская группировка атакует Эр-Рияд

Саудовская Аравия требует от союзников дополнительных поставок ракет для систем ПВО Patriot
Равиль Мустафин

8.12.21

Попытки прекратить войну в Йемене привели лишь к усилению боевых действий.
Хуситы подвергли саудовскую территорию массированным ракетно-бомбовым ударам. В операции, которую военное командование организации "Ансар Аллах" назвало по дате ее проведения, – "7 декабря", было использовано не менее десятка баллистических ракет и 25 боевых беспилотных летательных аппаратов. В ответ на атаки хуситов войска Саудовской Аравии во вторник и среду провели свою операцию, обстреляв пусковые позиции йеменских повстанцев, а также секретные склады, где хранятся их ракеты и дроны.
По данным иранских СМИ, ссылающихся на слова пресс-секретаря организации "Ансар Аллах" бригадного генерала Яхьи Сари, хуситы нанесли удары по Министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, по ряду других военных и гражданских объектов в пограничных с Йеменом саудовских провинциях Таиф, Джазан, Нажран, Асир, в том числе по аэродромам и авиабазам имени короля Фахда и имени короля Халида. Кроме того, пострадали несколько нефтяных объектов в Джидде, принадлежащих саудовской нефтяной компании Aramco. Напомним, два года назад удары хуситов по саудовским нефтяным объектам привели к временному сокращению добываемой в королевстве нефти на 50%.

По сообщениям ряда СМИ, в атаках по саудовской территории хуситы используют беспилотники "Самад-2 и "Самад-3", а также ракеты типа "Зульфикар" и "Касеф-2К". Несколько дронов и баллистических ракет, запущенных хуситами, саудовцам удалось перехватить и сбить. Однако расход ракет к американским системам ПВО Patriot, которые находятся на вооружении у саудовцев, по всей видимости, оказался велик настолько, что Эр-Рияд требует от своих союзников, прежде всего от США и Европейского союза, дополнительных поставок ракет. Как пишет Wall Street Journal, только за октябрь и ноябрь хуситы запустили по саудовцам 20 боевых дронов и 10 ракет. Всего же в течение нынешнего, уже истекающего года хуситы более 400 раз обстреливали саудовцев ракетами и применяли дроны. Так считает специальный посланник США в Йемене Тимоти Линдеркинг.

В свое время президент США Джозеф Байден, заручившись поддержкой союзников, обещал прекратить поставки оружия Эр-Рияду, чтобы заставить его побыстрее прекратить войну в Йемене. Однако на самом деле такую поддержку он никогда не прекращал. А в ноябре Байден разрешил продажу саудовцам ракет класса "воздух–воздух" AIM 120C в количестве 280 штук на сумму 650 млн долл.

Эскалация боевых действий в Йемене началась около двух месяцев назад, когда саудовская коалиция стала проигрывать сражение за йеменский город Мариб, окрестности которого богаты углеводородами. Борьба за Мариб идет в Йемене начиная с весны текущего года. Потеря этого района чревата для правительства Абду Раббо Мансура Хади и его саудовских спонсоров поражением в войне, которая продолжается с 2014 года. Тем более что хуситы овладели большей частью городов северного Йемена. Не желая уступать хуситам территории, Эр-Рияд пошел на усиление ракетно-бомбовых ударов по противнику. Хуситы, которые были к тому времени близки к взятию Мариба, начали нести тяжелые потери, но не отступили. Тогда саудовцы решили перенести боевые действия на другие йеменские регионы, которые к тому времени находились в состоянии относительной стабильности, в том числе на столицу Сану и главный морской порт Ходейду. Это заставило хуситов, в свою очередь, проявить больше активности на фронтах. Активизация одной стороны неминуемо приводила к росту активности другой. Боевые действия велись и ведутся по принципу "око за око".

Между тем в иорданской столице Аммане во вторник закончился форум вождей 40 йеменских племен. Его участники потребовали немедленного прекращения огня и открытия всех дорог и коридоров для движения гуманитарных грузов, в которых на сегодняшний день нуждаются не менее 30 млн человек, живущих в этой арабской стране. Старейшины племен призвали также освободить всех задержанных и заключенных, уважать места проживания йеменцев и лагеря для перемещенных лиц.

Кроме того, участники форума призвали противоборствующие стороны выполнять требования соглашений, заключенных в Стокгольме и Эр-Рияде, с целью скорейшего прекращения кровопролития. В работе форума, который проходил при поддержке ООН и ЕС, принимали участие спецпосланник ООН в Йемене Ханс Грундберг, поверенный в делах ЕС в Йемене Марион Ласисс, посол Франции Жан-Мари Сафа. По разным источникам, за семь лет, в течение которых продолжается война, в Йемене погибли не менее 277 тыс. человек.

Война буквально высосала из Йемена последние соки, что выражается в том числе и в галопирующей инфляции. Так, на черном рынке за один американский доллар дают 1700 йеменских риалов. Это при том что официальный курс держится на отметке 530 риалов. Но вот что интересно. Хотя правом эмиссии, так сказать, без всякого стеснения пользуется правительство Абду Раббо Мансура Хади, на территориях, подконтрольных хуситам, чернорыночный курс намного ближе к официальному. Не случайно йеменские "менялы" предпочитают для обмена денег в больших объемах ездить "в гости" к хуситам. Ну а пока президент принял решение отправить в отставку управляющего йеменским центробанком и его заместителя, назначив на их место Ахмеда бен Ахмеда Галеба аль-Маабки и Мухаммеда Омара Банаджа соответственно.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639024260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова
- Спикер Сената побывал с рабочей поездкой в Кызылординской области
- Мажилис одобрил в I чтении законопроект о биологической безопасности
- Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северно-Казахстанской области
- Взлеты и падения "хозяев" регионов. Как изменится корпус акимов?
- А. Мамин провел переговоры с Главой Правительства Кыргызстана А. Жапаровым
- Что мы защищаем, когда защищаем национальные интересы
- KEGOC в "зеленой" западне
- Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан с рабочим визитом посетил Берлин
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  