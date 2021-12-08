Следующая армяно-азербайджанская война будет из-за "Зангезурского коридора", - Ю.Рокс

07:36 09.12.2021

Баку готов получить связь с Нахичеванью любой ценой



Ереван требует остановить Алиева



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

8.12.2021



МИД Армении выразил протест по поводу требования президента Азербайджана Ильхама Алиева предоставить "Зангезурский коридор". Ереван считает тональность Алиева неприемлемой, содержащей угрозу применения военной силы. О происходящем МИД известил Москву, ОДКБ, ОБСЕ, Совет Безопасности ООН.

Международный суд ООН начал выносить вердикты по иску Армении против Азербайджана. В одном из них фигурирует требование к Азербайджану отказаться от языка угроз, милитаристской риторики как подрывающих основы региональной безопасности и стабильности.



Уже после этого глава Азербайджана Ильхам Алиев на одной из встреч с населением заявил, что готов еще раз применить силу против Армении, если она будет уклоняться от достигнутых соглашений или затеет некие реваншистские действия. Он подчеркнул, что требует от Еревана точную дату открытия "Зангезурского коридора" – наземной транспортной артерии, которая через территорию Армении свяжет Азербайджан с его Нахичеванской автономией. В этом случае, если все будет сделано так, как надо, сказал президент, ничего не произойдет. В любом другом случае придется заставлять открывать этот коридор.



"Зангезурский коридор" – наземная транспортная артерия, которая через территорию

Армении свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией. Карта "НГ"



Естественно, армянскую сторону возмутило столь ультимативное заявление, еще и содержащее угрозу применения силы. Как отмечалось, МИД известил партнеров и международное сообщество об ультиматуме азербайджанской стороны. Оппозиция, однако, настроена пессимистично, считая, что Запад использует традиционные формулировки и призывы седативного характера, на которые Баку особого внимания никогда не обращал, тем более сейчас, когда окрылен победой в 44-дневной войне и абсолютной поддержкой Турции.

Еще меньше веры в ОДКБ, которая, используя малейший предлог, максимально дистанцируется от азербайджано-армянского конфликта. Словом, единственной по большому счету надеждой остается Россия, отношения с которой нынешнего руководства Армении все еще оставляют желать лучшего, считает оппозиция.



Для самой власти Армении продолжается сложный период. На днях она потерпела первую внутриполитическую неудачу – в ряде населенных пунктов страны, в том числе в третьем по величине городе Ванадзоре, были проиграны выборы в органы местного самоуправления. Оппозиция трактует свой успех как начало конца премьер-министра Никола Пашиняна. К большому невезению, примерно в те же дни армянский лидер, пусть и косвенно, оказался причастен к скандалу с участием близкого родственника, по инициативе которого в одном из главных государственных офисов был избит оппозиционный политик. Говорят, даже несколько.



И наконец, самая большая неприятность приключилась со спикером Национального собрания (парламента) Аленом Симоняном. Его неоднозначное заявление о военнопленных и пропавших без вести вызвало в стране взрыв возмущения. Родители и близкие военнослужащих, пропавших без вести в карабахской войне или оказавшихся в плену, начали бессрочную акцию протеста, требуя у властей вернуть домой их сыновей и родственников.