Взлеты и падения "хозяев" регионов. Как изменится корпус КZакимов? - Д.Ашимбаев

07:40 09.12.2021 Возможная отставка правительства снова входит в "топ" самых обсуждаемых тем, несмотря на то, что команда Аскара Мамина довольно крепко держится в своих креслах. Но если предположить, что механизм распада кабмина все-таки будет запущен, то кадровые рокировки, скорее всего, затронут и глав регионов. В этой связи мы попросили политолога Данияра АШИМБАЕВА спрогнозировать, кому из акимов при таком варианте удастся удержаться в своем кресле, а кому уготована участь быть списанными в утиль



Юлия Кисткина, qmonitor.kz, 8 декабря 21



Возможная отставка правительства снова входит в "топ" самых обсуждаемых тем, несмотря на то, что команда Аскара Мамина довольно крепко держится в своих креслах. Но если предположить, что механизм распада кабмина все-таки будет запущен, то кадровые рокировки, скорее всего, затронут и глав регионов. В этой связи мы попросили политолога Данияра АШИМБАЕВА спрогнозировать, кому из акимов при таком варианте удастся удержаться в своем кресле, а кому уготована участь быть списанными в утиль.



Претенденты на повышение

– Кто из действующих глав регионов, на ваш взгляд, при возможной смене правительства достоин сохранить за собой место и даже пойти на повышение, а чья судьба вам представляется незавидной?

– Начнем с того, что оценивать работу акимов у нас довольно сложно. Многие показатели, которые ставят им либо в упрек, либо в заслугу, не всегда от них зависят. И в этих условиях хороший аким не столько работает в рамках своих полномочий, сколько своим опытом, "весом" и авторитетом расширяет их. Условно говоря, борьба с преступностью, сбор налогов – это формально не компетенция руководителя региона, но с него за них спрашивают. Каждый раз – несмотря на постоянное разграничение полномочий – возникает вопрос: кто виноват в той или иной ситуации, акимат или правительство? Это говорит о том, что в систему заложена коллективная безответственность, которая всем достаточно выгодна.

Что касается отставки правительства, то, во-первых, не факт, что она произойдет, а во-вторых, напрямую акимов она не затрагивает. Вместе с тем, не исключено, что кто-то из сегодняшних глав регионов будет переведен наверх. Но тут возникает типичная для нас ситуация: если хорошего акима забрать в правительство, то не факт, что он будет хорошим министром, и не факт, что ему удастся найти адекватную замену в регионе. Поэтому президенту постоянно приходится следить за балансом, чтобы и корпус акимов был работающим, и правительство успешно справлялось со своими обязанностями. В этой связи можно вспомнить, как Аслан Мусин, зарекомендовавший себя сильным региональным руководителем, стал министром экономики. Но хорошим министром не стал – у него на это просто не хватило времени. В итоге и акима хорошего потеряли, и министра хорошего не приобрели. Я не говорю про его дальнейшую карьеру.

– И все-таки, кого из акимов президент может позвать в правительство?

– В первую очередь, главу Карагандинской области Жениса Касымбека. Он достаточно энергичен, и его периодически называют кандидатом то в премьеры, то в первые вице-премьеры. Но, с другой стороны, он неплохо тянет Караганду, и кем его заменить – очень сложный вопрос. Мы прекрасно помним, что далеко не все из тех, кого ранее назначали в этот регион, справлялись с ним. Однако в любом случае перевод Касымбека в правительство не исключен. Что касается других кандидатов на повышение, то сегодня многие нахваливают акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева.

Вполне вероятно, что на работу в центр может уйти Даниал Ахметов, возглавляющий Восточно-Казахстанскую область. Он считается одним из старейших акимов и по возрасту, и по стажу, вследствие чего многие пророчили его скорый уход на пенсию. Но мы видим, что президент встречается с ним чаще, чем с любым другим акимом, и это вызвало волну разговоров о том, что неплохо было бы вернуть Ахметова в правительство. У него с главой государства тандем сложился со времен работы Касым-Жомарта Токаева премьер-министром. Но опять же, если Ахметова заберут наверх, то возникнет все тот же вопрос: кого поставить на Восточно-Казахстанскую область? Регион этот довольно сложный и нуждается в энергичном руководителе.

– А Умирзак Шукеев? Ему вечно что-то пророчат, в том числе и премьерский пост. Или специфика строительства "духовной столицы" спутала в его отношении все карты?

– Туркестан изначально попахивал, скажем так, большим "распилом". В свое время, когда решался вопрос с назначением руководства в нацкомпанию "Астана ЭКСПО", многие не хотели туда идти, поскольку знали, что это для них может плохо закончиться. В итоге, как мы помним, во главе компании оказался Талгат Ермегияев, который репутацию ЭКСПО сильно утопил.

Поэтому что касается Умирзака Шукеева, то, как мне кажется, работать в правительстве вице-премьером ему самому надоело. Возглавить кабмин ему сейчас вряд ли кто-то предложит – все-таки за ним тянется определенный шлейф. Стать акимом столицы после Туркестана будет слишком жирно. Все остальное выглядит понижением. Да и люди из центра в Туркестан не рвутся. Программа развития региона, утвержденная правительством, амбициозная, но понятно, что вся эта история обещает закончиться традиционно нехорошо. Соответственно "сторонних" желающих возглавить область нет. А если кто-то и рвется на эту должность, то разве что местные. Поэтому, скорее всего, в Туркестане Шукеев будет работать до пенсии. Он уже столько раз был вице-премьером, первым вице-премьером, и вряд ли есть смысл повторять пройденное. А госсекретарем или главой президентской администрации он вряд ли станет.



Кандидаты на вылет

– С претендентами на повышение более-менее разобрались, а кто, по вашему, является первым кандидатом на вылет из корпуса акимов и кому особенно не на что надеяться?

– Все сегодня критикуют акимов наших мегаполисов – Нур-Султана и Алматы. Претензий к их работе много, и поскольку она постоянно на виду, то каждый их ляп становится достоянием гласности. Вопрос о замене градоначальников хотели бы поднять многие. Но проблема снова сводится к тому, кем их заменить, особенно если учесть, что на такие регионы ставят достаточно опытных руководителей, а не новичков. Забрать таких руководителей с других участков – значит, оголить эти участки. И потому данный вопрос можно отнести к числу "зависших".

Стоит вспомнить одного из первых акимов, назначенных президентом Токаевым, – бывшего руководителя Мангистауской области Серикбая Трумова. Он исправно занимал последние места в рейтингах как худший среди всех глав регионов. Но после отставки его перевели в Сенат. То есть, видимо, у президента есть некая эмоциональная привязанность к тем, кого назначил именно он.

Кроме того, серьезную роль, конечно, играет возрастной критерий. Недавно покинувший свой пост Амандык Баталов, который возглавлял Алматинскую область, упомянутый Даниал Ахметов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев достигли пенсионного возраста. При этом, как я уже говорил, Ахметов входит в число доверенных чиновников и высоко ценится в Акорде, да и возраст у него не настолько критический, чтобы отправлять на покой.

Что касается Сапарбаева, то он руководит пятым по счету регионом – для нашей республики это является абсолютным рекордом. Но видно, что методы его работы перестают давать необходимый эффект. Он может "тыкнуть", устроить разнос, но складывается ощущение, что весь его пыл уходит в грозные указания, тогда как ситуация в регионе принципиально не улучшается. Хотя Сапарбаев обладает огромным опытом, как руководитель он себя, похоже, изжил. Поэтому если Баталов, допустим, может стать сенатором, а Ахметова ждут в столице, то Сапарбаеву, скорее всего, дадут заслуженный отдых, тем более что все возможные сроки он уже пересидел. Его отставка до конца года выглядит вполне реальной.

Часто критикуют главу Атырауской области Махамбета Досмухамбетова. Да, он опытный нефтяник, представитель известной в регионе династии, но все-таки сказывается отсутствие у него опыта самостоятельной руководящей работы. Проблемы в регионе нарастают, а аким, складывается ощущение, не совсем понимает, что с ними делать. Возможно, из него получился бы хороший руководитель нефтяной компании, хороший чиновник какого-нибудь министерства, но именно как аким области он, на мой взгляд, не "тянет". С момента его назначения прошло уже довольно много времени, но в качестве главы региона он себя должным образом так и не показал. Можно посмотреть и на огромные нарушения, которые выявил в регионе Счетный комитет.

– Как могут сойтись карты в судьбе первой женщины-акима, возглавляющей Кызылординскую область? Во всевозможных рейтингах она тоже занимает, мягко говоря, невысокие позиции…

– Да, Гульшара Абдыкаликова, к сожалению, находится в числе аутсайдеров. С одной стороны, у нее есть опыт – она была и министром, и вице-премьером, и госсекретарем. С другой – при ее руководстве проблемы области как-то зависли. Ей явно не хватает авторитета и "веса". Сказывается и отсутствие опыта работы на региональном уровне в качестве самостоятельного руководителя или хотя бы заместителя. Видно, что Абдыкаликова пытается что-то делать, но, похоже, акимство – это не для нее. Как следствие, в регионе то и дело возникают скандалы, против Абдыкаликовой и ее команды организуются кампании. Многие из них имеют под собой то основание, что Кызылординская область, говоря старым канцелярским языком, нуждается в укреплении руководства.



"Незаменимые"

– Гульшара Абдыкаликова – не единственная среди глав регионов, кто попал в водоворот скандалов. Много шума в этом году поднималось и вокруг имени акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова. Отразится ли это каким-то образом на его будущих перспективах?

– Северо-Казахстанская область – сложный регион, депрессивный. При этом Кумар Аксакалов – неплохой хозяйственник. Скандалы в СКО возникали в основном с расселением оралманов. Но и без этого проблем там хватает. И если оценивать работу акима в целом, то, на мой взгляд, он со своими обязанностями справляется. Может, не так хорошо, как хотелось бы, но лучше, чем некоторые другие.

Сами по себе скандалы – не показатель. Они были, например, и в Актюбинской области, хотя Ондасын Оразалин тоже достаточно опытный руководитель. Случались они и в других регионах. Это и ЧП, и коррупционные скандалы. Но тут нужно иметь в виду, что общий уровень глав регионов у нас сейчас самый слабый за все время.

Например, если взять некоторых молодых акимов, то становится понятно, что они могут быть хорошими заместителями, руководить районами, городами областного значения, а вот возглавлять области, выстраивать отношения с центром, решать более-менее крупные проблемы не готовы. У многих из них отсутствуют лидерские качества, умение организовать работу. Проблема еще и в том, что некоторые из них пересидели в заместителях ("зам", как известно, всегда старается выглядеть глупее "шефа"), а потом, став самостоятельными руководителями, никак не могут выйти из этого амплуа.

Резюмируя, лично я похвалил бы Жениса Касымбека, отметил бы некоторые достижения акимов столицы и Алматы. А в целом, на мой взгляд, половину глав регионов можно безболезненно уволить. Повторюсь, проблема лишь в том, кем их заменить. Да и нужно ли делать это именно сейчас, когда большинство действующих акимов более-менее разобрались с ситуацией в регионах, наладили работу, на своих собственных ошибках наработали какой-никакой опыт? К тому же во втором, третьем эшелонах не видно тех, кто мог бы стать им адекватной заменой… Источник - qmonitor.kz

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