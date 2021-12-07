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В Киргизии опять скандал. Кто приказал подарить 330 млн кубов токтогульской воды Казахстану?
07:56 09.12.2021

Депутат требует от кабмина предоставить точную информацию по сбросу 330 млн кубометров воды Казахстану

Предыстория: Дополнительный сброс 330 млн кубометров воды из Токтогульского водохранилища обеспечил потребности южных регионов Казахстана в поливной воде, - правительство РК
Tazabek - "Вчера вышла информация о том, что летом мы отдали Казахстану 330 млн кубометров воды из Токтогульского водохранилища", - сказал сегодня, 9 декабря, депутат Дастан Бекешев в ходе заседания Жогорку Кенеша.

По его словам, многие фермеры летом обращались к власти и правительству с просьбой дать им воду.

"Каждый кубометр воды был преобразован в электроэнергию", - В Минэнерго дали разъяснение"Но мы им ответили, что воды нет. Теперь, после вчерашней информации, они нам звонят и говорят, что мы их обманули летом. Дайте правильную и точную информацию. Когда дали им воду, что мы получили взамен? Будет ли Токтогулка работать весной?" - сказал он.

Как сказал депутат, правительство отвечает, что воду отдали взамен на электроэнергию.

В Нацэнергохолдинге прокомментировали сообщение Казахстана о дополнительном сбросе 330 млн кубометров воды"Когда эту электроэнергию получили? За какую цену? Или бесплатно? В каком объеме получили? У нас нет точной информации. Если Казахстан нам отдал электроэнергию, то по какой цене? Как мы от них получили электроэнергию деньгами или взамен на воду? Зачем тогда мы сейчас ведем переговоры с Туркменистаном? Пусть тогда Казахстан отдаст нам бесплатно электроэнергию, в таком случае", - считает он.

Источник - tazabek.kg
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