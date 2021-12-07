Японцы приобрели у Ромы Абрамовича право на вырубку миллионов гектаров российского леса

09:08 09.12.2021

Японцы приобрели право на вырубку миллионов гектаров российского леса



Японская компания Iida Group Holdings выкупит 75% акций лесопромышленного холдинга RFP Group. Об этом сообщает РБК. По данным издания, сумма сделки составит 525 миллионов долларов.



Отмечается, что акции Iida Group приобретет в ходе дополнительной эмиссии, доли существующих акционеров размоются. До этого компания RFP контролировалась Milhouse Романа Абрамовича – ей принадлежало 31%, Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова – 27%, Российско-китайскому инвестиционному фонду – 42%. Их совокупная доля в результате сократится до 25%.



Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям, выдавшая разрешение на сделку, обязала японскую корпорацию инвестировать в производство 150 миллионов долларов в течение пяти лет – до конца 2026 года. Средства должны быть потрачены на расширение деревообрабатывающих мощностей.



Отмечается, что на данный момент RFP перерабатывает только 50% заготовленного леса. К 2025 году этот показатель планируется довести до 100%.



Известно, что у компании высокая долговая нагрузка – ее обязательства составляют более 350 миллионов долларов.



Один из владельцев RFP Александр Абрамов на встрече с президентом Владимиром Путиным объяснил, чем выгодна данная сделка. По его словам, российские производители сталкиваются с проблемой сбыта продукции на экспортных рынках. Так, место отечественного круглого леса на азиатском рынке заняла продукция США, Канады и Новой Зеландии, а переработанная древесина сталкивается с ценовой дискриминацией.



Сделка с Iida принесет холдингу не только инвестиции, отметил Абрамов – японский концерн занимается строительством домов. Поэтому RFP таким образом получит эксклюзивный доступ к японскому рынку, попасть на который довольно сложно.



Дарья Никитская