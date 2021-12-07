Трах-тибидох... УзбХокимы наказывают глав махаллей за... рост разводов

09:14 09.12.2021

Заместители глав махаллей получили выговор за рост числа разводов

Хоким Яккасарайского района Ташкента вынес выговор заместителям председателей 14 махаллей района за рост количества разводов из-за плохой работы комиссий по укреплению семейных ценностей.

7 декабря 2021,

Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов 6 декабря подписал распоряжение, которым назначено дисциплинарное наказание в виде выговора представителям 14 махаллей района.



Причиной выговора указан "резкий рост количества разводов вследствие того, что комиссия по укреплению семейных ценностей не изучила условия жизни и состояние каждой семьи".



Выговор получили заместители председателей по семейным, женским и социально-духовным вопросам махаллей "Армугон", "Башлык", "Кушбеги", "Дилбулок" (специалист по вопросам семьи и женщин),"Мухандислар", "Мерос", "Мукими", "Яккасарай, "Ракат" (зампредседателя и специалист), "Тукимачи", "Абдулла Каххар", "Юнус Раджаби" (зампредседателя и специалист), "Беларик" и "Бабур" (зампредседателя и специалист).



Кроме того, строгое предупреждение получили председатели и заместители председателей по вопросам семьи и женщин всех махаллей района.