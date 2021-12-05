Как ЕНПФ подставил Токаева, - Е.Васильев

09:57 09.12.2021 ЭКСПЕРТЫ: КАК ЕНПФ "ПОДСТАВИЛ" ТОКАЕВА

Изменение порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений казахстанцев, о которых в конце прошлой недели объявил Единый Накопительный Пенсионный Фонд Республики #Казахстан, является "сознательным саботажем поручений президента Казахстана", убежден известный экономист Олжас Худайбергенов. Казахстанские эксперты ждут реакции Акорды на взбудоражившее общество решение, которое фактически сводит на нет эффект двух социальных инициатив главы государства. Подробнее – в материале Егора ВАСИЛЬЕВА на Ia-centr.ru



Что происходило с законодательством по пенсионным накоплениям в Казахстане

В Казахстане с января 2021 года действует Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста". Этот документ предоставил гражданам право использовать часть своих пенсионных накоплений. Деньги можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.



Важно, что это право – есть только у тех вкладчиков, которые за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности.



Пороги минимальной достаточности устанавливаются индивидуально для каждого возраста – и ежегодно пересчитываются, исходя из изменений ряда социальных показателей: минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП) и величина прожиточного минимума (ПМ), которые, в свою очередь, ежегодно индексируются в соответствии с Законом "О республиканском бюджете".



В сентябре этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, являвшийся, кстати, инициатором идеи о возможности использования гражданам пенсионных "излишков" до наступления пенсионного возраста, выступил с новой идеей.



Глава государства счел недопустимо низким уровень минимальной заработной платы в стране (42 тыс. 500 тенге или около $100), и потребовал от правительства увеличить этот показатель до 60 тыс. тенге (около $140) . Соответствующая поправка была внесена в республиканский бюджет на 2022 год – и автоматически зашла в методику расчета порогов минимальных пенсионных накоплений на следующий год, увеличив их по всем возрастам фактически вдвое. Так, если в 2021 году 20-летние казахстанцы могли направить на покупку жилья все свои пенсионные накопления, саккумулированные сверх суммы 1 млн 710 тыс. тенге (около $3900), то с 2022 года они могут воспользоваться только "излишками" сверх 3 млн 140 тыс. тенге (около $7200).



Такая автоматическая операция вызвала множество вопросов как в обществе, так и у экспертов: тема пенсионных накоплений уже стала темой №1 для мемов в Казахстане: "Мы долго думали, что подарить казахстанцам на Новый Год. Пока так)) С заботой о будущем, Ваш ЕНПФ", "Новый квест! Успей вывести пенсионные накопления за один месяц", "Прошу Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проверить ЕНПФ на признаки финансовой пирамиды".



В экспертной среде есть мнение, что ЕНПФ фактически торпедировал сразу две социальные инициативы президента, не озвучив последствия повышения минимальной зарплаты для пенсионного порога еще в сентябре, когда Токаев впервые заявил о повышении МЗП.



ЕНПФ подрубает сук, на котором сидит

Справедливости ради, надо отметить, что и в 2021 году далеко не все казахстанцы могли воспользоваться своими пенсионными излишками. В начале года эксперты говорили о 761 тыс. человек, которые подпадали под "пороги достаточности". К концу 2021 года выяснилось, что количество таких "счастливчиков" составляет чуть больше полумиллиона человек. Для страны с 19-миллионным населением, в которой трудоспособное население насчитывает около 10 млн человек, цифра не такая уж и большая – 7% от всех вкладчиков ЕНПФ.



Теперь количество лиц, которые могут воспользоваться своими "излишками", сократилось более чем вдвое, до 150 тыс. человек, что в эти выходные признал и председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов. "С учетом того, что пороги поднимутся, эта цифра в 500 тыс. человек снизится и ориентировочно это может быть 150 тыс. человек", – сказал Курманов в прямом эфире на республиканском телеканале "Хабар".



Таким образом, вместо 7% вкладчиков ЕНПФ возможность использовать пенсионные досрочно получат 3% – в самом Едином пенсионном фонде большой разницы в этом не видят. Но есть одна деталь, которая должна тревожить ЕНПФ больше, чем негатив в соцсетях.



Дело в том, что возможность использования досрочных пенсионных накоплений простимулировала работающих казахстанцев к тому, чтобы выйти из пенсионной "тени" – и начать отчислять пенсионные в полном объеме. Только за первые пять месяцев текущего года вкладчики ЕНПФ внесли на 55% больше средств , чем за аналогичный период прошлого года, при этом количество вкладчиков в фонде существенно не поменялось (около 11,5 млн человек). То есть казахстанцы действительно стали больше откладывать на пенсию, теперь этот поток может сократиться, убежден аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев.



"Положительное влияние на тех, кто стал работать в белую, чтобы накопить в ЕНПФ средства – полностью перечеркнуто", – заявил он, комментируя решение о повышении минимальных порогов. По его мнению, сам факт того, что государство "отыграло" назад в вопросе возможностей досрочного использования пенсионных "излишков" оттолкнет тех, кто до сих пор получает деньги в конверте, от выхода из тени – и это нанесет серьезный удар по многим последним социальным инициативам Акорды.



Поскольку ситуацию с пенсионными отчислениями граждане теперь будут проецировать на любую государственную инициативу – и постоянно ждать какого-нибудь подвоха.



Почему эксперты ждут от Токаева реакции на вычисления ЕНПФ?

При этом эксперты убеждены, что последнее слово в истории с повышением минимальных пенсионных порогов еще не сказано. Хотя бы потому, что ЕНПФ создал ситуацию "клинча" двух инициатив действующего президента страны. Их нынешние заявления фактически нивелируют ценность и возможности использования пенсионных "излишков", и повышения минимальной заработной платы, отмечает экс-советник главы государства и известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов. "Очевидна либо оторванность людей от реалий, либо сознательный саботаж инициатив президента", – заявил Худайбергенов в разговоре с Ia-centr.ru.



Под оторванностью людей от реалий он, прежде всего, имеет в виду установленные новые пороги достаточности на 2022 год для молодых специалистов: в 20 лет надо иметь на счету более 3 млн 140 тысяч тенге, чтобы начать пользоваться сбережениями здесь и сейчас, к 30 годам этот порог должен превысить 4 млн 370 тыс. тенге (около $10 тыс.).



"Допустим, возьмем даже 31-летнего, который закончил вуз 10 лет назад, поработал все это время, чтобы накопить требуемую ЕНПФ сумму, он должен был все эти 10 лет получать зарплату минимум 375 тысяч тенге(около $860), после первого месяца после окончания учебы. Но даже в 2021 году официальная средняя зарплата по стране составила 230 тысяч тенге(около$530), а что было 10 лет назад?", – задает риторический вопрос Худайбергенов.



Помимо этого, экс-советнику Токаева непонятно, почему при средней продолжительности жизни мужчин в Казахстане в 67 лет всем им насчитают порог из расчета жизни в 82 года. "Есть и другие "мелочи", которые искажают порог достаточности. Помимо формулы глупость в том, что считают "от обратного", что приводит к несуразностям – наличие порога достаточности в 3 млн тенге у 20-летнего, который еще лет сорок будет работать, и имеет возможность увеличить свою зарплату с возрастом, соответственно, и увеличить размер пенсионных отчислений", – заметил Худайбергенов.



Экономист также не понимает, почему рост минимальной заработной платы так резко – практически вдвое – увеличил пороги пенсионной "достаточности", если пенсия в Казахстане изначально меньше зарплаты.



Сомнения насчет корректности формулы исчисления пенсионных порогов терзают и ведущего аналитика департамента консалтинговых услуг компании AERC Асель Майданову, которая отмечает: рост минимальной заработной платы в 2022 году составит 41% по сравнению с 2021 годом, а порог достаточности в среднем по всем возрастам вырастет сразу на 71%. "То есть порог достаточности вырастет почти что вдвое, что не соответствует соотношению его с ростом социальных показателей. Отсюда следует, что увеличение роста порога достаточности зависит не только от роста социальных показателей, как утверждает ЕНПФ", – заметила аналитик.



Разобьется ли о пенсионные пороги строительный сектор?

Независимый аналитик рынка недвижимости Анна Шацкая считает, что повышение порога достаточности может ускорить ипотечный кризис. По ее словам, аналитики и ранее ожидали, что поток пенсионных средств ЕНПФ в 2022 году сократится на 50-60% в связи с тем, что 30-летние "пенсионные сливки" были сняты в этом году.



"Но теперь дополнительное повышение порога достаточности резко сократит число граждан, кто мог бы воспользоваться своими сбережениями для решения жилищных проблем: ранее ожидалось, что количество вкладчиков, имеющие порог достаточности в 2022 году составит около 390 тыс. граждан, а теперь 150 тыс. Многие граждане очень ждали, что достигнут нужного уровня к концу 2021 года и смогут погасить ипотечные кредиты либо их взять, но теперь все ожидания сведены на нет. Те, кто планировал улучшить свои жилищные условия, теперь глубоко разочарованы действием властей", – говорит она.



Одновременно возможность использовать пенсионные для решения жилищных проблем привела к росту стоимости недвижимости в Казахстане на 30% – и из-за этого многие компании начали новые проекты в сфере строительства, рассчитывая на платежеспособный спрос, продолжила аналитик строительного рынка. Однако теперь этот спрос – под большим вопросом, считает Шацкая.



С ней согласен и экономист Арман Байгаев, который убежден: в 2021 году именно возможность использовать пенсионные накопления на покупку жилья стали одним из стимулов оживления строительного сектора. "Предполагаю, что теперь продажи у строительных компаний резко сократятся. Возможно, цены на жилье остановятся в росте или даже начнут снижаться", – спрогнозировал он.



Что до причин повышения порогов достаточности, то этот эксперт убежден, что дело не в автоматической закладке МЗП в формулу исчислений, иначе ЕНПФ "просигнализировал" бы о последствиях еще в сентябре.



Экономист считает, что исполнительные власти рассчитывают на вложения пенсионных средств в различные инфраструктурные проекты – и поэтому решили устранить "конкурентов" в лице физических вкладчиков заградительными порогами. "Мне кажется, что дело не в минимальной заработной плате, все дело в бюджете: деньги из ЕНПФ идут на финансирование различных госпроектов, пенсионные средства инвестировали в ценные бумаги и облигации госкомпаний. Порог достаточности увеличили, чтобы дальше помогать бюджету, потому что у нас растет госдолг", – сказал Байганов.



Экономист предполагает, что какая-то реакция со стороны президента Токаева должна быть, поскольку решение об увеличении порогов фактически сводит на нет эффект от двух его социальных инициатив.



Егор Васильев

5.12.21 Источник - Ia-centr.ru

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