Никому неизвестная каз-журналистка Маричева получила премию Госдепа США "за борьбу с коррупцией"

10:12 09.12.2021

Казахстанская журналистка Джамиля Маричева удостоена премии Госдепартамента за борьбу с коррупцией



Казахстанская журналистка Джамиля Маричева, автор проекта Protenge, стала лауреатом премии в сфере борьбы с коррупцией Anticorruption Champions Award, учрежденной Государственным департаментом США. Наряду с ней лауреатами стали представители еще 11 стран.



Государственный секретарь США Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном 8 декабря на сайте Госдепартамента, сообщил, что премия вручена людям, которые "продемонстрировали лидерство, смелость и влияние в предотвращении, выявлении коррупции и борьбе с ней".



В Twitter’e он поздравил лауреатов и добавил, что Госдепартамент подтверждает свою приверженность всем тем, кто работает над повышением прозрачности и подотчетности во всем мире.



Имена лауреатов объявлены накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, а также начала онлайн-саммита в поддержку демократии с участием около 110 стран.



"Открытие саммита за демократию в Международный день борьбы с коррупцией дает нам уникальную возможность отметить тех, кто работает над тем, чтобы сделать свои страны лучше", - говорится в заявлении госсекретаря.



Проект Protenge, над которым работают Маричева и члены ее команды, публикует результаты расследований по тендерам и государственным закупкам, запущен в 2020 году при поддержке местного представительства международной организации Internews, поддерживающей развитие независимых медиа.



В интервью Азаттыку в мае журналистка Джамиля Маричева сказала, что к мониторингу госзакупок следует подключать как можно больше людей, в частности жителей регионов, чтобы "общественность была вовлечена в этот процесс". Государственные закупки - одна из сфер в Казахстане, в которой наиболее широко распространена коррупция.



Власти Казахстана заявляют о принятии мер по борьбе с коррупцией и утверждают, что реализуются различные программы. В стране принят специальный закон о противодействии коррупции. Критики говорят, что заявленные властями меры по борьбе с коррупцией не работают.

В "Индексе восприятия коррупции" международной организации Transparency International, опубликованном в январе этого года, Казахстан занимает 94-е место среди 180 стран.