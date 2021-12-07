 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.12.2021
10:52  АмерБлинкены... Как они боятся возрождения СССР! - М.Романенко
10:38  "Язык титульного народа": Как Кыргызстан меняет закон "О языке", - Е.Короткова
10:12  Никому неизвестная каз-журналистка Маричева получила премию Госдепа США "за борьбу с коррупцией"
09:57  Как ЕНПФ подставил Токаева, - Е.Васильев
09:14  Трах-тибидох... УзбХокимы наказывают глав махаллей за... рост разводов
09:08  Японцы приобрели у Ромы Абрамовича право на вырубку миллионов гектаров российского леса
09:01  На кой Новому Узбекистану новая Конституция? - gazeta.uz

08:05  Эволюция талибского консерватизма, - А.Князев
07:56  В Киргизии опять скандал. Кто приказал подарить 330 млн кубов токтогульской воды Казахстану?
07:40  Взлеты и падения "хозяев" регионов. Как изменится корпус КZакимов? - Д.Ашимбаев
07:36  Следующая армяно-азербайджанская война будет из-за "Зангезурского коридора", - Ю.Рокс
07:31  Йеменские хуситы вновь наступают в Аравийских песках, - Равиль Мустафин
06:50  Избиратели запутались в номерах партий и кандидатов, - член КырЦИК Жупуева
00:16  Из пандемии можно выйти только в будущее, - Александр Дугин
00:14  Китай и Россия заключат "зимний пакт", - М.Морозов
00:12  Такер Карлсон: Америка ничего не выиграет, начав войну с Россией
00:08  Нарыв без прорыва. Зеленский и большой спусковой крючок, - К.Кеворкян
00:02  В чем состоят противоречия между Россией и Казахстаном? - М.Шибутов
Среда, 08.12.2021
22:56  Нур-Султанский червонец. Пророссийский каз-блогер и публицист Ермек Тайчибеков получил новый доп-срок - 6+4
19:54  Не станет Тигра и Евфрата – исчезнет не только Ирак, - Ст.Тарасов
19:46  ПустоБрехия. Саммит Путина-Байдена ничего не решил, - М.Ростовский
19:40  Итоги Кырвыборов. Семь партий требуют еще раз пересчитать голоса
15:34  2 японских туриста (олигарх и его лакей) полетели в космос на рос-ракете
13:44  Почему США в очередной раз бойкотируют Олимпиаду? Теперь – в Пекине, - В Павленко
13:43  Таджикистан. "Барки точик" не имеет права отключать свет. Даже если у вас большие долги
13:40  Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
13:37  Арабский капитал и британский империализм, - А.Асалыоглу
13:35  О чем Путин договорился/не договорился с Байденом, - The Washington Post
13:33  Вернуть русских в Россию, - С.Мардан
13:30  Рахмон лично открыл новый птичий зоо-заповедник в Гиссаре (видео)
10:18  Сотрудники УзбМинкультуры отныне обязаны ходить на работу в дупли (узб-тюбетейках)
09:21  Ахмад Масуд не ведет переговоров с ЧВК Blackwater в Душанбе (опровержение)
09:10  "Приватизировавшие" золотой "Кумтор" кыргызы спешно растаскивают все, что не успели канадцы
09:06  Ливийские выборы: бои без правил. Ч. 2, - А.Веселов
08:15  Секрет устойчивости Назарбаева спрятан в Лондоне. Казахстан не будет полноценным союзником России, - "СП"
08:14  Укр-щиро-патриотка Ротару вновь корпаративит в клятой Москве
08:05  КырПарламент отказался лишать мандатов своих депов, уже задержанных за аферы и госзаговор
07:51  Кырпремьер Жапаров слетал в Казахстан за военной помощью
07:43  Мировой энергетике обещают усиление хаоса, - Ольга Соловьева
07:28  Сауле Омарова отказалась от назначения в Минфин США
07:24  Разыскиваются демократии. США собирают глобальный поход против авторитаризма, - С.Строкань
01:39  Ш.Мирзиеев анонсировал изменения в Конституции Узбекистана
00:55  Кыргызский "Айыл Банк" раздал 2 млрда сомов фермерских кредитов... чиновникам
00:38  Тегеран принял врагов и друзей Израиля, - М.Беленькая
00:22  Бои на афгано-иранской границе - хлынет ли поток беженцев в ЦА?
00:17  Газ пал жертвой естественного отбора. Европейские потребители опустошают хранилища, - "Къ"
00:13  Саудиты сколачивают анти-иранский альянс, - И.Субботин
00:11  Китай призвал Россию вместе защищать "олимпийский дух", - В.Скосырев
00:01  Ответ на статью К.Сирожидинова "О качестве воды реки Сиама", - О.Х.Амирзода
Вторник, 07.12.2021
20:12  Задержан за взятки экс-глава минтранса Киргизии Уезбаев
19:51  Венесуэльская оппозиция Гуайдистов развалилась. Хулио всех предал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Никому неизвестная каз-журналистка Маричева получила премию Госдепа США "за борьбу с коррупцией"
10:12 09.12.2021

Казахстанская журналистка Джамиля Маричева удостоена премии Госдепартамента за борьбу с коррупцией

Казахстанская журналистка Джамиля Маричева, автор проекта Protenge, стала лауреатом премии в сфере борьбы с коррупцией Anticorruption Champions Award, учрежденной Государственным департаментом США. Наряду с ней лауреатами стали представители еще 11 стран.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном 8 декабря на сайте Госдепартамента, сообщил, что премия вручена людям, которые "продемонстрировали лидерство, смелость и влияние в предотвращении, выявлении коррупции и борьбе с ней".

В Twitter’e он поздравил лауреатов и добавил, что Госдепартамент подтверждает свою приверженность всем тем, кто работает над повышением прозрачности и подотчетности во всем мире.

Имена лауреатов объявлены накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, а также начала онлайн-саммита в поддержку демократии с участием около 110 стран.

"Открытие саммита за демократию в Международный день борьбы с коррупцией дает нам уникальную возможность отметить тех, кто работает над тем, чтобы сделать свои страны лучше", - говорится в заявлении госсекретаря.

Проект Protenge, над которым работают Маричева и члены ее команды, публикует результаты расследований по тендерам и государственным закупкам, запущен в 2020 году при поддержке местного представительства международной организации Internews, поддерживающей развитие независимых медиа.

В интервью Азаттыку в мае журналистка Джамиля Маричева сказала, что к мониторингу госзакупок следует подключать как можно больше людей, в частности жителей регионов, чтобы "общественность была вовлечена в этот процесс". Государственные закупки - одна из сфер в Казахстане, в которой наиболее широко распространена коррупция.

Власти Казахстана заявляют о принятии мер по борьбе с коррупцией и утверждают, что реализуются различные программы. В стране принят специальный закон о противодействии коррупции. Критики говорят, что заявленные властями меры по борьбе с коррупцией не работают.
В "Индексе восприятия коррупции" международной организации Transparency International, опубликованном в январе этого года, Казахстан занимает 94-е место среди 180 стран.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639033920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова
- Спикер Сената побывал с рабочей поездкой в Кызылординской области
- Мажилис одобрил в I чтении законопроект о биологической безопасности
- Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северно-Казахстанской области
- Взлеты и падения "хозяев" регионов. Как изменится корпус акимов?
- А. Мамин провел переговоры с Главой Правительства Кыргызстана А. Жапаровым
- Что мы защищаем, когда защищаем национальные интересы
- KEGOC в "зеленой" западне
- Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан с рабочим визитом посетил Берлин
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  