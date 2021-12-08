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АмерБлинкены... Как они боятся возрождения СССР! - М.Романенко
10:52 09.12.2021

"Как они боятся возрождения СССР!" - Нуланд: Путин хочет "воссоздать" СССР
8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин
Аннотация
В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что у американской стороны есть основания полагать, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать СССР "в качестве проекта своего наследия".
Уамериканской стороны есть основания полагать, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать СССР "в качестве проекта своего наследия". Об этом 7 декабря заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По мнению Нуланд, Кремль рассматривает Украину и бывшие республики СССР как зону своего влияния, поэтому США вправе говорить о единстве со своими партнерами и союзниками по НАТО, чтобы не допустить описанного сценария.

Заявление Виктории Нуланд обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина, а также на страницах интернет-журнала "Новое Издание" и издания "ШарийNET" (также на странице издания в социальной сети "ВКонтакте").

"США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Виктория Нуланд. С добрым утром, страна! А вы хотите новый союз славянских республик?" - поинтересовался Юрий Дудкин.

"Почему славянских?" - задался вопросом Сергей М.

"Для начала", - ответил ему Юрий Дудкин.

"В России больше 30 млн мусульман. Это официально… И полно других национальностей… Вступая на национальную дорожку, не оступиться бы…" - ответил Сергей М. Юрию Дудкину.

"Естественно. И так или иначе, но союз славянских государств будет. А все свое словоблудие, как и все свои европейские ценности, пусть оставят себе. Нуланд показала, что совершенно не понимает ни России, ни Украины, и демонстрирует ставший обычным для Запада параноидальный образ мышления", - пишет Николай Л.

"Нуланд, а тебе какое дело, жили в Союзе столько лет - и было намного лучше, чем теперь", - отреагировала Нина Б.

"Нет! Пусть каждый живет самостоятельно, но дружно с соседями", - считает Анна У.

"Да. Нам после всех провалов нужны союзные государства. Наши, славянские. Европы и коллективного Запада уже наелись", - отметила Лара Х.

"Не в таком формате, как СССР, но союз между славянскими республиками необходим. И необходим он в первую очередь не России, а именно тем небольшим странам, которые так или иначе страдают от "вэлыкых партнэрив" (великих партнеров - имеется в виду прежде всего США. - М. Р.)", - пишет Анна Ш.

"Неужели наконец-то доперли", - иронизирует Ирина Д.

"Тезис заманчивый, однако восстанавливать экономику Украины - в смысле делиться (для вас бесплатно, но за мой счет) - желания нет", - написал Руслан С.

"Прям опасаются нового социалистического государства или чего? Ведь в то время опасение вызывал именно строй, а не размер. Что теперь?" - задалась вопросом Ирина Р.

"О… чего их трясучка мучает. Значит, правильный Союз был! И будет…" - пишет Татьяна Х.

"Ну и? В чем преступление? В каком месте нужно испугаться?" - не понимает Jurij O.

"А чего ему еще делать-то остается? Хотя идея интересная, конечно. Большая страна -большие возможности. То, что делалось в Союзе, сегодня кажется недостижимым. Но это делалось", - добавил Anton K.

"Таки надо собрать все русские земли воедино, и, надеюсь, Путин это сделает", - добавила Алла К.

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"Ротация вбросов произошла, надо полагать: тема о вторжении РФ на Украину отменяется, качаем тему плана Путина о возрождении СССР! Он за время своего правления хоть одну бывшую республику присоединил? Хотя кого это волнует…" - отметил Александр С.

"Дай Бог, чтоб это случилось", - пишет Руслан А.

"Лучше развалить США, тогда и СССР проще воссоздать", - иронизирует Владимир Г.

"Ох, как они боятся возрождения СССР", - подытожил Сергей Р.

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8 декабря 2021
Мирослава Романенко

Источник - regnum.ru
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