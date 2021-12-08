КырКадры. Участник нападения на Текебаева стал членом Антикоррупционного делового совета

12:44 09.12.2021

9 декабря 2021, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Один из участников нападения на лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева стал членом Антикоррупционного делового совета при президенте. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Токмакского городского кенеша Чолпон Сыдыкова.



По ее словам, депутат горкенеша от фракции "Бирге - Вместе" Кайрат Чокеев теперь член АДС.



1 декабря на лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева напала толпа молодых мужчин. Политика ударили и отобрали смартфон. По факту возбудили уголовное дело по статье "Грабеж" УК КР.



Омурбек Текебаев связал произошедшее с политической деятельностью и попытками оспорить результаты выборов. Один из подозреваемых задержан, у 23-летнего Ыбыша Эшпаева нашли телефон пострадавшего.



Власти сразу заявили о непричастности к этому делу. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев считает, что это не было нападением - Текебаева просто ударили.



Президент в тот же день выступил с заявлением, поручив провести тщательное расследование. Позже Садыр Жапаров заявил, что Текебаева побили обычные хулиганы. "Они просто разозлились на него, хотели сказать ему, что он надоел, и хотели просто выгнать с митинга", - сказал он.



Выяснилось, что депутаты Токмакского городского кенеша, которые были среди тех, кто наблюдал за нападением на лидера партии "Ата Мекен", работали в предвыборном штабе Садыра Жапарова в январе 2021 года, в том числе и Кайрат Чокеев.