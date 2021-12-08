"Уверен, что вопрос "Таджпромбанка" будет решен в ближайшие... годы", - бодрит глава НБТ Холикзода

12:58 09.12.2021

Глава НБТ: "Уверен, что вопрос "Таджпромбанка" будет решен в ближайшие годы"

12:05, сегодняАвтор: Пайрав Чоршанбиев,

Часть вкладчиков этого ликвидируемого банка ждет своих денег уже почти 5 лет.

Вкладчики Таджпромбанка

Фото: Asia-Plus

Задолженность ликвидируемого "Таджпромбанка" перед частными лицами сократился до 40 млн сомони ($3,5 млн), сообщил председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода представителям СМИ 8 декабря в кулуарах нижней палаты парламента.



Он отметил, что до настоящего момента вкладчикам этого банка вернули более 200 млн сомони.



"Уверен, что в ближайшие годы данный вопрос будет полностью решен", - сказал глава Нацбанка.

По его словам, оставшаяся задолженность будет возвращена поэтапно, по мере продажи имущества ликвидируемого банка, которое вкладчики отказываются брать вместо своих денег.



Главная проблема в процессе ликвидации "Таджпромбанка" заключается в том, что специальная администрация банка не может найти покупателей на его имущество. Сами вкладчики говорят, что отказываются от имущества банка из-за того, что оно предлагается по завышенным ценам.



В НБТ месяц назад "Азия-Плюс" подтвердили, что такая проблема существовала. Там провели переоценку имущества, но его так никто и не покупает.



"Таджпромбанк"

Фото: Asia-Plus

Вкладчики, с которыми удалось пообщаться, сказали, что стоимость предлагаемого имущества изменилась незначительно, поэтому снова отказались от него.



Власти неоднократно заявляли, что "Таджпромбанк" имеет достаточные ликвидные активы (имущество, которое можно быстро продать, - ред.), чтобы расплатиться со всеми кредиторами.



История вопроса

Лицензия "Таджпромбанка" для осуществления банковских операций была отозвана в конце февраля 2017 года, а в начале марта того же года на основании судебного решения начался процесс принудительной ликвидации банка.



По истечению основного срока ликвидации в 2019 году, суд пролонгировал его еще на два года – до марта 2021-го. Однако расплатиться с кредиторами банку не удалось и в течение добавленных двух лет.



В марте текущего года срок ликвидации продлили еще на шесть месяцев. А 6 октября, еще на три месяца – до января 2022-го.



Ликвидация банка в соответствии с законодательством страны может продолжаться без конца, пока у него есть хоть какие-то активы, а деньги свои вернули не все кредиторы.



Согласно данным НБТ, общая задолженность "Таджпромбанка" на 1 октября этого года составила 330 млн. сомони (около $30 млн), а на начало марта 2017 года она составляла 665 млн. сомони.



В марте 2017 года началась также принудительная ликвидация "Фононбанка", который, по данным НБТ, завершится полностью в ближайшие дни.



На очереди еще три банка

Между тем, в мае этого года Нацбанк отозвал лицензии некогда крупнейших в стране банков - "Таджиксодиротбанка" и "Агроинвестбанка".



Выплата страхового возмещения за счет Фонда страхования сбережений физических лиц вкладчикам "Таджпромбанка" началась 23 июня, а "Агроинвестбанка" - 2 июля.



Максимальный размер страхового возмещения составляет по вкладам в национальной валюте не более 30 000 сомони, а по вкладам в иностранной валюте (эквивалентно) не более 21 000 сомони.



Возвращение денег вкладчиков сверх указанных сумм за счет самых банков начнется после принятия соответствующего судебного решения.



Глава НБТ сказал журналистам, что список кредиторов этих двух банков утвержден Высшим экономическим судом, работы продолжаются.



Он отметил, что общая сумма задолженности этих банков сократилась до 800 млн сомони. Холикзода добавил, что 70% вкладчиков "Таджиксодиротбанка" и 40% - "Агроинвестбанка" уже получили свои средства.

Напомним, 27 октября была отозвана лицензия "Кафолатбанка", контрольный пакет акций (92%) которого принадлежит иранскому "Сармоябанку".



Таким образом, на рынке финансового посредничества страны остаются всего 14 коммерческих банков.